https://ria.ru/20230907/siriya-1894786819.html

Эксперт: Иорданию ждет новая волна беженцев при усугублении кризиса в Сирии

Эксперт: Иорданию ждет новая волна беженцев при усугублении кризиса в Сирии - РИА Новости, 07.09.2023

Эксперт: Иорданию ждет новая волна беженцев при усугублении кризиса в Сирии

Любое обострение ситуации в Сирии на фоне экономических проблем крайне негативно отразится на соседней Иордании, в том числе королевство может столкнуться с... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T16:26

2023-09-07T16:26

2023-09-07T16:29

в мире

сирия

иордания

ливан

башар асад

лига арабских государств

лаг

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АММАН, 7 сен - РИА Новости. Любое обострение ситуации в Сирии на фоне экономических проблем крайне негативно отразится на соседней Иордании, в том числе королевство может столкнуться с новым потоком сирийских беженцев, выразил мнение в беседе с РИА Новости иорданский политолог, глава центра политических исследований "Аль-Кудс" Урейб ар-Рантауи. "События в Сирии… могут крайне негативно сказаться на сирийско-иорданских отношениях… Иордания может опасаться нового наплыва беженцев (в случае усугубления социальной напряженности - ред.). Если кризис усугубится и в Дераа и эс-Сувейде (провинции на юге Сирии - ред.) будут проблемы, то это будет происходить прямо на границе с Иорданией", - сказал эксперт. Ранее ряд арабских и западных СМИ сообщили, что в Эс-Сувейде в конце августа прошли демонстрации с требованиями улучшения экономического положения. Губернатор провинции заявил, что власти реагируют на требования граждан, и призвал население "не дать втянуть себя в то, о чем сообщают в соцсетях и на некоторых сайтах". По мнению политолога, в этой ситуации Иордания вряд ли пойдет на закрытие границы с Сирией "по политическим и гуманитарным соображениям", но не исключил, что "в случае худшего сценария развития событий" это может стать вынужденным шагом. Он также напомнил, что Ливан уже столкнулся с увеличением потока сирийских беженцев вместо их предполагаемого возвращения на родину. Давая общую оценку нынешней ситуации в Сирии, ар-Рантауи обратил внимание на несколько моментов. Во-первых, эксперт указал на отсутствие каких-либо конкретных подвижек на политическом треке после того, как и Женева, и Астана прекратили существование в качестве площадок для диалога по поиску урегулирования. Что касается усилий арабских стран на этом направлении, то они, по словам политолога, сталкиваются с постоянным сопротивлением. В первую очередь, существует давление со стороны европейских стран и США, препятствующих нормализации отношений Дамаска с арабским миром. Одновременно арабские страны-инициаторы нормализации, по его словам, ожидают большей готовности со стороны Дамаска "в разумно быстрые сроки выполнить свои обязательства". Глава комитета парламента Ливана по иностранным делам и перемещенным лицам депутат Фади Алама предупредил в среду на заседании парламента о новой волне перемещения сирийских беженцев в Ливан. На прошлой неделе ливанская армия сообщила, что в течение недели предотвратила попытки незаконного проникновения через границу около 850 сирийцев. В свою очередь, и. о. министра социальных дел Ливана Гектор Хаджар заявил РИА Новости, что западные санкции лишают сирийцев средств к существованию и вынуждают их уезжать из страны. Он предупредил, что любое негативное давление на Сирию приведет к нестабильности в любой точке мира, поскольку, выезжая из Сирии через Ливан, беженцы добираются до Европы. Главы МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) в ходе своей внеочередной встречи 7 мая одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва. Саммит ЛАГ, в котором впервые за много лет принял участие сирийский президент Башар Асад, прошел 19 мая в саудовской Джидде. В тексте декларации саммита подчеркивалась "важность продолжения и активизации арабских усилий по оказанию помощи Сирии в преодолении кризиса".

https://ria.ru/20230827/siriya-1892577424.html

https://ria.ru/20230901/deyr-ez-zor-1893773852.html

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иордания

ливан

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в мире, сирия, иордания, ливан, башар асад, лига арабских государств, лаг