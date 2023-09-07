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В России провели 30 тысяч тренировок по эвакуации избирательных участков - РИА Новости, 07.09.2023
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05:11 07.09.2023
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В России провели 30 тысяч тренировок по эвакуации избирательных участков
В России провели 30 тысяч тренировок по эвакуации избирательных участков - РИА Новости, 07.09.2023
В России провели 30 тысяч тренировок по эвакуации избирательных участков
Порядка 30 тысяч тренировок по эвакуации персонала избирательных участков провели сотрудники МЧС в ходе подготовки к Единому дню голосования, рассказали РИА... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T05:11
2023-09-07T05:11
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Порядка 30 тысяч тренировок по эвакуации персонала избирательных участков провели сотрудники МЧС в ходе подготовки к Единому дню голосования, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "МЧС России инициировало более 1000 заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, проведено порядка 40 тысяч консультаций ответственных должностных лиц, а также 30 тысяч практических тренировок по эвакуации людей в случае пожара", - приводит пресс-служба МЧС слова главы ведомства Александра Куренкова. Министерство отмечает, что информация о выявленных нарушениях пожарной безопасности доводится до избирательных комиссий регионов РФ и территориальных избирательных комиссий.
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россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
В России провели 30 тысяч тренировок по эвакуации избирательных участков

МЧС перед выборами провело 30 тысяч учений по эвакуации избирательных участков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудники МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Порядка 30 тысяч тренировок по эвакуации персонала избирательных участков провели сотрудники МЧС в ходе подготовки к Единому дню голосования, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"МЧС России инициировало более 1000 заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, проведено порядка 40 тысяч консультаций ответственных должностных лиц, а также 30 тысяч практических тренировок по эвакуации людей в случае пожара", - приводит пресс-служба МЧС слова главы ведомства Александра Куренкова.
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Министерство отмечает, что информация о выявленных нарушениях пожарной безопасности доводится до избирательных комиссий регионов РФ и территориальных избирательных комиссий.
 
РоссияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
 
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