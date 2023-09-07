https://ria.ru/20230907/turizm-1894762022.html
Доходы от туризма в Новгородской области выросли до 6,7 млрд рублей
Доходы от туризма в Новгородской области выросли до 6,7 млрд рублей - РИА Новости, 07.09.2023
Доходы от туризма в Новгородской области выросли до 6,7 млрд рублей
Доходы от туризма в Новгородской области с 2019 по 2022 год выросли с 2,9 до 6,7 миллиарда рублей, сообщил губернатор Андрей Никитин, выступая на совете при... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:53
2023-09-07T14:53
2023-09-07T14:53
новгородская область
андрей никитин (политик)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
туризм
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен — РИА Новости. Доходы от туризма в Новгородской области с 2019 по 2022 год выросли с 2,9 до 6,7 миллиарда рублей, сообщил губернатор Андрей Никитин, выступая на совете при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Развитие туризма в регионах Северо-Запада и реализацию историко-культурного проекта "Серебряное ожерелье России" обсуждали на молодежном форуме "Ладога" в Ленинградской области. По словам Никитина, Новгородская область уже увидела не только познавательный и культурный эффект от проекта "Серебряное ожерелье", но и экономический. "С 2019 по 2022 год у нас турпоток вырос на 70%. Количество дней пребывания в регионе выросло с полутора до четырех дней. Это самый важный показатель, потому что чем дольше турист находится, тем больше денег остается. Оборот сферы туризма вырос с 2,9 до 6,7 миллиарда рублей. Это уже значимо для наших небольших городов, значимо для наших туристических центров", - отметил Никитин. Новгородская область одной из первых ввела муниципальный туристский стандарт, обозначив набор минимальных требований для развития этой сферы. Ежегодно трем лучшим муниципалитетам выделяется субсидия в 10 миллионов рублей на поддержку туризма. По словам Никитина, в регионе выделяются и гранты для гостевых домов в размере до 1,5 миллиона рублей. Также средства направляются на приведение в порядок природных достопримечательностей со сложной доступностью. Отдельная работа идет по тропам, Большая Валдайская тропа сейчас имеет протяженность 57 км, уже с осени её будут строить дальше, и она достигнет 100 км. "Минэкономразвития – ключевой регулятор в развитии туристической отрасли. Но мы видим, что ряд поручений президент дает и в адрес министерства природных ресурсов в части развития особо охраняемых природных территорий, национальных парков. Давайте посмотрим, как с ними можно работать, потому что там тоже идут средства. Они идут не через регионы, они идут напрямую от федерации в национальные парки. Но парки находятся на территории регионов. Конечно, надо понимать, как это развивается, и включать то, что они делают, в свои проекты, в свои туристические маршруты", - отметил Никитин.
https://ria.ru/20230907/kanatka-1894758915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, андрей никитин (политик), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, туризм, новости - туризм
Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия, Туризм, Новости - Туризм
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен — РИА Новости. Доходы от туризма в Новгородской области с 2019 по 2022 год выросли с 2,9 до 6,7 миллиарда рублей, сообщил губернатор Андрей Никитин, выступая на совете при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
Развитие туризма в регионах Северо-Запада и реализацию историко-культурного проекта "Серебряное ожерелье России" обсуждали на молодежном форуме "Ладога" в Ленинградской области
. По словам Никитина, Новгородская область уже увидела не только познавательный и культурный эффект от проекта "Серебряное ожерелье", но и экономический.
"С 2019 по 2022 год у нас турпоток вырос на 70%. Количество дней пребывания в регионе выросло с полутора до четырех дней. Это самый важный показатель, потому что чем дольше турист находится, тем больше денег остается. Оборот сферы туризма вырос с 2,9 до 6,7 миллиарда рублей. Это уже значимо для наших небольших городов, значимо для наших туристических центров", - отметил Никитин.
Новгородская область одной из первых ввела муниципальный туристский стандарт, обозначив набор минимальных требований для развития этой сферы. Ежегодно трем лучшим муниципалитетам выделяется субсидия в 10 миллионов рублей на поддержку туризма. По словам Никитина, в регионе выделяются и гранты для гостевых домов в размере до 1,5 миллиона рублей. Также средства направляются на приведение в порядок природных достопримечательностей со сложной доступностью. Отдельная работа идет по тропам, Большая Валдайская тропа сейчас имеет протяженность 57 км, уже с осени её будут строить дальше, и она достигнет 100 км.
Канатную дорогу построят в Великом Новгороде
"Минэкономразвития
– ключевой регулятор в развитии туристической отрасли. Но мы видим, что ряд поручений президент дает и в адрес министерства природных ресурсов в части развития особо охраняемых природных территорий, национальных парков. Давайте посмотрим, как с ними можно работать, потому что там тоже идут средства. Они идут не через регионы, они идут напрямую от федерации в национальные парки. Но парки находятся на территории регионов. Конечно, надо понимать, как это развивается, и включать то, что они делают, в свои проекты, в свои туристические маршруты", - отметил Никитин.