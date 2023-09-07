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Кувшинников: сертификаты для школьников увеличат турпоток в СЗФО - РИА Новости, 07.09.2023
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Вологодская область
 
19:29 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/sertifikaty-1894838640.html
Кувшинников: сертификаты для школьников увеличат турпоток в СЗФО
Кувшинников: сертификаты для школьников увеличат турпоток в СЗФО - РИА Новости, 07.09.2023
Кувшинников: сертификаты для школьников увеличат турпоток в СЗФО
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предложил расширить до масштабов СЗФО проект внедрения туристических сертификатов для школьников в целях... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T19:29
2023-09-07T19:29
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 7 сен – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предложил расширить до масштабов СЗФО проект внедрения туристических сертификатов для школьников в целях увеличения турпотока в регионы округа, сообщает пресс-служба облправительства. Вологодская область в прошлом году присоединилась к пилотному проекту по повышению доступности туризма школьников нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Ученики 5-9 классов могут получить сертификат на турпоездку продолжительностью не менее 24 часов с образовательно-развлекательной программой и проживанием в гостинице категории "три звезды". Стоимость сертификата 7 тысяч рублей. В прошлом году им воспользовались порядка трех тысяч вологодских школьников, в этом году в регионе ожидают рост таких поездок в два раза. "Я предлагаю этот опыт распространить на весь Северо-Запад в рамках турпроекта "Серебряное ожерелье". Мы будем компенсировать школьникам стоимость сертификата, а вместе с ними отправятся родители. Из индивидуальных такие поездки станут семейными. Таким образом мы сможем поднять туристический поток", - сказал Кувшинников на заседании Совета при полпреде президента в СЗФО Александре Гуцане в рамках форума "Ладога", проходящего в Ленинградской области. Сегодня в рамках пилотного проекта вологодские школьники и их родители могут посетить города, где есть гостиницы уровня "три звезды". Это Великий Устюг, Тотьма, Вологда, Череповец, Кириллов, Вытегра. При этом глава региона также указал на проблемы в развитии туристической инфраструктуры. По его словам, в регионе недостаточно гостиниц и других мест размещения туристов, точек общественного питания.
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вологодская область, олег кувшинников
Вологодская область, Вологодская область, Олег Кувшинников

Кувшинников: сертификаты для школьников увеличат турпоток в СЗФО

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
© Фотохост-агентство РИА Новости
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ВОЛОГДА, 7 сен – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предложил расширить до масштабов СЗФО проект внедрения туристических сертификатов для школьников в целях увеличения турпотока в регионы округа, сообщает пресс-служба облправительства.
Вологодская область в прошлом году присоединилась к пилотному проекту по повышению доступности туризма школьников нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Ученики 5-9 классов могут получить сертификат на турпоездку продолжительностью не менее 24 часов с образовательно-развлекательной программой и проживанием в гостинице категории "три звезды". Стоимость сертификата 7 тысяч рублей. В прошлом году им воспользовались порядка трех тысяч вологодских школьников, в этом году в регионе ожидают рост таких поездок в два раза.
"Я предлагаю этот опыт распространить на весь Северо-Запад в рамках турпроекта "Серебряное ожерелье". Мы будем компенсировать школьникам стоимость сертификата, а вместе с ними отправятся родители. Из индивидуальных такие поездки станут семейными. Таким образом мы сможем поднять туристический поток", - сказал Кувшинников на заседании Совета при полпреде президента в СЗФО Александре Гуцане в рамках форума "Ладога", проходящего в Ленинградской области.
Сегодня в рамках пилотного проекта вологодские школьники и их родители могут посетить города, где есть гостиницы уровня "три звезды". Это Великий Устюг, Тотьма, Вологда, Череповец, Кириллов, Вытегра. При этом глава региона также указал на проблемы в развитии туристической инфраструктуры. По его словам, в регионе недостаточно гостиниц и других мест размещения туристов, точек общественного питания.
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