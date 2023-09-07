https://ria.ru/20230907/ubiystvo-1894692759.html

В США усыновленный украинец убил приемных родителей

В США усыновленный украинец убил приемных родителей - РИА Новости, 07.09.2023

В США усыновленный украинец убил приемных родителей

Молодой человек в США, усыновленный семь лет назад из украинского приюта, убил своих американских приемных родителей, пишет газета New York Post со ссылкой на... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T10:47

2023-09-07T10:47

2023-09-07T14:49

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Молодой человек в США, усыновленный семь лет назад из украинского приюта, убил своих американских приемных родителей, пишет газета New York Post со ссылкой на полицию. "Мужчина, усыновленный из украинского приюта, похожего на тюрьму, зарезал своих американских родителей", — пишет издание. Речь идет о 21-летнем молодом человеке по имени Дима Тауэр. Как сообщается, в пятницу в полицию поступил звонок о ссоре в одном из домов в городе Норт-Порт на юге Флориды. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли на полу окровавленные тела Робби и Дженнифер Тауэр. По данным New York Post, приемный сын пары попытался скрыться от полиции, однако спустя восемь часов его удалось задержать. Он был помещен под стражу и теперь ему грозят обвинения в убийстве. Как заявил в интервью изданию дядя приемного отца Уоррен Райнс, убитые были глубоко религиозными людьми и несколько раз ездили на Украину в рамках христианских миссий. Будучи бездетными, они решили взять 14-летнего мальчика из украинского приюта, несмотря на его тяжелое прошлое (мать умерла, а отец, страдавший алкоголизмом, оставил ребенка). "Все было не так уж плохо. <...> Но я думаю, что в мальчике было много ненависти еще до того, как он оказался тут. И я думаю, она вымещается на тех, кто ближе всего", — сказал Райнс. По данным издания, о мотивах молодого человека пока не сообщается.

https://ria.ru/20230813/chekhiya-1889764370.html

https://ria.ru/20230828/ukraina-1892179992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, флорида, украина