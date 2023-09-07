https://ria.ru/20230907/uchastki-1894816489.html

Почти 2 тысячи многодетных семей Подмосковья получили земельные участки

Почти 2 тысячи многодетных семей Подмосковья получили земельные участки - РИА Новости, 07.09.2023

Почти 2 тысячи многодетных семей Подмосковья получили земельные участки

С начала текущего года 1 785 многодетным семьям Московской области выдали земельные участки, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T17:55

2023-09-07T17:55

2023-09-07T17:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

долгопрудный

многодетные семьи

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. С начала текущего года 1 785 многодетным семьям Московской области выдали земельные участки, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона. В числе лидеров городской округ Долгопрудный. Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова отметила, что в каждом муниципальном образовании региона проводится работа по предоставлению земельных участков. В текущем году уже 1 785 семей получили сотки под строительство домов, личное подсобное хозяйство или ведение садоводства. "Хочу подчеркнуть, что, так как Долгопрудный один из малоземельных муниципалитетов, участки семьям предоставляют вот уже много лет в одном из живописных мест Талдомского округа, в деревне Сотское, долгопрудненцы его называют "Дальнепрудный". За все время реализации закона здесь уже предоставлено более 600 земельных участков, на которых построено 75 садовых и жилых домов, общей площадью порядка 3 300 квадратных метров", - сказала Адигамова, ее слова приводятся в сообщении. По информации пресс-службы, поселок многодетных семей развивается. Результатом работы администрации Долгопрудного стало включение поселка "Дальнепрудный" в состав населенного пункта деревни Сотское, строительство части дорог, электрификация участков. Кроме того, организованы мероприятия по благоустройству, безопасности и газификации. Благодаря улучшениям, многодетные семьи все активнее проводят застройку своих земельных участков и используют их по своему назначению.

https://ria.ru/20230817/vyplaty-1890636617.html

московская область (подмосковье)

долгопрудный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), долгопрудный, многодетные семьи