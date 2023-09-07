https://ria.ru/20230907/siriya-1894861794.html

Дрон коалиции США допустил опасное сближение с самолетом ВКС России в Сирии

Дрон коалиции США допустил опасное сближение с самолетом ВКС России в Сирии - РИА Новости, 07.09.2023

Дрон коалиции США допустил опасное сближение с самолетом ВКС России в Сирии

Опасное сближение разведывательно-ударного БПЛА MQ-9 "коалиции" с самолетом Ан-30 ВКС РФ произошло в четверг в районе города Телль-Рифъат в Сирии, столкновения... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T22:59

2023-09-07T22:59

2023-09-07T22:59

война в сирии

в мире

сирия

россия

воздушно-космические силы россии

ан-30

сша

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Опасное сближение разведывательно-ударного БПЛА MQ-9 "коалиции" с самолетом Ан-30 ВКС РФ произошло в четверг в районе города Телль-Рифъат в Сирии, столкновения не допущено, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "В 09.37 в районе города Телль-Рифъат на высоте около 6200 метров произошло опасное сближение разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль северной границы Сирии. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал Кулить на брифинге. Он добавил, что подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

https://ria.ru/20230828/siriya-1892792080.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, россия, воздушно-космические силы россии, ан-30, сша