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ВС России уничтожили полевые склады боеприпасов двух украинских бригад - РИА Новости, 07.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/sklady-1894743438.html
ВС России уничтожили полевые склады боеприпасов двух украинских бригад
ВС России уничтожили полевые склады боеприпасов двух украинских бригад - РИА Новости, 07.09.2023
ВС России уничтожили полевые склады боеприпасов двух украинских бригад
Российские военные уничтожили в ДНР полевые склады боеприпасов двух бригад украинской армии, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T13:58
2023-09-07T13:58
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР полевые склады боеприпасов двух бригад украинской армии, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Красное и Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожены полевые склады боеприпасов 3-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили полевые склады боеприпасов двух украинских бригад

МО: ВС России уничтожили полевые склады боеприпасов двух украинских бригад в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР полевые склады боеприпасов двух бригад украинской армии, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"В районах населенных пунктов Красное и Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожены полевые склады боеприпасов 3-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
6 сентября, 13:31
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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