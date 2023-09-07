https://ria.ru/20230907/trevoga-1894695251.html

В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.09.2023

В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T10:57

2023-09-07T10:57

2023-09-07T10:57

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

в мире

украина

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, тревога в подконтрольной ВСУ части Запорожской области прозвучала в 10.05. В 10.33 тревога была объявлена в Днепропетровской области Украины. Украинский телеканал ТСН.ua сообщает о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги. "О взрывах в Запорожье сообщают СМИ", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

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днепропетровская область, в мире, украина