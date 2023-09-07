https://ria.ru/20230907/sumy-1894650325.html
В Сумах прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Сумах прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.09.2023
В Сумах прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T00:41
2023-09-07T00:41
2023-09-07T00:46
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине, передает украинский телеканал "Общественное"."В Сумах прогремели взрывы", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.Ранее сообщалось о взрывах в Сумской области.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Сумской и Одесской областях.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230906/zaporozhe-1894463977.html
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украина, сумы, одесская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумы, Одесская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В Сумах прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в городе Сумы прогремел ряд взрывов