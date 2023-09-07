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Посольство России в США отреагировало на поставки Киеву снарядов с ураном - РИА Новости, 07.09.2023
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02:05 07.09.2023 (обновлено: 07:38 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/snaryady-1894653325.html
Посольство России в США отреагировало на поставки Киеву снарядов с ураном
Посольство России в США отреагировало на поставки Киеву снарядов с ураном - РИА Новости, 07.09.2023
Посольство России в США отреагировало на поставки Киеву снарядов с ураном
Администрация США, приняв решение поставить Киеву снаряды с обедненным ураном, ставит крест на целых поколениях, заявило посольство России в Вашингтоне. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T02:05
2023-09-07T07:38
россия
сша
в мире
киев
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Администрация США, приняв решение поставить Киеву снаряды с обедненным ураном, ставит крест на целых поколениях, заявило посольство России в Вашингтоне.&quot;Решение администрации поставить Киеву снаряды с обедненным ураном — показатель бесчеловечности. Очевидно, что одержимый идеей нанести России &quot;стратегическое поражение&quot; Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях&quot;, - говорится в распространенном комментарии дипмиссии.Как заявили дипломаты, "на передачу вооружений неизбирательного действия США идут осознанно". Они отметили, что США прекрасно осведомлены о вреде боеприпасов."В результате разрыва боеприпаса происходит образование подвижного радиоактивного облака. Мелкие частицы урана оседают в дыхательных путях, легких, пищеводе, накапливаются в почках и печени, вызывают злокачественные опухоли и приводят к угнетению всех функций организма", - подчеркнули в дипмиссии, напомнив о последствиях применения таких снарядов в Ираке и на Балканах.СЩА, поставляя такие боеприпасы Киеву, "занимаются самообманом, отказываясь смириться с провалом" контрнаступления ВСУ, выразили уверенность в посольстве. "Ход спецоперации не изменится: армия России продолжит методично перемалывать предоставленные режиму Зеленского вооружения", - указали там.Как заявило посольство, своими действиями "администрация обнажает истинное лицо: ей глубоко безразлично как настоящее Украины, так и будущее республики и ее европейских соседей".В среду Пентагон официально объявил, что ША передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов.США стали второй страной, которая анонсировала передачу Украине снарядов с обедненным ураном. В марте этого года заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила о планах по поставкам Киеву таких боеприпасов. Уточнялось, что они предназначены для танков Challenger 2.Как отметил Владимир Путин, эти снаряды не относятся к разряду ОМУ, но порождают радиационную пыль, загрязняют почву и в этом смысле представляют собой наиболее вредное и опасное для человека оружие.
https://ria.ru/20230906/snaryady-1894635479.html
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россия, сша, в мире, киев, вооруженные силы украины
Россия, США, В мире, Киев, Вооруженные силы Украины
Посольство России в США отреагировало на поставки Киеву снарядов с ураном

Посольство России в США: поставки ВСУ снарядов с ураном погубят целые поколения

© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas PerezСнаряды с обедненным ураном
Снаряды с обедненным ураном - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas Perez
Снаряды с обедненным ураном. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Администрация США, приняв решение поставить Киеву снаряды с обедненным ураном, ставит крест на целых поколениях, заявило посольство России в Вашингтоне.
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"Решение администрации поставить Киеву снаряды с обедненным ураном — показатель бесчеловечности. Очевидно, что одержимый идеей нанести России "стратегическое поражение" Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях", - говорится в распространенном комментарии дипмиссии.

Как заявили дипломаты, "на передачу вооружений неизбирательного действия США идут осознанно". Они отметили, что США прекрасно осведомлены о вреде боеприпасов.
"В результате разрыва боеприпаса происходит образование подвижного радиоактивного облака. Мелкие частицы урана оседают в дыхательных путях, легких, пищеводе, накапливаются в почках и печени, вызывают злокачественные опухоли и приводят к угнетению всех функций организма", - подчеркнули в дипмиссии, напомнив о последствиях применения таких снарядов в Ираке и на Балканах.
Контр-адмирал Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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СЩА, поставляя такие боеприпасы Киеву, "занимаются самообманом, отказываясь смириться с провалом" контрнаступления ВСУ, выразили уверенность в посольстве. "Ход спецоперации не изменится: армия России продолжит методично перемалывать предоставленные режиму Зеленского вооружения", - указали там.
Как заявило посольство, своими действиями "администрация обнажает истинное лицо: ей глубоко безразлично как настоящее Украины, так и будущее республики и ее европейских соседей".
В среду Пентагон официально объявил, что ША передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов.
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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Вчера, 20:49
США стали второй страной, которая анонсировала передачу Украине снарядов с обедненным ураном. В марте этого года заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила о планах по поставкам Киеву таких боеприпасов. Уточнялось, что они предназначены для танков Challenger 2.
Как отметил Владимир Путин, эти снаряды не относятся к разряду ОМУ, но порождают радиационную пыль, загрязняют почву и в этом смысле представляют собой наиболее вредное и опасное для человека оружие.

Обедненный уран получают после выделения из него изотопа-235. По плотности он близок к вольфраму, что позволяет использовать его в сердечниках подкалиберных бронебойных снарядов, которые отличаются меньшими размерами, но значительно большим поражающим действием.

Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной руды, но, как и другие тяжелые металлы, он токсичен и может привести к крайне негативным последствиям для здоровья, в том числе к массовым онкологическим заболеваниям.

Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Слуцкий высказался об американских снарядах с обедненным ураном для Украины
Вчера, 22:39
 
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