https://ria.ru/20230907/svadba-1894848635.html
Полиция занялась потасовкой на свадьбе, перекрывшей трассу под Воронежем
Полиция занялась потасовкой на свадьбе, перекрывшей трассу под Воронежем - РИА Новости, 07.09.2023
Полиция занялась потасовкой на свадьбе, перекрывшей трассу под Воронежем
Полиция начала проверку после видео с массовой потасовкой на свадьбе под Воронежем, участники которой перекрыли всю проезжую часть, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T20:32
2023-09-07T20:32
2023-09-07T20:32
происшествия
борисоглебск
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 7 сен - РИА Новости. Полиция начала проверку после видео с массовой потасовкой на свадьбе под Воронежем, участники которой перекрыли всю проезжую часть, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону. Видео потасовки с участием нескольких десятков мужчин, многие из которых были одеты в белые рубашки, появилось в ряде телеграм-каналов, а том числе канале "Мой и твой Воронеж", 7 сентября. На записи видно, как конфликт у обочины растягивается на всю ширину проезжей части, перекрывая движение. Сообщалось, что инцидент произошел на свадьбе в городе Борисоглебск. "Пятого сентября в ОМВД России по городу Борисоглебску обратились местные жители по поводу массового скопления людей на улице Чкалова, дом 55. Выехав на место происшествия, полицейские выяснили, что на свадьбе произошел конфликт между молодыми людьми, что послужило причиной массового скопления людей", - говорится в сообщении представителя ГУМВД. Как отмечает полиция, телесных повреждений участники конфликта не получили, в больницу за медицинской помощью никто не обращался. "По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Кроме того, будет дана дополнительная правовая оценка по факту воспрепятствования проезда транспортных средств", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230905/draka-1894234678.html
https://realty.ria.ru/20230901/draka-1893712091.html
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происшествия, борисоглебск, воронеж, россия
Происшествия, Борисоглебск, Воронеж, Россия
Полиция занялась потасовкой на свадьбе, перекрывшей трассу под Воронежем
Полиция начала проверку потасовки на свадьбе, перекрывшей трассу под Воронежем