https://ria.ru/20230907/tekhnika-1894664422.html

Герой России назвал большую проблему инженерных машин НАТО на Украине

Герой России назвал большую проблему инженерных машин НАТО на Украине - РИА Новости, 07.09.2023

Герой России назвал большую проблему инженерных машин НАТО на Украине

Инженерные машины стран НАТО, поставленные Украине, не хотят ехать по грунтам, их приходится вытаскивать, когда они застревают, рассказал в интервью РИА Новости РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T07:11

2023-09-07T07:11

2023-09-07T08:59

россия

украина

нато

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894670320_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c6b49a57f529ac721f9efb8287353c26.jpg

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Инженерные машины стран НАТО, поставленные Украине, не хотят ехать по грунтам, их приходится вытаскивать, когда они застревают, рассказал в интервью РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин. По его словам, у ВСУ есть на вооружении свои машины разминирования, но их недостаточно, поэтому они запрашивают у своих спонсоров на Западе дополнительные поставки инженерных машин для разминирования, которые зачастую созданы на базе основных боевых танков. "Но, опять нюанс, у них все машины тяжелые, взять те же Leopard и Abrams - они более 60 тонн, и машины разминирования их тяжелые. По нашей местности они особо ехать не хотят, после, как говорится, дождичка они просто встают под своей массой и их самих еще там надо вытаскивать", - рассказал Сайфуллин. Сайфуллин получил два ранения в ходе спецоперации, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России. В частности, в одном из эпизодов продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец. В настоящее время после восстановления назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

https://ria.ru/20230907/geroy-1894662371.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сайфуллин о боевой технике НАТО неприспособленной для украинских грунтов У стран НАТО тяжелы для украинских грунтов не только танки, но и инженерные машины - "после дождичка просто встают под своей массой, и их самих надо вытаскивать", рассказал РИА Новости Герой России Рустам Сайфуллин 2023-09-07T07:11 true PT0M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, нато, вооруженные силы украины