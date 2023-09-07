https://ria.ru/20230907/tsiklon-1894850717.html

СМИ: число погибших в результате циклона в Бразилии возросло до 39

СМИ: число погибших в результате циклона в Бразилии возросло до 39 - РИА Новости, 07.09.2023

СМИ: число погибших в результате циклона в Бразилии возросло до 39

Число погибших в результате циклона, обрушившегося на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, возросло до 39, сообщает местный портал G1. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T20:56

2023-09-07T20:56

2023-09-07T20:59

в мире

риу-гранди-ду-сул (штат)

бразилия

происшествия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 сен - РИА Новости. Число погибших в результате циклона, обрушившегося на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, возросло до 39, сообщает местный портал G1. "Общее число погибших увеличилось до 39", - отмечает СМИ. Ранее сообщалось о 36 погибших. Циклон сопровождался сильными порывами ветра и ливнями, которые привели к выходу рек из берегов и затоплениям. Ранее портал сообщал, что в результате циклона свои дома пришлось покинуть почти трем тысячам человек, свыше 1,6 тысячи остались без крова. В общей сложности стихия затронула 66 городов.

https://ria.ru/20230906/tsiklon-1894624229.html

https://ria.ru/20230906/navodnenie-1894592493.html

риу-гранди-ду-сул (штат)

бразилия

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в мире, риу-гранди-ду-сул (штат), бразилия, происшествия