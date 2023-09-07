https://ria.ru/20230907/suda-1894727283.html

Россиянам не дают отстаивать свои права в зарубежных судах, заявил Песков

Россиянам не дают отстаивать свои права в зарубежных судах, заявил Песков - РИА Новости, 07.09.2023

Россиянам не дают отстаивать свои права в зарубежных судах, заявил Песков

Россия и граждане РФ ущемляются в правах при отстаивании своих интересов в зарубежных судах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T12:57

2023-09-07T12:57

2023-09-07T12:58

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия и граждане РФ ущемляются в правах при отстаивании своих интересов в зарубежных судах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Тут есть еще вопиющий факт, что сейчас и мы как российское государство, и наши предприниматели, очень часто ущемляются в правах отстаивать свои интересы в судебных инстанциях за рубежом. Это трудно укладывается в голове, это, конечно, противоречит всему вообще, что можно представить и с точки зрения международного права, и национального права", - сказал Песков. По его словам, как только представится возможность отстаивать права - Россия будет это делать. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что средства, конфискованные США у подсанкционных российских предпринимателей, пойдут на нужды украинских боевиков. В пресс-релизе госдепартамента поясняется, что речь идет о 5,4 миллиона долларов, которые пойдут на их "реинтеграцию и реабилитацию". Такую же сумму власти США конфисковали ранее у российского предпринимателя Константина Малофеева, который фигурирует в американских санкционных списках с 2014 года. Малофеев стал первым российским предпринимателем, активы которого США конфисковали и направили на помощь Украине. Бизнесмен назвал изъятие его средств в США (свыше 5 миллионов долларов) преступлением, совершенным организованной группой лиц по предварительному сговору.

https://ria.ru/20230906/sanktsii-1894582933.html

https://ria.ru/20230711/lebedev-1883466294.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, россия