https://ria.ru/20230907/tekhnika-1894664422.html
Герой России назвал большую проблему инженерных машин НАТО на Украине
Герой России назвал большую проблему инженерных машин НАТО на Украине - РИА Новости, 07.09.2023
Герой России назвал большую проблему инженерных машин НАТО на Украине
Инженерные машины стран НАТО, поставленные Украине, не хотят ехать по грунтам, их приходится вытаскивать, когда они застревают, рассказал в интервью РИА Новости РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T07:11
2023-09-07T07:11
2023-09-07T08:59
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Инженерные машины стран НАТО, поставленные Украине, не хотят ехать по грунтам, их приходится вытаскивать, когда они застревают, рассказал в интервью РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин. По его словам, у ВСУ есть на вооружении свои машины разминирования, но их недостаточно, поэтому они запрашивают у своих спонсоров на Западе дополнительные поставки инженерных машин для разминирования, которые зачастую созданы на базе основных боевых танков. "Но, опять нюанс, у них все машины тяжелые, взять те же Leopard и Abrams - они более 60 тонн, и машины разминирования их тяжелые. По нашей местности они особо ехать не хотят, после, как говорится, дождичка они просто встают под своей массой и их самих еще там надо вытаскивать", - рассказал Сайфуллин. Сайфуллин получил два ранения в ходе спецоперации, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России. В частности, в одном из эпизодов продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец. В настоящее время после восстановления назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.
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Сайфуллин о боевой технике НАТО неприспособленной для украинских грунтов
У стран НАТО тяжелы для украинских грунтов не только танки, но и инженерные машины - "после дождичка просто встают под своей массой, и их самих надо вытаскивать", рассказал РИА Новости Герой России Рустам Сайфуллин
2023-09-07T07:11
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россия, украина, нато, вооруженные силы украины
Россия, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины
Герой России назвал большую проблему инженерных машин НАТО на Украине
Герой России Сайфуллин: инженерные машины НАТО застревают в украинском грунте
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Инженерные машины стран НАТО, поставленные Украине, не хотят ехать по грунтам, их приходится вытаскивать, когда они застревают, рассказал в интервью РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.
По его словам, у ВСУ
есть на вооружении свои машины разминирования, но их недостаточно, поэтому они запрашивают у своих спонсоров на Западе дополнительные поставки инженерных машин для разминирования, которые зачастую созданы на базе основных боевых танков.
"Но, опять нюанс, у них все машины тяжелые, взять те же Leopard и Abrams - они более 60 тонн, и машины разминирования их тяжелые. По нашей местности они особо ехать не хотят, после, как говорится, дождичка они просто встают под своей массой и их самих еще там надо вытаскивать", - рассказал Сайфуллин.
Сайфуллин получил два ранения в ходе спецоперации, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России. В частности, в одном из эпизодов продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец.
В настоящее время после восстановления назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.
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