https://ria.ru/20230907/servis-1894691409.html
ЭКСАР улучшил условия сервиса "Страхование. Отсрочка платежа для МСП"
ЭКСАР улучшил условия сервиса "Страхование. Отсрочка платежа для МСП" - РИА Новости, 07.09.2023
ЭКСАР улучшил условия сервиса "Страхование. Отсрочка платежа для МСП"
Клиенты ЭКСАР теперь могут страховать коммерческие и политические риски по программе страхования отсрочки платежа в любой валюте без ограничений, сообщает... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T10:43
2023-09-07T10:43
2023-09-07T10:43
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
российское агентство по страхованию экспортных кредитов
экономика
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Клиенты ЭКСАР теперь могут страховать коммерческие и политические риски по программе страхования отсрочки платежа в любой валюте без ограничений, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."Ранее продукт предусматривал только три вида валют: российские рубли, доллары США и евро. Дополнительным эффектом от изменения географии экспорта у российских предпринимателей за последний год стало расширение спектра валют расчетов по экспортным контрактам", - говорится в сообщении. Снятие ограничений в валютах по программе страхования отсрочки платежа для МСП существенно упрощает для клиентов учет свободного страхового покрытия по договору страхования.РЭЦ напоминает, что в прошлом году 72 малые и средние компании застраховали свои риски в ЭКСАР по продукту "Страхование. Отсрочка платежа для МСП". Было заключено 90 договоров страхования. Чаще всего компании МСП, которые воспользовались этим инструментом поддержки, страховали экспорт в страны СНГ. За первые шесть месяцев этого года было уже поддержано 70 компаний и предпринимателей, заключено 87 договоров страхования.Обновленные условия предоставления поддержки для предпринимателей и компаний, работающих на международном уровне, являются востребованными и ожидаемыми, поскольку избавляют их от необходимости применять в своем финансовом учете курсы валют, которые не связаны напрямую с расчетами по экспортному контракту.Продукт "Страхование. Отсрочка платежа МСП" на платформе "Мой экспорт" можно оформить онлайн. Для его получения достаточно заполнить только один документ: заявление на страхование.Стоимость услуги фиксированная и составляет 20 тысяч рублей. Максимальный лимит по договору страхования на одного покупателя — 10 миллионов рублей или эквивалентная сумма в любой валюте. Страховка покрывает коммерческие и политические риски экспортера при работе на условии отсрочки платежа, а также позволяет экспортеру обезопасить себя от невыполнения обязанности по репатриации валютной выручки.
https://ria.ru/20230728/rets-1886785626.html
https://ria.ru/20230814/poruchitelstva-1890006999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), российское агентство по страхованию экспортных кредитов, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Российское агентство по страхованию экспортных кредитов, Экономика
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Клиенты ЭКСАР теперь могут страховать коммерческие и политические риски по программе страхования отсрочки платежа в любой валюте без ограничений, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
"Ранее продукт предусматривал только три вида валют: российские рубли, доллары США
и евро. Дополнительным эффектом от изменения географии экспорта у российских предпринимателей за последний год стало расширение спектра валют расчетов по экспортным контрактам", - говорится в сообщении. Снятие ограничений в валютах по программе страхования отсрочки платежа для МСП существенно упрощает для клиентов учет свободного страхового покрытия по договору страхования.
РЭЦ напоминает, что в прошлом году 72 малые и средние компании застраховали свои риски в ЭКСАР по продукту "Страхование. Отсрочка платежа для МСП". Было заключено 90 договоров страхования. Чаще всего компании МСП, которые воспользовались этим инструментом поддержки, страховали экспорт в страны СНГ
. За первые шесть месяцев этого года было уже поддержано 70 компаний и предпринимателей, заключено 87 договоров страхования.
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Обновленные условия предоставления поддержки для предпринимателей и компаний, работающих на международном уровне, являются востребованными и ожидаемыми, поскольку избавляют их от необходимости применять в своем финансовом учете курсы валют, которые не связаны напрямую с расчетами по экспортному контракту.
Продукт "Страхование. Отсрочка платежа МСП" на платформе "Мой экспорт" можно оформить онлайн. Для его получения достаточно заполнить только один документ: заявление на страхование.
Стоимость услуги фиксированная и составляет 20 тысяч рублей. Максимальный лимит по договору страхования на одного покупателя — 10 миллионов рублей или эквивалентная сумма в любой валюте. Страховка покрывает коммерческие и политические риски экспортера при работе на условии отсрочки платежа, а также позволяет экспортеру обезопасить себя от невыполнения обязанности по репатриации валютной выручки.
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