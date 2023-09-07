https://ria.ru/20230907/sobaki-1894773275.html

Камеры в Подмосковье начали искать бродячих собак с точностью 91%

Камеры в Подмосковье начали искать бродячих собак с точностью 91% - РИА Новости, 07.09.2023

Камеры в Подмосковье начали искать бродячих собак с точностью 91%

Министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала о применении технологий искусственного интеллекта для выявления на улицах... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T15:40

2023-09-07T15:40

2023-09-07T15:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569879517_0:201:2925:1846_1920x0_80_0_0_86dca3bae961952c623e395e6522aff2.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала о применении технологий искусственного интеллекта для выявления на улицах бродячих собак, сообщил телеканал "360".По ее словам, точность определения достигла 91%. Сейчас система тестируется в Коломне."В Подмосковье технологии искусственного интеллекта успешно применяются в городском хозяйстве, образовании, здравоохранении, транспорте, экологии. Мы не только внедряем современные технологии, но и совершенствуем их", – добавила Куртяник.Отслеживать бездомных собак с помощью ИИ начали в мае 2023 года в Одинцове. За этот период нейросеть смогла выявить около 3,7 тысячи животных, среди которых было более 200 безнадзорных питомцев.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)