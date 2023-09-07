https://ria.ru/20230907/siriya-1894786819.html
Эксперт: Иорданию ждет новая волна беженцев при усугублении кризиса в Сирии
Эксперт: Иорданию ждет новая волна беженцев при усугублении кризиса в Сирии - РИА Новости, 07.09.2023
Эксперт: Иорданию ждет новая волна беженцев при усугублении кризиса в Сирии
Любое обострение ситуации в Сирии на фоне экономических проблем крайне негативно отразится на соседней Иордании, в том числе королевство может столкнуться с... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T16:26
2023-09-07T16:26
2023-09-07T16:29
в мире
сирия
иордания
ливан
башар асад
лига арабских государств
лаг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155752/04/1557520450_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_406bfcdc1ead704ccced87fcc85df15f.jpg
АММАН, 7 сен - РИА Новости. Любое обострение ситуации в Сирии на фоне экономических проблем крайне негативно отразится на соседней Иордании, в том числе королевство может столкнуться с новым потоком сирийских беженцев, выразил мнение в беседе с РИА Новости иорданский политолог, глава центра политических исследований "Аль-Кудс" Урейб ар-Рантауи. "События в Сирии… могут крайне негативно сказаться на сирийско-иорданских отношениях… Иордания может опасаться нового наплыва беженцев (в случае усугубления социальной напряженности - ред.). Если кризис усугубится и в Дераа и эс-Сувейде (провинции на юге Сирии - ред.) будут проблемы, то это будет происходить прямо на границе с Иорданией", - сказал эксперт. Ранее ряд арабских и западных СМИ сообщили, что в Эс-Сувейде в конце августа прошли демонстрации с требованиями улучшения экономического положения. Губернатор провинции заявил, что власти реагируют на требования граждан, и призвал население "не дать втянуть себя в то, о чем сообщают в соцсетях и на некоторых сайтах". По мнению политолога, в этой ситуации Иордания вряд ли пойдет на закрытие границы с Сирией "по политическим и гуманитарным соображениям", но не исключил, что "в случае худшего сценария развития событий" это может стать вынужденным шагом. Он также напомнил, что Ливан уже столкнулся с увеличением потока сирийских беженцев вместо их предполагаемого возвращения на родину. Давая общую оценку нынешней ситуации в Сирии, ар-Рантауи обратил внимание на несколько моментов. Во-первых, эксперт указал на отсутствие каких-либо конкретных подвижек на политическом треке после того, как и Женева, и Астана прекратили существование в качестве площадок для диалога по поиску урегулирования. Что касается усилий арабских стран на этом направлении, то они, по словам политолога, сталкиваются с постоянным сопротивлением. В первую очередь, существует давление со стороны европейских стран и США, препятствующих нормализации отношений Дамаска с арабским миром. Одновременно арабские страны-инициаторы нормализации, по его словам, ожидают большей готовности со стороны Дамаска "в разумно быстрые сроки выполнить свои обязательства". Глава комитета парламента Ливана по иностранным делам и перемещенным лицам депутат Фади Алама предупредил в среду на заседании парламента о новой волне перемещения сирийских беженцев в Ливан. На прошлой неделе ливанская армия сообщила, что в течение недели предотвратила попытки незаконного проникновения через границу около 850 сирийцев. В свою очередь, и. о. министра социальных дел Ливана Гектор Хаджар заявил РИА Новости, что западные санкции лишают сирийцев средств к существованию и вынуждают их уезжать из страны. Он предупредил, что любое негативное давление на Сирию приведет к нестабильности в любой точке мира, поскольку, выезжая из Сирии через Ливан, беженцы добираются до Европы. Главы МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) в ходе своей внеочередной встречи 7 мая одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва. Саммит ЛАГ, в котором впервые за много лет принял участие сирийский президент Башар Асад, прошел 19 мая в саудовской Джидде. В тексте декларации саммита подчеркивалась "важность продолжения и активизации арабских усилий по оказанию помощи Сирии в преодолении кризиса".
https://ria.ru/20230827/siriya-1892577424.html
https://ria.ru/20230901/deyr-ez-zor-1893773852.html
сирия
иордания
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155752/04/1557520450_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_75e80a2328efc6904e99aba61dd3390d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, иордания, ливан, башар асад, лига арабских государств, лаг
В мире, Сирия, Иордания, Ливан, Башар Асад, Лига арабских государств, ЛАГ
Эксперт: Иорданию ждет новая волна беженцев при усугублении кризиса в Сирии
Урейб ар-Рантауи: обострение ситуации в Сирии негативно отразится на Иордании
АММАН, 7 сен - РИА Новости. Любое обострение ситуации в Сирии на фоне экономических проблем крайне негативно отразится на соседней Иордании, в том числе королевство может столкнуться с новым потоком сирийских беженцев, выразил мнение в беседе с РИА Новости иорданский политолог, глава центра политических исследований "Аль-Кудс" Урейб ар-Рантауи.
"События в Сирии… могут крайне негативно сказаться на сирийско-иорданских отношениях… Иордания может опасаться нового наплыва беженцев (в случае усугубления социальной напряженности - ред.). Если кризис усугубится и в Дераа и эс-Сувейде (провинции на юге Сирии - ред.) будут проблемы, то это будет происходить прямо на границе с Иорданией", - сказал эксперт.
Боевики в Идлибе пытались прорвать первую линию обороны сирийских войск
Ранее ряд арабских и западных СМИ сообщили, что в Эс-Сувейде в конце августа прошли демонстрации с требованиями улучшения экономического положения. Губернатор провинции заявил, что власти реагируют на требования граждан, и призвал население "не дать втянуть себя в то, о чем сообщают в соцсетях и на некоторых сайтах".
По мнению политолога, в этой ситуации Иордания вряд ли пойдет на закрытие границы с Сирией "по политическим и гуманитарным соображениям", но не исключил, что "в случае худшего сценария развития событий" это может стать вынужденным шагом. Он также напомнил, что Ливан уже столкнулся с увеличением потока сирийских беженцев вместо их предполагаемого возвращения на родину.
Давая общую оценку нынешней ситуации в Сирии, ар-Рантауи обратил внимание на несколько моментов.
Во-первых, эксперт указал на отсутствие каких-либо конкретных подвижек на политическом треке после того, как и Женева, и Астана прекратили существование в качестве площадок для диалога по поиску урегулирования.
Что касается усилий арабских стран на этом направлении, то они, по словам политолога, сталкиваются с постоянным сопротивлением. В первую очередь, существует давление со стороны европейских стран и США, препятствующих нормализации отношений Дамаска с арабским миром. Одновременно арабские страны-инициаторы нормализации, по его словам, ожидают большей готовности со стороны Дамаска "в разумно быстрые сроки выполнить свои обязательства".
Глава комитета парламента Ливана по иностранным делам и перемещенным лицам депутат Фади Алама предупредил в среду на заседании парламента о новой волне перемещения сирийских беженцев в Ливан. На прошлой неделе ливанская армия сообщила, что в течение недели предотвратила попытки незаконного проникновения через границу около 850 сирийцев.
В свою очередь, и. о. министра социальных дел Ливана Гектор Хаджар заявил РИА Новости, что западные санкции лишают сирийцев средств к существованию и вынуждают их уезжать из страны. Он предупредил, что любое негативное давление на Сирию приведет к нестабильности в любой точке мира, поскольку, выезжая из Сирии через Ливан
, беженцы добираются до Европы
.
Главы МИД Лиги арабских государств (ЛАГ
) в ходе своей внеочередной встречи 7 мая одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва. Саммит ЛАГ
, в котором впервые за много лет принял участие сирийский президент Башар Асад
, прошел 19 мая в саудовской Джидде
. В тексте декларации саммита подчеркивалась "важность продолжения и активизации арабских усилий по оказанию помощи Сирии в преодолении кризиса".
Сирийские курды ввели двухдневный комендантский час в Дейр-эз-Зоре