СМИ: Польша подписала контракт на производство снарядов для Украины
RMF FM: Польша подписала контракт на производство 155-мм снарядов для Украины
© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795. Архивное фото
ВАРШАВА, 7 сен – РИА Новости. Польша подписала рамочный контракт на производство крупнокалиберных снарядов для Украины, сообщает радиостанция RMF FM.
"Польша подписала с Европейским оборонным агентством (EDA) "рамочный контракт" на совместные закупки 155-миллиметровых боеприпасов", - сообщает радиостанция со ссылкой на источники в Брюсселе.
Ранее EDA сообщило, что подписало восемь подобных соглашений. Речь идет о совместных закупках боеприпасов для Украины и пополнении собственных запасов.
RMF FM отмечает, что "рамочный контракт" пока не содержит подробностей, касающихся, среди прочего, типов снарядов или точного их количества. "Подписание документа означает, что теперь страны ЕС могут размещать конкретные заказы на польских заводах", - говорится в сообщении.
"В настоящее время страны находятся в процессе размещения заказов, на основе которых EDA будет готовить совместные заказы для европейской промышленности", - сообщает радио со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
В сообщении говорится, что в основном это касается производства 155-миллиметровых боеприпасов, и "все указывает на то, что в этом месяце на польские оружейные предприятия поступят конкретные заказы".
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".