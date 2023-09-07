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Почти 2 тысячи многодетных семей Подмосковья получили земельные участки - РИА Новости, 07.09.2023
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Новости Подмосковья
 
17:55 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/uchastki-1894816489.html
Почти 2 тысячи многодетных семей Подмосковья получили земельные участки
Почти 2 тысячи многодетных семей Подмосковья получили земельные участки - РИА Новости, 07.09.2023
Почти 2 тысячи многодетных семей Подмосковья получили земельные участки
С начала текущего года 1 785 многодетным семьям Московской области выдали земельные участки, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:55
2023-09-07T17:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
долгопрудный
многодетные семьи
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. С начала текущего года 1 785 многодетным семьям Московской области выдали земельные участки, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона. В числе лидеров городской округ Долгопрудный. Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова отметила, что в каждом муниципальном образовании региона проводится работа по предоставлению земельных участков. В текущем году уже 1 785 семей получили сотки под строительство домов, личное подсобное хозяйство или ведение садоводства. "Хочу подчеркнуть, что, так как Долгопрудный один из малоземельных муниципалитетов, участки семьям предоставляют вот уже много лет в одном из живописных мест Талдомского округа, в деревне Сотское, долгопрудненцы его называют "Дальнепрудный". За все время реализации закона здесь уже предоставлено более 600 земельных участков, на которых построено 75 садовых и жилых домов, общей площадью порядка 3 300 квадратных метров", - сказала Адигамова, ее слова приводятся в сообщении. По информации пресс-службы, поселок многодетных семей развивается. Результатом работы администрации Долгопрудного стало включение поселка "Дальнепрудный" в состав населенного пункта деревни Сотское, строительство части дорог, электрификация участков. Кроме того, организованы мероприятия по благоустройству, безопасности и газификации. Благодаря улучшениям, многодетные семьи все активнее проводят застройку своих земельных участков и используют их по своему назначению.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), долгопрудный, многодетные семьи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Долгопрудный, Многодетные семьи

Почти 2 тысячи многодетных семей Подмосковья получили земельные участки

CC BY 4.0 / Министерство имущественных отношений Московской области / Cropped image / Многодетная семья, получившая земельный участок в Подмосковье
Многодетная семья, получившая земельный участок в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
CC BY 4.0 / Министерство имущественных отношений Московской области / Cropped image /
Многодетная семья, получившая земельный участок в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. С начала текущего года 1 785 многодетным семьям Московской области выдали земельные участки, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
В числе лидеров городской округ Долгопрудный. Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова отметила, что в каждом муниципальном образовании региона проводится работа по предоставлению земельных участков. В текущем году уже 1 785 семей получили сотки под строительство домов, личное подсобное хозяйство или ведение садоводства.
«
"Хочу подчеркнуть, что, так как Долгопрудный один из малоземельных муниципалитетов, участки семьям предоставляют вот уже много лет в одном из живописных мест Талдомского округа, в деревне Сотское, долгопрудненцы его называют "Дальнепрудный". За все время реализации закона здесь уже предоставлено более 600 земельных участков, на которых построено 75 садовых и жилых домов, общей площадью порядка 3 300 квадратных метров", - сказала Адигамова, ее слова приводятся в сообщении.
По информации пресс-службы, поселок многодетных семей развивается. Результатом работы администрации Долгопрудного стало включение поселка "Дальнепрудный" в состав населенного пункта деревни Сотское, строительство части дорог, электрификация участков. Кроме того, организованы мероприятия по благоустройству, безопасности и газификации. Благодаря улучшениям, многодетные семьи все активнее проводят застройку своих земельных участков и используют их по своему назначению.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДолгопрудныйМногодетные семьи
 
 
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