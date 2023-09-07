Рейтинг@Mail.ru
В Ярославской области начинают штрафовать за плевки в общественных местах - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:51 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/shtraf-1894650609.html
В Ярославской области начинают штрафовать за плевки в общественных местах
В Ярославской области начинают штрафовать за плевки в общественных местах - РИА Новости, 07.09.2023
В Ярославской области начинают штрафовать за плевки в общественных местах
В Ярославской области впервые в России с 7 сентября начинают штрафовать за плевки в общественных местах. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T00:51
2023-09-07T00:51
ярославская область
михаил евраев
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737387801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c73d8b798da20f32529dc499bbef693.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ , 7 сен - РИА Новости. В Ярославской области впервые в России с 7 сентября начинают штрафовать за плевки в общественных местах. В июне губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что регион первым в России ввел штрафы за плевки в общественном месте. Это новшество в числе прочих было внесено в региональный закон "Об административных правонарушениях". Согласно документу, за плевок в общественном месте предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей, в случае повторного нарушения – 3 тысячи. По данным областного правительства, до 7 сентября длился переходный период, в течение которого правонарушители получали только предупреждения. Всего за это время было выявлено более 50 случаев. Вычислять тех, кто плюет в общественных местах, будут, в частности, с помощью видеокамер. Областное правительство сообщало о доступе к 7 тысячам камер, и их количество растет. При обнаружении нарушения фото- и видеоданные заносятся в программу распознавания лиц для установления личности человека. При фиксации нарушения информация передается оперативной группе, в состав которой входят сотрудники инспекции административно-технического надзора, полиции, члены административных комиссий. Они незамедлительно выходят на место, устанавливают данные нарушителя и рассматривают административный материал прямо на месте, отмечают в областном правительстве. Кроме того, сообщают власти, для контроля за соблюдением общественного порядка проводятся межведомственные рейды – например, за июль-август их было более 300.
https://ria.ru/20230906/zakonoproekt-1894616027.html
https://ria.ru/20230628/plevki-1880982596.html
ярославская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737387801_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03262f53d3dd0ee767cccc36c4996155.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, михаил евраев, россия, общество
Ярославская область, Михаил Евраев, Россия, Общество
В Ярославской области начинают штрафовать за плевки в общественных местах

В Ярославской области с 7 сентября вводят штрафы за плевки в общественных местах

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Ярославль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ , 7 сен - РИА Новости. В Ярославской области впервые в России с 7 сентября начинают штрафовать за плевки в общественных местах.
В июне губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что регион первым в России ввел штрафы за плевки в общественном месте. Это новшество в числе прочих было внесено в региональный закон "Об административных правонарушениях". Согласно документу, за плевок в общественном месте предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей, в случае повторного нарушения – 3 тысячи.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
В Госдуму внесли проект о штрафе за умышленную порчу чужого имущества
Вчера, 19:17
По данным областного правительства, до 7 сентября длился переходный период, в течение которого правонарушители получали только предупреждения. Всего за это время было выявлено более 50 случаев.
Вычислять тех, кто плюет в общественных местах, будут, в частности, с помощью видеокамер. Областное правительство сообщало о доступе к 7 тысячам камер, и их количество растет. При обнаружении нарушения фото- и видеоданные заносятся в программу распознавания лиц для установления личности человека.
При фиксации нарушения информация передается оперативной группе, в состав которой входят сотрудники инспекции административно-технического надзора, полиции, члены административных комиссий. Они незамедлительно выходят на место, устанавливают данные нарушителя и рассматривают административный материал прямо на месте, отмечают в областном правительстве.
Кроме того, сообщают власти, для контроля за соблюдением общественного порядка проводятся межведомственные рейды – например, за июль-август их было более 300.
Клумба на набережной в Рыбинске Ярославской области - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
В Ярославской области ввели штрафы за плевки
28 июня, 19:50
 
Ярославская областьМихаил ЕвраевРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала