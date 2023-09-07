https://ria.ru/20230907/ucheniya-1894659942.html

В России провели 30 тысяч тренировок по эвакуации избирательных участков

В России провели 30 тысяч тренировок по эвакуации избирательных участков - РИА Новости, 07.09.2023

В России провели 30 тысяч тренировок по эвакуации избирательных участков

Порядка 30 тысяч тренировок по эвакуации персонала избирательных участков провели сотрудники МЧС в ходе подготовки к Единому дню голосования, рассказали РИА... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T05:11

2023-09-07T05:11

2023-09-07T05:11

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100804/78/1008047817_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2cefa55c38d9b309fce9044b8cee8641.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Порядка 30 тысяч тренировок по эвакуации персонала избирательных участков провели сотрудники МЧС в ходе подготовки к Единому дню голосования, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "МЧС России инициировало более 1000 заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, проведено порядка 40 тысяч консультаций ответственных должностных лиц, а также 30 тысяч практических тренировок по эвакуации людей в случае пожара", - приводит пресс-служба МЧС слова главы ведомства Александра Куренкова. Министерство отмечает, что информация о выявленных нарушениях пожарной безопасности доводится до избирательных комиссий регионов РФ и территориальных избирательных комиссий.

https://ria.ru/20230906/vybory-1894511966.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире