https://ria.ru/20230907/ssha-1894734213.html

СВР обвинила США в подготовке покушений на новое руководство Нигера

СВР обвинила США в подготовке покушений на новое руководство Нигера - РИА Новости, 07.09.2023

СВР обвинила США в подготовке покушений на новое руководство Нигера

Вашингтон не устраивает смена власти в Нигере, спецслужбы США обсуждают возможных исполнителей устранения нового руководства этой страны, сообщила Служба... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T13:19

2023-09-07T13:19

2023-09-07T15:22

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сша

африка

в мире

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Вашингтон не устраивает смена власти в Нигере, спецслужбы США обсуждают возможных исполнителей устранения нового руководства этой страны, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России."В Белом доме прорабатывают различные варианты "укрепления демократии" в Нигере. Считается неоправданным делать это руками Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), имеющего тесные связи с Парижем. Более "эффективным" вариантом американцам видится физическое устранение "путчистских лидеров", опирающихся на поддержку большинства населения", — говорится в сообщении пресс-бюро СВР.При этом американские спецслужбы напрямую обсуждают с союзниками потенциальных исполнителей возможных покушений, делая ставку на представителей ближайшего окружения нового руководства страны, "желательно из числа прошедших спецподготовку в учебных заведениях Пентагона".Как отметили в СВР, Белый дом, столкнувшись с "неожиданным и крайне неприятным для себя" "геополитическим пробуждением" Африки, "решил прибегнуть к старым, что называется, проверенным рецептам".В подобном использовании Вашингтоном "грязных методов" нет ничего нового, пояснили в СВР."Уже начиная с 60-х годов прошлого века американцы вели прицельную работу по "избавлению" Африканского континента от сильных национальных лидеров. ЦРУ, в частности, приложило руку к убийству Патриса Лумумбы в Конго, свержению Кваме Нкрумы в Гане, аресту Нельсона Манделы в ЮАР. Американская разведка действовала настолько жестоко и вызывающе, что даже президент США Линдон Джонсон в сердцах назвал ее "чертовой корпорацией убийц", — напомнили в ведомстве.В спецслужбе также отметили, что Штаты "явно не устраивает" ситуация в Нигере."В Вашингтоне задумываются над тем, как не только затормозить опасную для Запада тенденцию превращения Африки в один из центров силы многополярного мира, но и прибрать к рукам французское "наследство" в стратегически значимом Сахеле", — подчеркнули в ведомстве.Переворот в НигереВоенные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в страну.Как сообщали СМИ в августе, Буркина-Фасо и Мали разместили в Нигере боевые самолеты для реагирования на любые проявления агрессии в отношении этого государства. В свою очередь, Гвинея стала первой страной, выступившей в поддержку новых властей в Нигере.Нигер — бывшая французская колония. Страна оставалась одной из последних союзниц западных государств в Сахеле. В Нигере находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Париж. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15 до 17 процентов урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде сейчас дислоцированы соответственно полторы тысячи и тысяча французских военных.

https://ria.ru/20230906/niger-1894460288.html

https://ria.ru/20230810/myatezhniki-1889395853.html

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сша, африка, в мире, переворот в нигере — 2023