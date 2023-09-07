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Информцентр ЦИК России открылся на площадке "Россия сегодня" - РИА Новости, 07.09.2023
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11:53 07.09.2023 (обновлено: 12:57 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/tsik-1894710273.html
Информцентр ЦИК России открылся на площадке "Россия сегодня"
Информцентр ЦИК России открылся на площадке "Россия сегодня" - РИА Новости, 07.09.2023
Информцентр ЦИК России открылся на площадке "Россия сегодня"
Информационный центр ЦИК России открылся на площадке медиагруппы "Россия сегодня" в четверг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T11:53
2023-09-07T12:57
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
николай булаев
миа "россия сегодня"
госдума рф
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Информационный центр ЦИК России открылся на площадке медиагруппы "Россия сегодня" в четверг, передает корреспондент РИА Новости.Ранее замглавы ЦИК России Николай Булаев сообщил РИА Новости, что в зале заседаний ЦИК, где располагался информцентр, идет ремонт.В холле информцентра установлены экраны, на которых будут отображаться данные голосования по каждому региону, открыт медиацентр для работы журналистов. Сбор гостей и журналистов начался в 10 утра 7 сентября.Член ЦИК РФ Павел Андреев выразил благодарность международному пресс-центру "Россия сегодня" за предоставление площадки."Мы, действительно, как Элла Александровна сказала, очень признательны "Россия сегодня" за то, что предоставили свои возможности, возможности своего пресс-центра для организации деятельности информационного центра ЦИК России", - сказал он.Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, николай булаев, миа "россия сегодня", госдума рф
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Николай Булаев, МИА "Россия сегодня", Госдума РФ
Информцентр ЦИК России открылся на площадке "Россия сегодня"

Информцентр ЦИК России 7 сентября открылся на площадке "Россия сегодня"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Работа информационного центра ЦИК РФ
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Информационный центр ЦИК России открылся на площадке медиагруппы "Россия сегодня" в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее замглавы ЦИК России Николай Булаев сообщил РИА Новости, что в зале заседаний ЦИК, где располагался информцентр, идет ремонт.
В холле информцентра установлены экраны, на которых будут отображаться данные голосования по каждому региону, открыт медиацентр для работы журналистов. Сбор гостей и журналистов начался в 10 утра 7 сентября.
Член ЦИК РФ Павел Андреев выразил благодарность международному пресс-центру "Россия сегодня" за предоставление площадки.
"Мы, действительно, как Элла Александровна сказала, очень признательны "Россия сегодня" за то, что предоставили свои возможности, возможности своего пресс-центра для организации деятельности информационного центра ЦИК России", - сказал он.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
 
ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаНиколай БулаевМИА "Россия сегодня"Госдума РФ
 
 
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