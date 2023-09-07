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США доставят на Украину снаряды с обедненным ураном вместе с танками ABRAMS - РИА Новости, 07.09.2023
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21:51 07.09.2023 (обновлено: 22:04 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/snaryady-1894856370.html
США доставят на Украину снаряды с обедненным ураном вместе с танками ABRAMS
США доставят на Украину снаряды с обедненным ураном вместе с танками ABRAMS - РИА Новости, 07.09.2023
США доставят на Украину снаряды с обедненным ураном вместе с танками ABRAMS
США намерены доставить на Украину снаряды с обедненным ураном к моменту поставки танков Abrams, которые могут оказаться там уже осенью, заявила заместитель... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T21:51
2023-09-07T22:04
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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. США намерены доставить на Украину снаряды с обедненным ураном к моменту поставки танков Abrams, которые могут оказаться там уже осенью, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх."Цель - иметь снаряды там, конкретно в то время, когда и танки (будут там)", - сообщила она журналистам.Ранее газета Politico со ссылкой на неназванного представителя Пентагона сообщала, что Киев получит первые 10 американских танков Abrams в середине сентября.Пентагон 6 сентября объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. Согласно пресс-релизу, в анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230907/audit-1894822845.html
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, космос - риа наука, россия, сергей лавров, пентагон, нато, politico
В мире, США, Украина, Министерство обороны США, Космос - РИА Наука, Россия, Сергей Лавров, Пентагон, НАТО, Politico
США доставят на Украину снаряды с обедненным ураном вместе с танками ABRAMS

США доставят на Украину снаряды с обедненным ураном вместе с танками ABRAMS

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. США намерены доставить на Украину снаряды с обедненным ураном к моменту поставки танков Abrams, которые могут оказаться там уже осенью, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«
"Цель - иметь снаряды там, конкретно в то время, когда и танки (будут там)", - сообщила она журналистам.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Пентагон проверят на завышение стоимости отправленного Киеву оборудования
Вчера, 18:12
Ранее газета Politico со ссылкой на неназванного представителя Пентагона сообщала, что Киев получит первые 10 американских танков Abrams в середине сентября.
Пентагон 6 сентября объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. Согласно пресс-релизу, в анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Вчера, 10:19
 
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