https://ria.ru/20230907/tsiklon-1894850717.html
СМИ: число погибших в результате циклона в Бразилии возросло до 39
СМИ: число погибших в результате циклона в Бразилии возросло до 39 - РИА Новости, 07.09.2023
СМИ: число погибших в результате циклона в Бразилии возросло до 39
Число погибших в результате циклона, обрушившегося на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, возросло до 39, сообщает местный портал G1. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T20:56
2023-09-07T20:56
2023-09-07T20:59
в мире
риу-гранди-ду-сул (штат)
бразилия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894392087_0:93:1080:701_1920x0_80_0_0_563c3cbeafe9a42f1071c4b73b0f2b0f.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 сен - РИА Новости. Число погибших в результате циклона, обрушившегося на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, возросло до 39, сообщает местный портал G1. "Общее число погибших увеличилось до 39", - отмечает СМИ. Ранее сообщалось о 36 погибших. Циклон сопровождался сильными порывами ветра и ливнями, которые привели к выходу рек из берегов и затоплениям. Ранее портал сообщал, что в результате циклона свои дома пришлось покинуть почти трем тысячам человек, свыше 1,6 тысячи остались без крова. В общей сложности стихия затронула 66 городов.
https://ria.ru/20230906/tsiklon-1894624229.html
https://ria.ru/20230906/navodnenie-1894592493.html
риу-гранди-ду-сул (штат)
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894392087_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_ec41b5d6437cf5e18dcbd952be46e8e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, риу-гранди-ду-сул (штат), бразилия, происшествия
В мире, Риу-Гранди-ду-Сул (штат), Бразилия, Происшествия
СМИ: число погибших в результате циклона в Бразилии возросло до 39
G1: общее число погибших в результате циклона в Бразилии возросло до 39