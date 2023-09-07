https://ria.ru/20230907/snaryady-1894653325.html

Посольство России в США отреагировало на поставки Киеву снарядов с ураном

Посольство России в США отреагировало на поставки Киеву снарядов с ураном - РИА Новости, 07.09.2023

Посольство России в США отреагировало на поставки Киеву снарядов с ураном

Администрация США, приняв решение поставить Киеву снаряды с обедненным ураном, ставит крест на целых поколениях, заявило посольство России в Вашингтоне. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T02:05

2023-09-07T02:05

2023-09-07T07:38

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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Администрация США, приняв решение поставить Киеву снаряды с обедненным ураном, ставит крест на целых поколениях, заявило посольство России в Вашингтоне."Решение администрации поставить Киеву снаряды с обедненным ураном — показатель бесчеловечности. Очевидно, что одержимый идеей нанести России "стратегическое поражение" Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях", - говорится в распространенном комментарии дипмиссии.Как заявили дипломаты, "на передачу вооружений неизбирательного действия США идут осознанно". Они отметили, что США прекрасно осведомлены о вреде боеприпасов."В результате разрыва боеприпаса происходит образование подвижного радиоактивного облака. Мелкие частицы урана оседают в дыхательных путях, легких, пищеводе, накапливаются в почках и печени, вызывают злокачественные опухоли и приводят к угнетению всех функций организма", - подчеркнули в дипмиссии, напомнив о последствиях применения таких снарядов в Ираке и на Балканах.СЩА, поставляя такие боеприпасы Киеву, "занимаются самообманом, отказываясь смириться с провалом" контрнаступления ВСУ, выразили уверенность в посольстве. "Ход спецоперации не изменится: армия России продолжит методично перемалывать предоставленные режиму Зеленского вооружения", - указали там.Как заявило посольство, своими действиями "администрация обнажает истинное лицо: ей глубоко безразлично как настоящее Украины, так и будущее республики и ее европейских соседей".В среду Пентагон официально объявил, что ША передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов.США стали второй страной, которая анонсировала передачу Украине снарядов с обедненным ураном. В марте этого года заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила о планах по поставкам Киеву таких боеприпасов. Уточнялось, что они предназначены для танков Challenger 2.Как отметил Владимир Путин, эти снаряды не относятся к разряду ОМУ, но порождают радиационную пыль, загрязняют почву и в этом смысле представляют собой наиболее вредное и опасное для человека оружие.

https://ria.ru/20230906/snaryady-1894635479.html

https://ria.ru/20230906/primenenie-1894632637.html

https://ria.ru/20230906/slutskiy-1894642332.html

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россия, сша, в мире, киев, вооруженные силы украины