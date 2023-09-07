Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Польша подписала контракт на производство снарядов для Украины - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 07.09.2023 (обновлено: 18:53 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/snaryady-1894832085.html
СМИ: Польша подписала контракт на производство снарядов для Украины
СМИ: Польша подписала контракт на производство снарядов для Украины - РИА Новости, 07.09.2023
СМИ: Польша подписала контракт на производство снарядов для Украины
Польша подписала рамочный контракт на производство крупнокалиберных снарядов для Украины, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T18:51
2023-09-07T18:53
украина
евросоюз
нато
польша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868456585_0:29:3071:1757_1920x0_80_0_0_7ef25fe5643f6d524e56dc359e843dc1.jpg
ВАРШАВА, 7 сен – РИА Новости. Польша подписала рамочный контракт на производство крупнокалиберных снарядов для Украины, сообщает радиостанция RMF FM. "Польша подписала с Европейским оборонным агентством (EDA) "рамочный контракт" на совместные закупки 155-миллиметровых боеприпасов", - сообщает радиостанция со ссылкой на источники в Брюсселе. Ранее EDA сообщило, что подписало восемь подобных соглашений. Речь идет о совместных закупках боеприпасов для Украины и пополнении собственных запасов. RMF FM отмечает, что "рамочный контракт" пока не содержит подробностей, касающихся, среди прочего, типов снарядов или точного их количества. "Подписание документа означает, что теперь страны ЕС могут размещать конкретные заказы на польских заводах", - говорится в сообщении. "В настоящее время страны находятся в процессе размещения заказов, на основе которых EDA будет готовить совместные заказы для европейской промышленности", - сообщает радио со ссылкой на неназванного европейского дипломата. В сообщении говорится, что в основном это касается производства 155-миллиметровых боеприпасов, и "все указывает на то, что в этом месяце на польские оружейные предприятия поступят конкретные заказы". Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230819/ugroza-1890962339.html
https://ria.ru/20230809/polsha-1889040206.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868456585_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_f200b9c44740f5d9dc706b942b1abc77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, евросоюз, нато, польша, в мире
Украина, Евросоюз, НАТО, Польша, В мире
СМИ: Польша подписала контракт на производство снарядов для Украины

RMF FM: Польша подписала контракт на производство 155-мм снарядов для Украины

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795
155-мм гаубичные снаряды M795 - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 7 сен – РИА Новости. Польша подписала рамочный контракт на производство крупнокалиберных снарядов для Украины, сообщает радиостанция RMF FM.
"Польша подписала с Европейским оборонным агентством (EDA) "рамочный контракт" на совместные закупки 155-миллиметровых боеприпасов", - сообщает радиостанция со ссылкой на источники в Брюсселе.
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
На грани. В Польше заявили об опасности "игры" с Украиной
19 августа, 04:32
Ранее EDA сообщило, что подписало восемь подобных соглашений. Речь идет о совместных закупках боеприпасов для Украины и пополнении собственных запасов.
RMF FM отмечает, что "рамочный контракт" пока не содержит подробностей, касающихся, среди прочего, типов снарядов или точного их количества. "Подписание документа означает, что теперь страны ЕС могут размещать конкретные заказы на польских заводах", - говорится в сообщении.
"В настоящее время страны находятся в процессе размещения заказов, на основе которых EDA будет готовить совместные заказы для европейской промышленности", - сообщает радио со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
В сообщении говорится, что в основном это касается производства 155-миллиметровых боеприпасов, и "все указывает на то, что в этом месяце на польские оружейные предприятия поступят конкретные заказы".
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Шойгу заявил, что Польша намерена оккупировать Западную Украину
9 августа, 12:49
 
УкраинаЕвросоюзНАТОПольшаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала