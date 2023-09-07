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Более 200 незаконных троп на ж/д путях ликвидировали в Подмосковье - РИА Новости, 07.09.2023
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Новости Подмосковья
 
17:59 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/tropy-1894816130.html
Более 200 незаконных троп на ж/д путях ликвидировали в Подмосковье
Более 200 незаконных троп на ж/д путях ликвидировали в Подмосковье - РИА Новости, 07.09.2023
Более 200 незаконных троп на ж/д путях ликвидировали в Подмосковье
В Московской области с начала текущего года на железной дороге ликвидировали свыше 200 несанкционированных проходов к железнодорожным путям, сообщает... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:59
2023-09-07T17:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Московской области с начала текущего года на железной дороге ликвидировали свыше 200 несанкционированных проходов к железнодорожным путям, сообщает пресс-служба Минтранса региона. Перекрытие подходов реализуется в рамках мероприятий по снижению смертельных случаев на железной дороге в Подмосковье. По информации пресс-службы, опасные тропы выявили и ликвидировали в 25 муниципалитетах: Мытищи, Балашиха, Воскресенск, Долгопрудный, Жуковский, Истра, Клин, Королев, Люберцы, Наро-Фоминск и пр. Самое большое количество несанкционированных подходов к железнодорожным путям устранили в Люберцах - 27 троп. Кроме того, с целью повышения безопасности в Московской области организовано активное строительство разноуровневых и одноуровневых пешеходных переходов. Выкапываются специальные рвы и высаживаются труднопроходимые кустарники в местах, где ограждения выламывают. По краю платформ наносятся специальные красящие средства для борьбы с безбилетниками. Как отметили в Минтрансе, с начала текущего года в регионе зафиксировали 120 смертельных случаев на железной дороге. Из них более 50 случаев произошло на несанкционированных переходах, еще свыше 20 на ж/д станциях, а число случаев на оборудованных пешеходных переходах превышает 40. Минтранс Подмосковья призывает пассажиров быть внимательными и пользоваться только санкционированными переходами через железнодорожные пути. Также важно при переходе снимать наушники и не отвлекаться на телефон. За нарушение правил перехода путей предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.
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московская область (подмосковье), мытищи, люберцы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Люберцы

Более 200 незаконных троп на ж/д путях ликвидировали в Подмосковье

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПоезд у платформы
Поезд у платформы - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Поезд у платформы
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Московской области с начала текущего года на железной дороге ликвидировали свыше 200 несанкционированных проходов к железнодорожным путям, сообщает пресс-служба Минтранса региона.
Перекрытие подходов реализуется в рамках мероприятий по снижению смертельных случаев на железной дороге в Подмосковье.
По информации пресс-службы, опасные тропы выявили и ликвидировали в 25 муниципалитетах: Мытищи, Балашиха, Воскресенск, Долгопрудный, Жуковский, Истра, Клин, Королев, Люберцы, Наро-Фоминск и пр. Самое большое количество несанкционированных подходов к железнодорожным путям устранили в Люберцах - 27 троп.
Кроме того, с целью повышения безопасности в Московской области организовано активное строительство разноуровневых и одноуровневых пешеходных переходов. Выкапываются специальные рвы и высаживаются труднопроходимые кустарники в местах, где ограждения выламывают. По краю платформ наносятся специальные красящие средства для борьбы с безбилетниками.
Как отметили в Минтрансе, с начала текущего года в регионе зафиксировали 120 смертельных случаев на железной дороге. Из них более 50 случаев произошло на несанкционированных переходах, еще свыше 20 на ж/д станциях, а число случаев на оборудованных пешеходных переходах превышает 40.
Минтранс Подмосковья призывает пассажиров быть внимательными и пользоваться только санкционированными переходами через железнодорожные пути. Также важно при переходе снимать наушники и не отвлекаться на телефон. За нарушение правил перехода путей предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.
Надземный переход через ж/д пути в Люберцах достроят в 2023 году - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Надземный переход через ж/д пути в Люберцах достроят в 2023 году
16 мая, 13:52
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МытищиЛюберцы
 
 
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