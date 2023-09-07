https://ria.ru/20230907/tropy-1894816130.html
Более 200 незаконных троп на ж/д путях ликвидировали в Подмосковье
Более 200 незаконных троп на ж/д путях ликвидировали в Подмосковье - РИА Новости, 07.09.2023
Более 200 незаконных троп на ж/д путях ликвидировали в Подмосковье
В Московской области с начала текущего года на железной дороге ликвидировали свыше 200 несанкционированных проходов к железнодорожным путям, сообщает... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:59
2023-09-07T17:59
2023-09-07T17:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мытищи
люберцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894817285_0:65:3105:1812_1920x0_80_0_0_3b5fa396119cfe09fce6ec4d96e3eb86.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Московской области с начала текущего года на железной дороге ликвидировали свыше 200 несанкционированных проходов к железнодорожным путям, сообщает пресс-служба Минтранса региона. Перекрытие подходов реализуется в рамках мероприятий по снижению смертельных случаев на железной дороге в Подмосковье. По информации пресс-службы, опасные тропы выявили и ликвидировали в 25 муниципалитетах: Мытищи, Балашиха, Воскресенск, Долгопрудный, Жуковский, Истра, Клин, Королев, Люберцы, Наро-Фоминск и пр. Самое большое количество несанкционированных подходов к железнодорожным путям устранили в Люберцах - 27 троп. Кроме того, с целью повышения безопасности в Московской области организовано активное строительство разноуровневых и одноуровневых пешеходных переходов. Выкапываются специальные рвы и высаживаются труднопроходимые кустарники в местах, где ограждения выламывают. По краю платформ наносятся специальные красящие средства для борьбы с безбилетниками. Как отметили в Минтрансе, с начала текущего года в регионе зафиксировали 120 смертельных случаев на железной дороге. Из них более 50 случаев произошло на несанкционированных переходах, еще свыше 20 на ж/д станциях, а число случаев на оборудованных пешеходных переходах превышает 40. Минтранс Подмосковья призывает пассажиров быть внимательными и пользоваться только санкционированными переходами через железнодорожные пути. Также важно при переходе снимать наушники и не отвлекаться на телефон. За нарушение правил перехода путей предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.
https://ria.ru/20230516/lyubertsy-1872139260.html
московская область (подмосковье)
мытищи
люберцы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894817285_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_26389b2a36620e2a81fbc53c0a8c9e95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), мытищи, люберцы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Люберцы
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Московской области с начала текущего года на железной дороге ликвидировали свыше 200 несанкционированных проходов к железнодорожным путям, сообщает пресс-служба Минтранса региона.
Перекрытие подходов реализуется в рамках мероприятий по снижению смертельных случаев на железной дороге в Подмосковье.
По информации пресс-службы, опасные тропы выявили и ликвидировали в 25 муниципалитетах: Мытищи
, Балашиха
, Воскресенск
, Долгопрудный
, Жуковский
, Истра
, Клин
, Королев
, Люберцы
, Наро-Фоминск
и пр. Самое большое количество несанкционированных подходов к железнодорожным путям устранили в Люберцах - 27 троп.
Кроме того, с целью повышения безопасности в Московской области организовано активное строительство разноуровневых и одноуровневых пешеходных переходов. Выкапываются специальные рвы и высаживаются труднопроходимые кустарники в местах, где ограждения выламывают. По краю платформ наносятся специальные красящие средства для борьбы с безбилетниками.
Как отметили в Минтрансе, с начала текущего года в регионе зафиксировали 120 смертельных случаев на железной дороге. Из них более 50 случаев произошло на несанкционированных переходах, еще свыше 20 на ж/д станциях, а число случаев на оборудованных пешеходных переходах превышает 40.
Минтранс Подмосковья призывает пассажиров быть внимательными и пользоваться только санкционированными переходами через железнодорожные пути. Также важно при переходе снимать наушники и не отвлекаться на телефон. За нарушение правил перехода путей предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.
Надземный переход через ж/д пути в Люберцах достроят в 2023 году