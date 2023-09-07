https://ria.ru/20230907/transformatsiya-1894690766.html
В Оренбургской области обсудили идеи для цифровой трансформации региона
В Оренбургской области обсудили идеи для цифровой трансформации региона - РИА Новости, 07.09.2023
В Оренбургской области обсудили идеи для цифровой трансформации региона
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко поучаствовали в дизайн-сессии по трансформации... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T10:55
2023-09-07T10:55
2023-09-07T10:55
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
технологии
цифровизация
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко поучаствовали в дизайн-сессии по трансформации искусственного интеллекта Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Паслер отметил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу в ближайшие десять лет обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизни. Цифровая зрелость входит в оценку уровня социально-экономического развития регионов. "Практическая ценность, общественная полезность состоит в создании удобных сервисов для оренбуржцев, облегчении работы в режиме рутинности и многозадачности, позволяет оптимизировать работу различных сфер — от сельского хозяйства до производства сложной техники и постановки медицинских диагнозов. Примеры разработки и успешного внедрения искусственного интеллекта для решения как типовых, так и нетривиальных задач в регионе уже есть", — приводятся слова Паслера в сообщении пресс-службы. Там уточнили, что в дизайн-сессии поучаствовали вице-губернатор – зампредседателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике – министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей области Игнат Петухов, министр цифрового развития и связи региона Денис Толпейкин, министр образования Алексей Пахомов, представители различных министерств и ведомств, отвечающие за цифровую трансформацию, эксперты Сбера в области искусственного интеллекта и цифровых технологий. В пресс-службе уточнили, что формат проведения дизайн-сессии предусматривал работу экспертов в командах. В них участники рассматривали различные аспекты применения технологий искусственного интеллекта в государственном управлении, образовании, природоохранной деятельности, здравоохранении и ЖКХ. По итогам обсуждения были разработаны предложения для цифровой трансформации региона.
https://ria.ru/20230829/svyaz-1892893987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, денис паслер, технологии, цифровизация
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер, Технологии, Цифровизация
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко поучаствовали в дизайн-сессии по трансформации искусственного интеллекта Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Паслер отметил, что президент РФ Владимир Путин
поставил задачу в ближайшие десять лет обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизни. Цифровая зрелость входит в оценку уровня социально-экономического развития регионов.
"Практическая ценность, общественная полезность состоит в создании удобных сервисов для оренбуржцев, облегчении работы в режиме рутинности и многозадачности, позволяет оптимизировать работу различных сфер — от сельского хозяйства до производства сложной техники и постановки медицинских диагнозов. Примеры разработки и успешного внедрения искусственного интеллекта для решения как типовых, так и нетривиальных задач в регионе уже есть", — приводятся слова Паслера в сообщении пресс-службы.
Там уточнили, что в дизайн-сессии поучаствовали вице-губернатор – зампредседателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике – министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей области Игнат Петухов, министр цифрового развития и связи региона Денис Толпейкин, министр образования Алексей Пахомов, представители различных министерств и ведомств, отвечающие за цифровую трансформацию, эксперты Сбера
в области искусственного интеллекта и цифровых технологий.
В пресс-службе уточнили, что формат проведения дизайн-сессии предусматривал работу экспертов в командах. В них участники рассматривали различные аспекты применения технологий искусственного интеллекта в государственном управлении, образовании, природоохранной деятельности, здравоохранении и ЖКХ. По итогам обсуждения были разработаны предложения для цифровой трансформации региона.
В Оренбургской области устраняют цифровое неравенство