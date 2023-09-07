https://ria.ru/20230907/udar-1894662104.html
Украина нанесла новый удар по Европе
Украина нанесла новый удар по Европе - РИА Новости, 07.09.2023
Украина нанесла новый удар по Европе
Французские птицеводы страдают от "недобросовестной конкуренции" со стороны украинских производителей, заявил в интервью Figaro председатель Межпрофессиональной РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T06:19
2023-09-07T06:19
2023-09-07T06:19
в мире
украина
франция
европа
еврокомиссия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Французские птицеводы страдают от "недобросовестной конкуренции" со стороны украинских производителей, заявил в интервью Figaro председатель Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишель Шеффер.Как отмечается в материале, в июне Еврокомиссия продлила беспошлинный ввоз украинской курятины, из-за чего произошел "взрывной рост предложения на рынке". "Произошло удвоение и даже утроение украинского экспорта куриного мяса в страны Европейского союза. Мы все (в странах ЕC. – ред.) переживаем одну и ту же ситуацию: нашествие украинских кур дестабилизирует рынок", - пожаловался Шеффер.По его словам, в Европе птицеводство обычно представляет собой семейный бизнес, в то время как украинские предприятия в "другой весовой категории"."В первые дни этого несчастного конфликта у нас на рынок поступало 10 тысяч тонн украинской курятины в месяц. А теперь поступают 20 тысяч. Это действительно настоящий взрыв, взрывной рост. И всюду наши коллеги находятся в ситуации разорения: немцы, голландцы, поляки. Мы все в одной ситуации, потому что мы сами в ЕС выбрали единый рынок, а приход на него украинского производителя сразу дестабилизировал прежнее состояние баланса по всему Евросоюзу", - посетовал представитель ассоциации.Как отметил Шеффер, сложившаяся ситуация все сильнее погружает в трудную ситуацию французский сектор производителей курятины. Так, себестоимость производства на Украине в два раза ниже, чем в Евросоюзе.Отвечая на вопрос, не является ли "политической ошибкой" ЕС то, что прибыли от этого идут "не украинскому народу, а гигантскому украинскому производителю курятины MHP", собеседник издания заявил, что ошибочно поддерживать Украину, "не вглядевшись внимательно", кто получает выгоду."Украинский народ или его правительство? Получается, что пользу от нашей помощи получают не труженики сельского хозяйства Украины, а кто-то другой. MHP – это собственность украинского олигарха, который владеет и бойней, и фабрикой кормов, и птичниками", - подчеркнул Шеффер, призвав ЕК "защитить" местных производителей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230907/zerno-1894651249.html
https://ria.ru/20230826/zerno-1892338199.html
украина
франция
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, европа, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Франция, Европа, Еврокомиссия, Евросоюз
Украина нанесла новый удар по Европе
Во Франции пожаловались на конкуренцию со стороны поставщиков курятины с Украины
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости.
Французские птицеводы страдают от "недобросовестной конкуренции" со стороны украинских производителей, заявил в интервью Figaro
председатель Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишель Шеффер.
Как отмечается в материале, в июне Еврокомиссия
продлила беспошлинный ввоз украинской курятины, из-за чего произошел "взрывной рост предложения на рынке". "Произошло удвоение и даже утроение украинского экспорта куриного мяса в страны Европейского союза. Мы все (в странах ЕC. – ред.) переживаем одну и ту же ситуацию: нашествие украинских кур дестабилизирует рынок", - пожаловался Шеффер.
СМИ: страны ЕС против продления запрета на импорт зерна из Украины
По его словам, в Европе птицеводство обычно представляет собой семейный бизнес, в то время как украинские предприятия в "другой весовой категории".
"В первые дни этого несчастного конфликта у нас на рынок поступало 10 тысяч тонн украинской курятины в месяц. А теперь поступают 20 тысяч. Это действительно настоящий взрыв, взрывной рост. И всюду наши коллеги находятся в ситуации разорения: немцы, голландцы, поляки. Мы все в одной ситуации, потому что мы сами в ЕС
выбрали единый рынок, а приход на него украинского производителя сразу дестабилизировал прежнее состояние баланса по всему Евросоюзу", - посетовал представитель ассоциации.
Как отметил Шеффер, сложившаяся ситуация все сильнее погружает в трудную ситуацию французский сектор производителей курятины. Так, себестоимость производства на Украине в два раза ниже, чем в Евросоюзе.
Отвечая на вопрос, не является ли "политической ошибкой" ЕС то, что прибыли от этого идут "не украинскому народу, а гигантскому украинскому производителю курятины MHP", собеседник издания заявил, что ошибочно поддерживать Украину, "не вглядевшись внимательно", кто получает выгоду.
"Украинский народ или его правительство? Получается, что пользу от нашей помощи получают не труженики сельского хозяйства Украины, а кто-то другой. MHP – это собственность украинского олигарха, который владеет и бойней, и фабрикой кормов, и птичниками", - подчеркнул Шеффер, призвав ЕК "защитить" местных производителей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Продолжит доминировать. На Западе признали новую победу России