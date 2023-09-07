https://ria.ru/20230907/tropy-1894816130.html

Более 200 незаконных троп на ж/д путях ликвидировали в Подмосковье

Более 200 незаконных троп на ж/д путях ликвидировали в Подмосковье - РИА Новости, 07.09.2023

Более 200 незаконных троп на ж/д путях ликвидировали в Подмосковье

В Московской области с начала текущего года на железной дороге ликвидировали свыше 200 несанкционированных проходов к железнодорожным путям, сообщает... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T17:59

2023-09-07T17:59

2023-09-07T17:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мытищи

люберцы

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Московской области с начала текущего года на железной дороге ликвидировали свыше 200 несанкционированных проходов к железнодорожным путям, сообщает пресс-служба Минтранса региона. Перекрытие подходов реализуется в рамках мероприятий по снижению смертельных случаев на железной дороге в Подмосковье. По информации пресс-службы, опасные тропы выявили и ликвидировали в 25 муниципалитетах: Мытищи, Балашиха, Воскресенск, Долгопрудный, Жуковский, Истра, Клин, Королев, Люберцы, Наро-Фоминск и пр. Самое большое количество несанкционированных подходов к железнодорожным путям устранили в Люберцах - 27 троп. Кроме того, с целью повышения безопасности в Московской области организовано активное строительство разноуровневых и одноуровневых пешеходных переходов. Выкапываются специальные рвы и высаживаются труднопроходимые кустарники в местах, где ограждения выламывают. По краю платформ наносятся специальные красящие средства для борьбы с безбилетниками. Как отметили в Минтрансе, с начала текущего года в регионе зафиксировали 120 смертельных случаев на железной дороге. Из них более 50 случаев произошло на несанкционированных переходах, еще свыше 20 на ж/д станциях, а число случаев на оборудованных пешеходных переходах превышает 40. Минтранс Подмосковья призывает пассажиров быть внимательными и пользоваться только санкционированными переходами через железнодорожные пути. Также важно при переходе снимать наушники и не отвлекаться на телефон. За нарушение правил перехода путей предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.

https://ria.ru/20230516/lyubertsy-1872139260.html

московская область (подмосковье)

мытищи

люберцы

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), мытищи, люберцы