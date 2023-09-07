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ВС России нанесли удар по иностранным наемникам ВСУ в Запорожской области
ВС России нанесли удар по иностранным наемникам ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 07.09.2023
ВС России нанесли удар по иностранным наемникам ВСУ в Запорожской области
Удар по скоплению иностранных наемников украинских войск нанесен на ореховском участке линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T11:54
2023-09-07T11:54
2023-09-07T11:54
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Удар по скоплению иностранных наемников украинских войск нанесен на ореховском участке линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "На участке фронта между Работино и Вербовым наши ребята разведчики десантного подразделения обнаружили скопление большого количества живой силы противника состоящего, по данным радиоперехвата, из иностранных наемников. После этого информацию передали артиллерии и штабом принято решение по ним отработать", - сказал Рогов агентству. По его словам, по противнику нанесли массированный артиллерийский удар, также на скопления наемников были сброшены четыре управляемые бомбы ФАБ-500. "Потери противника составили свыше 100 боевиков", - подчеркнул Рогов.
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удар по иностранным наемникам ВСУ в Запорожской области
Рогов: ВС России нанесли удар по иностранным наемникам ВСУ в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Удар по скоплению иностранных наемников украинских войск нанесен на ореховском участке линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"На участке фронта между Работино и Вербовым наши ребята разведчики десантного подразделения обнаружили скопление большого количества живой силы противника состоящего, по данным радиоперехвата, из иностранных наемников. После этого информацию передали артиллерии и штабом принято решение по ним отработать", - сказал Рогов агентству.
По его словам, по противнику нанесли массированный артиллерийский удар, также на скопления наемников были сброшены четыре управляемые бомбы ФАБ-500.
"Потери противника составили свыше 100 боевиков", - подчеркнул Рогов.