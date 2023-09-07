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В Кремле отреагировали на критику Шольца в адрес немецкого правительства
В Кремле отреагировали на критику Шольца в адрес немецкого правительства - РИА Новости, 07.09.2023
В Кремле отреагировали на критику Шольца в адрес немецкого правительства
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал свое правительство, заявил, что "пусть немцы РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:42
2023-09-07T12:42
2023-09-07T12:42
олаф шольц
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германия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал свое правительство, заявил, что "пусть немцы сами разбираются со своей экономикой", в России есть своя экономика со своими достижениями.Ранее Шольц раскритиковал свое правительство, заявив, что в стране застой, темпы строительства низкие, в частности, пока планируется достроить одну линию метро, в других странах строят целые ветки."Давайте пусть немцы сами разбираются со своей экономикой. У нас есть своя экономика, у нее есть свои достижения, свои проблемы, все идет гораздо лучше, чем могло бы идти", - сказал Песков.
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олаф шольц, россия, германия
Олаф Шольц, Россия, Германия
В Кремле отреагировали на критику Шольца в адрес немецкого правительства
Песков: Германия должна сама разбираться со своей экономикой
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал свое правительство, заявил, что "пусть немцы сами разбираются со своей экономикой", в России есть своя экономика со своими достижениями.
Ранее Шольц раскритиковал свое правительство, заявив, что в стране застой, темпы строительства низкие, в частности, пока планируется достроить одну линию метро, в других странах строят целые ветки.
"Давайте пусть немцы сами разбираются со своей экономикой. У нас есть своя экономика, у нее есть свои достижения, свои проблемы, все идет гораздо лучше, чем могло бы идти", - сказал Песков.
Рейтинг партии Шольца упал до минимального уровня с последних выборов