https://ria.ru/20230907/udar-1894662104.html

Украина нанесла новый удар по Европе

Украина нанесла новый удар по Европе - РИА Новости, 07.09.2023

Украина нанесла новый удар по Европе

Французские птицеводы страдают от "недобросовестной конкуренции" со стороны украинских производителей, заявил в интервью Figaro председатель Межпрофессиональной РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T06:19

2023-09-07T06:19

2023-09-07T06:19

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Французские птицеводы страдают от "недобросовестной конкуренции" со стороны украинских производителей, заявил в интервью Figaro председатель Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишель Шеффер.Как отмечается в материале, в июне Еврокомиссия продлила беспошлинный ввоз украинской курятины, из-за чего произошел "взрывной рост предложения на рынке". "Произошло удвоение и даже утроение украинского экспорта куриного мяса в страны Европейского союза. Мы все (в странах ЕC. – ред.) переживаем одну и ту же ситуацию: нашествие украинских кур дестабилизирует рынок", - пожаловался Шеффер.По его словам, в Европе птицеводство обычно представляет собой семейный бизнес, в то время как украинские предприятия в "другой весовой категории"."В первые дни этого несчастного конфликта у нас на рынок поступало 10 тысяч тонн украинской курятины в месяц. А теперь поступают 20 тысяч. Это действительно настоящий взрыв, взрывной рост. И всюду наши коллеги находятся в ситуации разорения: немцы, голландцы, поляки. Мы все в одной ситуации, потому что мы сами в ЕС выбрали единый рынок, а приход на него украинского производителя сразу дестабилизировал прежнее состояние баланса по всему Евросоюзу", - посетовал представитель ассоциации.Как отметил Шеффер, сложившаяся ситуация все сильнее погружает в трудную ситуацию французский сектор производителей курятины. Так, себестоимость производства на Украине в два раза ниже, чем в Евросоюзе.Отвечая на вопрос, не является ли "политической ошибкой" ЕС то, что прибыли от этого идут "не украинскому народу, а гигантскому украинскому производителю курятины MHP", собеседник издания заявил, что ошибочно поддерживать Украину, "не вглядевшись внимательно", кто получает выгоду."Украинский народ или его правительство? Получается, что пользу от нашей помощи получают не труженики сельского хозяйства Украины, а кто-то другой. MHP – это собственность украинского олигарха, который владеет и бойней, и фабрикой кормов, и птичниками", - подчеркнул Шеффер, призвав ЕК "защитить" местных производителей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230907/zerno-1894651249.html

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в мире, украина, франция, европа, еврокомиссия, евросоюз