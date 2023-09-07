https://ria.ru/20230907/ucheniya-1894684917.html

В МИД прокомментировали предстоящие военные учения Армении и США

В МИД прокомментировали предстоящие военные учения Армении и США - РИА Новости, 07.09.2023

В МИД прокомментировали предстоящие военные учения Армении и США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя журналистам предстоящие военные учения Армении и США, высказал мнение, что партнерам по ОДКБ нужно придерживаться... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T10:18

2023-09-07T10:18

2023-09-07T10:18

россия

армения

сша

сергей рябков

одкб

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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БИШКЕК, 7 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя журналистам предстоящие военные учения Армении и США, высказал мнение, что партнерам по ОДКБ нужно придерживаться практики учений с теми, кто входит в это объединение. "Армения - наш союзник по ОДКБ. Мы исходим из того, что в духе союзничества нужно придерживаться практики учений с теми, кто входит в этот союз", - заявил заместитель министра иностранных дел РФ. По его словам, Москва относится к этим учениям "с элементом озабоченности", о чем армянская сторона была проинформирована. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы властей Армении по проведению армяно-американских учений, заявил, что они вызывают настороженность, особенно в нынешней ситуации. Он добавил, что Россия будет анализировать данную информацию и отслеживать ситуацию.

https://ria.ru/20230907/armeniya-1894624766.html

россия

армения

сша

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Кирилл Волков

россия, армения, сша, сергей рябков, одкб, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)