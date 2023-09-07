Почти 2 тысячи многодетных семей Подмосковья получили земельные участки
CC BY 4.0 / Министерство имущественных отношений Московской области / Cropped image / Многодетная семья, получившая земельный участок в Подмосковье
Многодетная семья, получившая земельный участок в Подмосковье
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. С начала текущего года 1 785 многодетным семьям Московской области выдали земельные участки, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
В числе лидеров городской округ Долгопрудный. Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова отметила, что в каждом муниципальном образовании региона проводится работа по предоставлению земельных участков. В текущем году уже 1 785 семей получили сотки под строительство домов, личное подсобное хозяйство или ведение садоводства.
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"Хочу подчеркнуть, что, так как Долгопрудный один из малоземельных муниципалитетов, участки семьям предоставляют вот уже много лет в одном из живописных мест Талдомского округа, в деревне Сотское, долгопрудненцы его называют "Дальнепрудный". За все время реализации закона здесь уже предоставлено более 600 земельных участков, на которых построено 75 садовых и жилых домов, общей площадью порядка 3 300 квадратных метров", - сказала Адигамова, ее слова приводятся в сообщении.
По информации пресс-службы, поселок многодетных семей развивается. Результатом работы администрации Долгопрудного стало включение поселка "Дальнепрудный" в состав населенного пункта деревни Сотское, строительство части дорог, электрификация участков. Кроме того, организованы мероприятия по благоустройству, безопасности и газификации. Благодаря улучшениям, многодетные семьи все активнее проводят застройку своих земельных участков и используют их по своему назначению.