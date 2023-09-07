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ВС России уничтожили полевые склады боеприпасов двух украинских бригад
ВС России уничтожили полевые склады боеприпасов двух украинских бригад - РИА Новости, 07.09.2023
ВС России уничтожили полевые склады боеприпасов двух украинских бригад
Российские военные уничтожили в ДНР полевые склады боеприпасов двух бригад украинской армии, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T13:58
2023-09-07T13:58
2023-09-07T13:58
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР полевые склады боеприпасов двух бригад украинской армии, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Красное и Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожены полевые склады боеприпасов 3-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили полевые склады боеприпасов двух украинских бригад
МО: ВС России уничтожили полевые склады боеприпасов двух украинских бригад в ДНР