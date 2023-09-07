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ВС России нанесли удар по иностранным наемникам ВСУ в Запорожской области

ВС России нанесли удар по иностранным наемникам ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 07.09.2023

ВС России нанесли удар по иностранным наемникам ВСУ в Запорожской области

Удар по скоплению иностранных наемников украинских войск нанесен на ореховском участке линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T11:54

2023-09-07T11:54

2023-09-07T11:54

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Удар по скоплению иностранных наемников украинских войск нанесен на ореховском участке линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "На участке фронта между Работино и Вербовым наши ребята разведчики десантного подразделения обнаружили скопление большого количества живой силы противника состоящего, по данным радиоперехвата, из иностранных наемников. После этого информацию передали артиллерии и штабом принято решение по ним отработать", - сказал Рогов агентству. По его словам, по противнику нанесли массированный артиллерийский удар, также на скопления наемников были сброшены четыре управляемые бомбы ФАБ-500. "Потери противника составили свыше 100 боевиков", - подчеркнул Рогов.

запорожская область

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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф