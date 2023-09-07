https://ria.ru/20230907/strelkov-1894788072.html

Суд 12 сентября рассмотрит вопрос о продлении ареста Стрелкова

Суд 12 сентября рассмотрит вопрос о продлении ареста Стрелкова - РИА Новости, 07.09.2023

Суд 12 сентября рассмотрит вопрос о продлении ареста Стрелкова

Мещанский суд Москвы 12 сентября рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по обвинению в РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T16:31

2023-09-07T16:31

2023-09-07T16:31

происшествия

москва

игорь стрелков

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы 12 сентября рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по обвинению в публичных призывах к экстремизму, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Александр Молохов."Двенадцатого сентября в Мещанском районном суде города Москвы в 14 часов состоится судебное заседание по вопросу продления срока содержания под стражей Гиркину", - сказал собеседник агентства.Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан 21 июля, в тот же день Мещанский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября.

https://ria.ru/20230829/strelkov-1892922230.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, игорь стрелков