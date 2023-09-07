https://ria.ru/20230907/shtraf-1894650609.html

В Ярославской области начинают штрафовать за плевки в общественных местах

В Ярославской области начинают штрафовать за плевки в общественных местах - РИА Новости, 07.09.2023

В Ярославской области начинают штрафовать за плевки в общественных местах

В Ярославской области впервые в России с 7 сентября начинают штрафовать за плевки в общественных местах. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T00:51

2023-09-07T00:51

2023-09-07T00:51

ярославская область

михаил евраев

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ , 7 сен - РИА Новости. В Ярославской области впервые в России с 7 сентября начинают штрафовать за плевки в общественных местах. В июне губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что регион первым в России ввел штрафы за плевки в общественном месте. Это новшество в числе прочих было внесено в региональный закон "Об административных правонарушениях". Согласно документу, за плевок в общественном месте предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей, в случае повторного нарушения – 3 тысячи. По данным областного правительства, до 7 сентября длился переходный период, в течение которого правонарушители получали только предупреждения. Всего за это время было выявлено более 50 случаев. Вычислять тех, кто плюет в общественных местах, будут, в частности, с помощью видеокамер. Областное правительство сообщало о доступе к 7 тысячам камер, и их количество растет. При обнаружении нарушения фото- и видеоданные заносятся в программу распознавания лиц для установления личности человека. При фиксации нарушения информация передается оперативной группе, в состав которой входят сотрудники инспекции административно-технического надзора, полиции, члены административных комиссий. Они незамедлительно выходят на место, устанавливают данные нарушителя и рассматривают административный материал прямо на месте, отмечают в областном правительстве. Кроме того, сообщают власти, для контроля за соблюдением общественного порядка проводятся межведомственные рейды – например, за июль-август их было более 300.

https://ria.ru/20230906/zakonoproekt-1894616027.html

https://ria.ru/20230628/plevki-1880982596.html

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ярославская область, михаил евраев, россия, общество