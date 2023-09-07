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В Кузбассе начали обучение по новым учебникам истории - РИА Новости, 07.09.2023
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07:17 07.09.2023 (обновлено: 09:07 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/uchebniki-1894664851.html
В Кузбассе начали обучение по новым учебникам истории
В Кузбассе начали обучение по новым учебникам истории - РИА Новости, 07.09.2023
В Кузбассе начали обучение по новым учебникам истории
Кузбасс получил новые учебники истории для 11 классов, одиннадцатиклассники региона одними из первых в России начали изучать предмет по новым учебникам,... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T07:17
2023-09-07T09:07
россия
новокузнецк
донбасс
владимир мединский
анатолий торкунов
александр чубарьян
мгимо
российская академия наук
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КЕМЕРОВО, 7 сен – РИА Новости. Кузбасс получил новые учебники истории для 11 классов, одиннадцатиклассники региона одними из первых в России начали изучать предмет по новым учебникам, сообщает пресс-служба правительства региона. "Все школы региона получили учебник по истории для 11-х классов. Его авторы – помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян", – говорится в сообщении. "Мы в Кузбассе видим в сегодняшних школьниках будущее региона, будущее нашего великого государства. Знание истории – основа объективного взгляда на происходящее в своей стране и мире, залог успешного формирования личности. Авторы новых учебников для старших классов синхронизировали события всеобщей и отечественной истории, включили разделы, посвященные специальной военной операции и формированию многополярного мира. Старшеклассники и педагоги уже оценили новинку – в частности, особое внимание к малоизвестным фактам, использование редких иллюстраций и, что наиболее ценно, – рассказы о людях и реальных событиях", – цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что среди героев современности, о которых можно узнать из нового учебника – Герой России Ольга Качура (Корса). В начале августа, в годовщину ее гибели, в Новокузнецке был открыт памятник на площади Защитников Донбасса. Единый учебник собрал в переработанном виде лучшее от трех существовавших линеек по истории – постепенно они будут заменяться единым учебником. "В новом учебнике закладывается основа нашего патриотизма, в каждой строке читается любовь к Родине, здравый и взвешенный подход к ее противоречивым событиям… Читая учебник Владимира Мединского, понимаешь, что мы – великая цивилизация, объединяющая народы и исторические эпохи", - приводятся в сообщении слова директора кемеровской школы № 94, учителя истории Оксаны Федоровой. Отмечается, что на страницах размещены QR-коды, при переходе по которым можно получить дополнительные материалы по отдельным темам. Новые учебники ориентированы на полноценную подготовку к ЕГЭ. Новый учебник состоит из четырех томов: тома "История России" для 10 класса, охватывающего период 1914–1945 годов, а также тома "История России" для 11 класса, в котором рассказывается о событиях с 1945 года по настоящее время, и двух томов по всеобщей истории для 10-11 классов. В скором времени министерство образования Кузбасса обеспечит учебниками этого комплекта десятиклассников региона.
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россия, новокузнецк, донбасс, владимир мединский, анатолий торкунов, александр чубарьян, мгимо, российская академия наук, общество
Россия, Новокузнецк, Донбасс, Владимир Мединский, Анатолий Торкунов, Александр Чубарьян, МГИМО, Российская академия наук, Общество
В Кузбассе начали обучение по новым учебникам истории

Одиннадцатиклассники в Кузбассе начали обучение по новым учебникам истории

© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаКузбасс получил новые учебники истории для 11 классов
Кузбасс получил новые учебники истории для 11 классов
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Кузбасс получил новые учебники истории для 11 классов
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 7 сен – РИА Новости. Кузбасс получил новые учебники истории для 11 классов, одиннадцатиклассники региона одними из первых в России начали изучать предмет по новым учебникам, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Все школы региона получили учебник по истории для 11-х классов. Его авторы – помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян", – говорится в сообщении.
"Мы в Кузбассе видим в сегодняшних школьниках будущее региона, будущее нашего великого государства. Знание истории – основа объективного взгляда на происходящее в своей стране и мире, залог успешного формирования личности. Авторы новых учебников для старших классов синхронизировали события всеобщей и отечественной истории, включили разделы, посвященные специальной военной операции и формированию многополярного мира. Старшеклассники и педагоги уже оценили новинку – в частности, особое внимание к малоизвестным фактам, использование редких иллюстраций и, что наиболее ценно, – рассказы о людях и реальных событиях", – цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
Уточняется, что среди героев современности, о которых можно узнать из нового учебника – Герой России Ольга Качура (Корса). В начале августа, в годовщину ее гибели, в Новокузнецке был открыт памятник на площади Защитников Донбасса.
Единый учебник собрал в переработанном виде лучшее от трех существовавших линеек по истории – постепенно они будут заменяться единым учебником.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаКузбасс получил новые учебники истории для 11 классов
Кузбасс получил новые учебники истории для 11 классов
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Кузбасс получил новые учебники истории для 11 классов
"В новом учебнике закладывается основа нашего патриотизма, в каждой строке читается любовь к Родине, здравый и взвешенный подход к ее противоречивым событиям… Читая учебник Владимира Мединского, понимаешь, что мы – великая цивилизация, объединяющая народы и исторические эпохи", - приводятся в сообщении слова директора кемеровской школы № 94, учителя истории Оксаны Федоровой.
Отмечается, что на страницах размещены QR-коды, при переходе по которым можно получить дополнительные материалы по отдельным темам. Новые учебники ориентированы на полноценную подготовку к ЕГЭ.
Новый учебник состоит из четырех томов: тома "История России" для 10 класса, охватывающего период 1914–1945 годов, а также тома "История России" для 11 класса, в котором рассказывается о событиях с 1945 года по настоящее время, и двух томов по всеобщей истории для 10-11 классов. В скором времени министерство образования Кузбасса обеспечит учебниками этого комплекта десятиклассников региона.
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РоссияНовокузнецкДонбассВладимир МединскийАнатолий ТоркуновАлександр ЧубарьянМГИМОРоссийская академия наукОбщество
 
 
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