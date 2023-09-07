https://ria.ru/20230907/sotsset-1894801154.html

Россияне проводят в соцсетях около часа в день, показал опрос

Россияне проводят в соцсетях около часа в день, показал опрос - РИА Новости, 07.09.2023

Россияне проводят в соцсетях около часа в день, показал опрос

Россияне проводят в соцсетях около часа в день, и выбор сервисов зависит от возраста: пользователи среднего возраста (25-44 года) большую часть этого времени... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T17:06

2023-09-07T17:06

2023-09-07T17:09

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россияне проводят в соцсетях около часа в день, и выбор сервисов зависит от возраста: пользователи среднего возраста (25-44 года) большую часть этого времени тратят на "ВКонтакте", а у аудитории 12-24 лет по доле времени потребления лидирует TikTok, говорится в исследовании Mediascope. "Соцсети - одна из крупнейших интернет-активностей. В среднем россияне проводят в социальных сетях около 60 минут в день. Причем пользователи среднего возраста (25-44) большую часть этого времени тратят на ВКонтакте. TikTok лидирует по доле времени потребления среди пользователей молодого возраста (12-24). Одноклассники - лидер по доле времени среди пользователей 55+ лет", - говорится в исследовании. В Mediascope посчитали, что средний пользователь "ВКонтакте" проводит в сервисе 43 минуты в день, в TikTok - 67 минут в день в сервисе, в Telegram - 39 минут, а в "Одноклассниках" - 31 минуту. Лидером по среднемесячному и среднесуточному охватам в первом полугодии 2023 года стал "ВКонтакте" - ежедневно туда заходят 43% населения России старше 12 лет, а хотя бы раз в месяц - 71% россиян. Telegram лидирует среди социальных сетей по приросту за последний год. Значительные приросты охватов и времени, которое пользователи проводили там, замечены в периоды, когда россияне особенно активно следили за новостями - в феврале и сентябре 2022 года, а также в июне 2023 года. "В топе по среднесуточной аудитории соцсети выше (чем другие интернет-активности - ред.), поскольку для большей части пользователей соцсети - это ежедневная активность. В обоих топах наиболее высокие позиции среди соцсетей занимает "ВКонтакте" (5 в топе среди всех площадок по среднемесячному охвату, 4 - по среднесуточному охвату. Telegram занимает 8 и 6 места соответственно, TikTok - 10 и 8, Одноклассники - на 15 и 12 местах", - отметили в Mediascope. В первом полугодии 2023 года 83% населения России старше 12 лет использовали интернет хотя бы раз в месяц, а в среднем в день - 81%. В возрастных группах от 12 до 44 лет аудитория составляет практически 100% населения. "Три часа 56 минут в день россияне старше 12 лет проводили в интернете в июне 2023 года (данные с учетом в том числе тех, кто вообще не пользуется интернетом). Выше всего этот показатель у молодежи 12-24 лет - около 6 часов. Кроме того, наблюдается рост времени в интернете по сравнению с прошлым годом. Наиболее заметен он в старших возрастных группах, потому что юная аудитория и раньше проводила в интернете около 6 часов", - говорится в исследовании.

https://ria.ru/20230905/uvolnenie-1894230537.html

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общество, технологии, россия, telegram, одноклассники, tiktok, отдых в россии