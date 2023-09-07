https://ria.ru/20230907/transformatsiya-1894690766.html

В Оренбургской области обсудили идеи для цифровой трансформации региона

В Оренбургской области обсудили идеи для цифровой трансформации региона - РИА Новости, 07.09.2023

В Оренбургской области обсудили идеи для цифровой трансформации региона

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко поучаствовали в дизайн-сессии по трансформации... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T10:55

2023-09-07T10:55

2023-09-07T10:55

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

технологии

цифровизация

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко поучаствовали в дизайн-сессии по трансформации искусственного интеллекта Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Паслер отметил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу в ближайшие десять лет обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизни. Цифровая зрелость входит в оценку уровня социально-экономического развития регионов. "Практическая ценность, общественная полезность состоит в создании удобных сервисов для оренбуржцев, облегчении работы в режиме рутинности и многозадачности, позволяет оптимизировать работу различных сфер — от сельского хозяйства до производства сложной техники и постановки медицинских диагнозов. Примеры разработки и успешного внедрения искусственного интеллекта для решения как типовых, так и нетривиальных задач в регионе уже есть", — приводятся слова Паслера в сообщении пресс-службы. Там уточнили, что в дизайн-сессии поучаствовали вице-губернатор – зампредседателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике – министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей области Игнат Петухов, министр цифрового развития и связи региона Денис Толпейкин, министр образования Алексей Пахомов, представители различных министерств и ведомств, отвечающие за цифровую трансформацию, эксперты Сбера в области искусственного интеллекта и цифровых технологий. В пресс-службе уточнили, что формат проведения дизайн-сессии предусматривал работу экспертов в командах. В них участники рассматривали различные аспекты применения технологий искусственного интеллекта в государственном управлении, образовании, природоохранной деятельности, здравоохранении и ЖКХ. По итогам обсуждения были разработаны предложения для цифровой трансформации региона.

https://ria.ru/20230829/svyaz-1892893987.html

оренбургская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер, технологии, цифровизация