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Суд 12 сентября рассмотрит вопрос о продлении ареста Стрелкова - РИА Новости, 07.09.2023
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16:31 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/strelkov-1894788072.html
Суд 12 сентября рассмотрит вопрос о продлении ареста Стрелкова
Суд 12 сентября рассмотрит вопрос о продлении ареста Стрелкова - РИА Новости, 07.09.2023
Суд 12 сентября рассмотрит вопрос о продлении ареста Стрелкова
Мещанский суд Москвы 12 сентября рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по обвинению в РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T16:31
2023-09-07T16:31
происшествия
москва
игорь стрелков
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы 12 сентября рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по обвинению в публичных призывах к экстремизму, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Александр Молохов."Двенадцатого сентября в Мещанском районном суде города Москвы в 14 часов состоится судебное заседание по вопросу продления срока содержания под стражей Гиркину", - сказал собеседник агентства.Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан 21 июля, в тот же день Мещанский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября.
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происшествия, москва, игорь стрелков
Происшествия, Москва, Игорь Стрелков
Суд 12 сентября рассмотрит вопрос о продлении ареста Стрелкова

Суд 12 сентября рассмотрит вопрос о продлении Стрелкову содержания под стражей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкИгорь Стрелков в Мещанском суде города Москвы
Игорь Стрелков в Мещанском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Игорь Стрелков в Мещанском суде города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы 12 сентября рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по обвинению в публичных призывах к экстремизму, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Александр Молохов.
"Двенадцатого сентября в Мещанском районном суде города Москвы в 14 часов состоится судебное заседание по вопросу продления срока содержания под стражей Гиркину", - сказал собеседник агентства.
Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан 21 июля, в тот же день Мещанский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Игорь Гиркин) в Мещанском суде Москвы. 29 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Суд признал законным арест Стрелкова
29 августа, 15:28
 
ПроисшествияМоскваИгорь Стрелков
 
 
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