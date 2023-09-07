https://ria.ru/20230907/svadba-1894848635.html

Полиция занялась потасовкой на свадьбе, перекрывшей трассу под Воронежем

Полиция занялась потасовкой на свадьбе, перекрывшей трассу под Воронежем - РИА Новости, 07.09.2023

Полиция занялась потасовкой на свадьбе, перекрывшей трассу под Воронежем

Полиция начала проверку после видео с массовой потасовкой на свадьбе под Воронежем, участники которой перекрыли всю проезжую часть, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T20:32

2023-09-07T20:32

2023-09-07T20:32

происшествия

борисоглебск

воронеж

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894848124_0:961:1548:1832_1920x0_80_0_0_bcc5494bf11ad8a7ca0608209036484e.jpg

ВОРОНЕЖ, 7 сен - РИА Новости. Полиция начала проверку после видео с массовой потасовкой на свадьбе под Воронежем, участники которой перекрыли всю проезжую часть, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону. Видео потасовки с участием нескольких десятков мужчин, многие из которых были одеты в белые рубашки, появилось в ряде телеграм-каналов, а том числе канале "Мой и твой Воронеж", 7 сентября. На записи видно, как конфликт у обочины растягивается на всю ширину проезжей части, перекрывая движение. Сообщалось, что инцидент произошел на свадьбе в городе Борисоглебск. "Пятого сентября в ОМВД России по городу Борисоглебску обратились местные жители по поводу массового скопления людей на улице Чкалова, дом 55. Выехав на место происшествия, полицейские выяснили, что на свадьбе произошел конфликт между молодыми людьми, что послужило причиной массового скопления людей", - говорится в сообщении представителя ГУМВД. Как отмечает полиция, телесных повреждений участники конфликта не получили, в больницу за медицинской помощью никто не обращался. "По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Кроме того, будет дана дополнительная правовая оценка по факту воспрепятствования проезда транспортных средств", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230905/draka-1894234678.html

https://realty.ria.ru/20230901/draka-1893712091.html

борисоглебск

воронеж

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, борисоглебск, воронеж, россия