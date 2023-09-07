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ЭКСАР улучшил условия сервиса "Страхование. Отсрочка платежа для МСП" - РИА Новости, 07.09.2023
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10:43 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/servis-1894691409.html
ЭКСАР улучшил условия сервиса "Страхование. Отсрочка платежа для МСП"
ЭКСАР улучшил условия сервиса "Страхование. Отсрочка платежа для МСП" - РИА Новости, 07.09.2023
ЭКСАР улучшил условия сервиса "Страхование. Отсрочка платежа для МСП"
Клиенты ЭКСАР теперь могут страховать коммерческие и политические риски по программе страхования отсрочки платежа в любой валюте без ограничений, сообщает... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T10:43
2023-09-07T10:43
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
российское агентство по страхованию экспортных кредитов
экономика
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Клиенты ЭКСАР теперь могут страховать коммерческие и политические риски по программе страхования отсрочки платежа в любой валюте без ограничений, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."Ранее продукт предусматривал только три вида валют: российские рубли, доллары США и евро. Дополнительным эффектом от изменения географии экспорта у российских предпринимателей за последний год стало расширение спектра валют расчетов по экспортным контрактам", - говорится в сообщении. Снятие ограничений в валютах по программе страхования отсрочки платежа для МСП существенно упрощает для клиентов учет свободного страхового покрытия по договору страхования.РЭЦ напоминает, что в прошлом году 72 малые и средние компании застраховали свои риски в ЭКСАР по продукту "Страхование. Отсрочка платежа для МСП". Было заключено 90 договоров страхования. Чаще всего компании МСП, которые воспользовались этим инструментом поддержки, страховали экспорт в страны СНГ. За первые шесть месяцев этого года было уже поддержано 70 компаний и предпринимателей, заключено 87 договоров страхования.Обновленные условия предоставления поддержки для предпринимателей и компаний, работающих на международном уровне, являются востребованными и ожидаемыми, поскольку избавляют их от необходимости применять в своем финансовом учете курсы валют, которые не связаны напрямую с расчетами по экспортному контракту.Продукт "Страхование. Отсрочка платежа МСП" на платформе "Мой экспорт" можно оформить онлайн. Для его получения достаточно заполнить только один документ: заявление на страхование.Стоимость услуги фиксированная и составляет 20 тысяч рублей. Максимальный лимит по договору страхования на одного покупателя — 10 миллионов рублей или эквивалентная сумма в любой валюте. Страховка покрывает коммерческие и политические риски экспортера при работе на условии отсрочки платежа, а также позволяет экспортеру обезопасить себя от невыполнения обязанности по репатриации валютной выручки.
https://ria.ru/20230728/rets-1886785626.html
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), российское агентство по страхованию экспортных кредитов, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Российское агентство по страхованию экспортных кредитов, Экономика

ЭКСАР улучшил условия сервиса "Страхование. Отсрочка платежа для МСП"

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Клиенты ЭКСАР теперь могут страховать коммерческие и политические риски по программе страхования отсрочки платежа в любой валюте без ограничений, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
"Ранее продукт предусматривал только три вида валют: российские рубли, доллары США и евро. Дополнительным эффектом от изменения географии экспорта у российских предпринимателей за последний год стало расширение спектра валют расчетов по экспортным контрактам", - говорится в сообщении. Снятие ограничений в валютах по программе страхования отсрочки платежа для МСП существенно упрощает для клиентов учет свободного страхового покрытия по договору страхования.
РЭЦ напоминает, что в прошлом году 72 малые и средние компании застраховали свои риски в ЭКСАР по продукту "Страхование. Отсрочка платежа для МСП". Было заключено 90 договоров страхования. Чаще всего компании МСП, которые воспользовались этим инструментом поддержки, страховали экспорт в страны СНГ. За первые шесть месяцев этого года было уже поддержано 70 компаний и предпринимателей, заключено 87 договоров страхования.
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Обновленные условия предоставления поддержки для предпринимателей и компаний, работающих на международном уровне, являются востребованными и ожидаемыми, поскольку избавляют их от необходимости применять в своем финансовом учете курсы валют, которые не связаны напрямую с расчетами по экспортному контракту.
Продукт "Страхование. Отсрочка платежа МСП" на платформе "Мой экспорт" можно оформить онлайн. Для его получения достаточно заполнить только один документ: заявление на страхование.
Стоимость услуги фиксированная и составляет 20 тысяч рублей. Максимальный лимит по договору страхования на одного покупателя — 10 миллионов рублей или эквивалентная сумма в любой валюте. Страховка покрывает коммерческие и политические риски экспортера при работе на условии отсрочки платежа, а также позволяет экспортеру обезопасить себя от невыполнения обязанности по репатриации валютной выручки.
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