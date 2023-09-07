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Информцентр ЦИК России открылся на площадке "Россия сегодня"

Информцентр ЦИК России открылся на площадке "Россия сегодня" - РИА Новости, 07.09.2023

Информцентр ЦИК России открылся на площадке "Россия сегодня"

Информационный центр ЦИК России открылся на площадке медиагруппы "Россия сегодня" в четверг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T11:53

2023-09-07T11:53

2023-09-07T12:57

политика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

николай булаев

миа "россия сегодня"

госдума рф

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Информационный центр ЦИК России открылся на площадке медиагруппы "Россия сегодня" в четверг, передает корреспондент РИА Новости.Ранее замглавы ЦИК России Николай Булаев сообщил РИА Новости, что в зале заседаний ЦИК, где располагался информцентр, идет ремонт.В холле информцентра установлены экраны, на которых будут отображаться данные голосования по каждому региону, открыт медиацентр для работы журналистов. Сбор гостей и журналистов начался в 10 утра 7 сентября.Член ЦИК РФ Павел Андреев выразил благодарность международному пресс-центру "Россия сегодня" за предоставление площадки."Мы, действительно, как Элла Александровна сказала, очень признательны "Россия сегодня" за то, что предоставили свои возможности, возможности своего пресс-центра для организации деятельности информационного центра ЦИК России", - сказал он.Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, николай булаев, миа "россия сегодня", госдума рф