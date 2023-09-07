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ФСБ предотвратила в ДНР теракты перед выборами, вскрыв схрон оружия

ФСБ предотвратила в ДНР теракты перед выборами, вскрыв схрон оружия - РИА Новости, 07.09.2023

ФСБ предотвратила в ДНР теракты перед выборами, вскрыв схрон оружия

Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике обнаружили в Докучаевске схрон с оружием, которое предназначалось для совершения терактов украинскими... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T07:05

2023-09-07T07:05

2023-09-07T07:05

донецкая народная республика

украина

докучаевск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике обнаружили в Докучаевске схрон с оружием, которое предназначалось для совершения терактов украинскими диверсантами перед выборами в Единый день голосования, назначенными на 8-10 сентября, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Обнаруженный тайник организован одним из диверсионных подразделений ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) и предназначался для совершения терактов в преддверии Единого дня голосования на территории Донецкой Народной Республики", - сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР. По данным управления, из схрона изъято 46 единиц оружия: 39 автоматов, снайперская винтовка, два пулемета, два пехотных огнемета РПО "Шмель", пара гранатометов РПГ-7, а также более 1000 патронов и 12 осколочно-фугасных снарядов.

донецкая народная республика

украина

докучаевск

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донецкая народная республика, украина, докучаевск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)