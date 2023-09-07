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В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:57 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/trevoga-1894695251.html
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.09.2023
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T10:57
2023-09-07T10:57
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
в мире
украина
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, тревога в подконтрольной ВСУ части Запорожской области прозвучала в 10.05. В 10.33 тревога была объявлена в Днепропетровской области Украины. Украинский телеканал ТСН.ua сообщает о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги. "О взрывах в Запорожье сообщают СМИ", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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днепропетровская область, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, В мире, Украина
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу

Власти объявили воздушную тревогу в Днепропетровской области Украины

© iStock.com / AlleksanderГород Днепропетровск
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© iStock.com / Alleksander
Город Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, тревога в подконтрольной ВСУ части Запорожской области прозвучала в 10.05. В 10.33 тревога была объявлена в Днепропетровской области Украины.
Украинский телеканал ТСН.ua сообщает о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги. "О взрывах в Запорожье сообщают СМИ", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале телеканала.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВ миреУкраина
 
 
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