Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по иностранным наемникам ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:54 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/udar-1894710401.html
ВС России нанесли удар по иностранным наемникам ВСУ в Запорожской области
ВС России нанесли удар по иностранным наемникам ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 07.09.2023
ВС России нанесли удар по иностранным наемникам ВСУ в Запорожской области
Удар по скоплению иностранных наемников украинских войск нанесен на ореховском участке линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T11:54
2023-09-07T11:54
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887536826_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b1be0f4c9824f4d52bee778e764858fc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Удар по скоплению иностранных наемников украинских войск нанесен на ореховском участке линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "На участке фронта между Работино и Вербовым наши ребята разведчики десантного подразделения обнаружили скопление большого количества живой силы противника состоящего, по данным радиоперехвата, из иностранных наемников. После этого информацию передали артиллерии и штабом принято решение по ним отработать", - сказал Рогов агентству. По его словам, по противнику нанесли массированный артиллерийский удар, также на скопления наемников были сброшены четыре управляемые бомбы ФАБ-500. "Потери противника составили свыше 100 боевиков", - подчеркнул Рогов.
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887536826_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_1e9f8e48fab85b19f16571a58e645d93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удар по иностранным наемникам ВСУ в Запорожской области

Рогов: ВС России нанесли удар по иностранным наемникам ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С"
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Удар по скоплению иностранных наемников украинских войск нанесен на ореховском участке линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"На участке фронта между Работино и Вербовым наши ребята разведчики десантного подразделения обнаружили скопление большого количества живой силы противника состоящего, по данным радиоперехвата, из иностранных наемников. После этого информацию передали артиллерии и штабом принято решение по ним отработать", - сказал Рогов агентству.
По его словам, по противнику нанесли массированный артиллерийский удар, также на скопления наемников были сброшены четыре управляемые бомбы ФАБ-500.
"Потери противника составили свыше 100 боевиков", - подчеркнул Рогов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
6 сентября, 13:31
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала