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ВС России уничтожили полевые склады боеприпасов двух украинских бригад

ВС России уничтожили полевые склады боеприпасов двух украинских бригад - РИА Новости, 07.09.2023

ВС России уничтожили полевые склады боеприпасов двух украинских бригад

Российские военные уничтожили в ДНР полевые склады боеприпасов двух бригад украинской армии, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T13:58

2023-09-07T13:58

2023-09-07T13:58

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР полевые склады боеприпасов двух бригад украинской армии, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Красное и Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожены полевые склады боеприпасов 3-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.

донецкая народная республика

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф