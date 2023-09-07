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Камеры в Подмосковье начали искать бродячих собак с точностью 91% - РИА Новости, 07.09.2023
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Новости Подмосковья
 
15:40 07.09.2023
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Камеры в Подмосковье начали искать бродячих собак с точностью 91%
Камеры в Подмосковье начали искать бродячих собак с точностью 91% - РИА Новости, 07.09.2023
Камеры в Подмосковье начали искать бродячих собак с точностью 91%
Министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала о применении технологий искусственного интеллекта для выявления на улицах... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:40
2023-09-07T15:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала о применении технологий искусственного интеллекта для выявления на улицах бродячих собак, сообщил телеканал "360".По ее словам, точность определения достигла 91%. Сейчас система тестируется в Коломне."В Подмосковье технологии искусственного интеллекта успешно применяются в городском хозяйстве, образовании, здравоохранении, транспорте, экологии. Мы не только внедряем современные технологии, но и совершенствуем их", – добавила Куртяник.Отслеживать бездомных собак с помощью ИИ начали в мае 2023 года в Одинцове. За этот период нейросеть смогла выявить около 3,7 тысячи животных, среди которых было более 200 безнадзорных питомцев.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Камеры в Подмосковье начали искать бродячих собак с точностью 91%

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкБездомные собаки
Бездомные собаки - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала о применении технологий искусственного интеллекта для выявления на улицах бродячих собак, сообщил телеканал "360".
По ее словам, точность определения достигла 91%. Сейчас система тестируется в Коломне.
"В Подмосковье технологии искусственного интеллекта успешно применяются в городском хозяйстве, образовании, здравоохранении, транспорте, экологии. Мы не только внедряем современные технологии, но и совершенствуем их", – добавила Куртяник.
Отслеживать бездомных собак с помощью ИИ начали в мае 2023 года в Одинцове. За этот период нейросеть смогла выявить около 3,7 тысячи животных, среди которых было более 200 безнадзорных питомцев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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