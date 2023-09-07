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В Кремле прокомментировали совместные военные учения Армении и США - РИА Новости, 07.09.2023
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12:31 07.09.2023 (обновлено: 12:37 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/ucheniya-1894721104.html
В Кремле прокомментировали совместные военные учения Армении и США
В Кремле прокомментировали совместные военные учения Армении и США - РИА Новости, 07.09.2023
В Кремле прокомментировали совместные военные учения Армении и США
Проведение учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе и укреплению взаимного доверия, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:31
2023-09-07T12:37
армения
сша
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Проведение учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе и укреплению взаимного доверия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В этой ситуации безусловно проведение подобных учений не способствует стабилизации обстановки. Это первое. В любом случае не способствует и укреплению, скажем так, атмосферы взаимного доверия в регионе. Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности, Россия продолжает… скрупулезную и последовательную конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку", - сказал Песков в ответ на вопрос об опасениях Кремля касательно заявлений Армении о размещении Азербайджаном войск на границе с государством на фоне готовящихся учений армяно-американских военных.Ранее пресс-служба минобороны Армении сообщила, что армяно-американские военные учения пройдут в сентябре в Армении, их цель - повышение оперативной совместимости в рамках миротворческих миссий. Подразделения, готовящиеся к международным миротворческим операциям, регулярно участвуют в подобных совместных военных учениях и тренировках в странах-партнерах.
https://ria.ru/20230906/ucheniya-1894530967.html
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армения, сша, в мире, дмитрий песков
Армения, США, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали совместные военные учения Армении и США

Песков: учения Армении и США не поспособствуют стабилизации обстановки в регионе

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие
Армянские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Проведение учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе и укреплению взаимного доверия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В этой ситуации безусловно проведение подобных учений не способствует стабилизации обстановки. Это первое. В любом случае не способствует и укреплению, скажем так, атмосферы взаимного доверия в регионе. Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности, Россия продолжает… скрупулезную и последовательную конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку", - сказал Песков в ответ на вопрос об опасениях Кремля касательно заявлений Армении о размещении Азербайджаном войск на границе с государством на фоне готовящихся учений армяно-американских военных.
Ранее пресс-служба минобороны Армении сообщила, что армяно-американские военные учения пройдут в сентябре в Армении, их цель - повышение оперативной совместимости в рамках миротворческих миссий. Подразделения, готовящиеся к международным миротворческим операциям, регулярно участвуют в подобных совместных военных учениях и тренировках в странах-партнерах.
Военный эксперт, главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко
Военный эксперт назвал учения Армении и США демаршем против России и ОДКБ
6 сентября, 14:35
 
АрменияСШАВ миреДмитрий Песков
 
 
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