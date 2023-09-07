https://ria.ru/20230907/suda-1894727283.html
Россиянам не дают отстаивать свои права в зарубежных судах, заявил Песков
Россиянам не дают отстаивать свои права в зарубежных судах, заявил Песков - РИА Новости, 07.09.2023
Россиянам не дают отстаивать свои права в зарубежных судах, заявил Песков
Россия и граждане РФ ущемляются в правах при отстаивании своих интересов в зарубежных судах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:57
2023-09-07T12:57
2023-09-07T12:58
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия и граждане РФ ущемляются в правах при отстаивании своих интересов в зарубежных судах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Тут есть еще вопиющий факт, что сейчас и мы как российское государство, и наши предприниматели, очень часто ущемляются в правах отстаивать свои интересы в судебных инстанциях за рубежом. Это трудно укладывается в голове, это, конечно, противоречит всему вообще, что можно представить и с точки зрения международного права, и национального права", - сказал Песков. По его словам, как только представится возможность отстаивать права - Россия будет это делать. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что средства, конфискованные США у подсанкционных российских предпринимателей, пойдут на нужды украинских боевиков. В пресс-релизе госдепартамента поясняется, что речь идет о 5,4 миллиона долларов, которые пойдут на их "реинтеграцию и реабилитацию". Такую же сумму власти США конфисковали ранее у российского предпринимателя Константина Малофеева, который фигурирует в американских санкционных списках с 2014 года. Малофеев стал первым российским предпринимателем, активы которого США конфисковали и направили на помощь Украине. Бизнесмен назвал изъятие его средств в США (свыше 5 миллионов долларов) преступлением, совершенным организованной группой лиц по предварительному сговору.
https://ria.ru/20230906/sanktsii-1894582933.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия
Россиянам не дают отстаивать свои права в зарубежных судах, заявил Песков
Песков: россиян ущемляют в правах отстаивать свои интересы в зарубежных судах
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия и граждане РФ ущемляются в правах при отстаивании своих интересов в зарубежных судах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Тут есть еще вопиющий факт, что сейчас и мы как российское государство, и наши предприниматели, очень часто ущемляются в правах отстаивать свои интересы в судебных инстанциях за рубежом. Это трудно укладывается в голове, это, конечно, противоречит всему вообще, что можно представить и с точки зрения международного права, и национального права", - сказал Песков.
По его словам, как только представится возможность отстаивать права - Россия будет это делать.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен
заявил, что средства, конфискованные США у подсанкционных российских предпринимателей, пойдут на нужды украинских боевиков. В пресс-релизе госдепартамента поясняется, что речь идет о 5,4 миллиона долларов, которые пойдут на их "реинтеграцию и реабилитацию".
На Западе признали бессмысленность санкций против России
Такую же сумму власти США конфисковали ранее у российского предпринимателя Константина Малофеева
, который фигурирует в американских санкционных списках с 2014 года.
Малофеев стал первым российским предпринимателем, активы которого США конфисковали и направили на помощь Украине
. Бизнесмен назвал изъятие его средств в США (свыше 5 миллионов долларов) преступлением, совершенным организованной группой лиц по предварительному сговору.
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