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В Сумах прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:41 07.09.2023 (обновлено: 00:46 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/sumy-1894650325.html
В Сумах прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Сумах прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.09.2023
В Сумах прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T00:41
2023-09-07T00:46
специальная военная операция на украине
украина
сумы
одесская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине, передает украинский телеканал "Общественное".&quot;В Сумах прогремели взрывы&quot;, - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.Ранее сообщалось о взрывах в Сумской области.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Сумской и Одесской областях.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230906/zaporozhe-1894463977.html
украина
сумы
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украина, сумы, одесская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумы, Одесская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В Сумах прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Общественное": в городе Сумы прогремел ряд взрывов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине, передает украинский телеканал "Общественное".
«

"В Сумах прогремели взрывы", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о взрывах в Сумской области.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Сумской и Одесской областях.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.
Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье
Вчера, 10:44
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСумыОдесская областьВооруженные силы РФВ мире
 
 
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