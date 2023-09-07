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Суд снизил срок заключения бывшему схиигумену Сергию - РИА Новости, 07.09.2023
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13:15 07.09.2023 (обновлено: 13:31 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/sergiy-1894732733.html
Суд снизил срок заключения бывшему схиигумену Сергию
Суд снизил срок заключения бывшему схиигумену Сергию - РИА Новости, 07.09.2023
Суд снизил срок заключения бывшему схиигумену Сергию
Мосгорсуд в четверг снизил на месяц срок заключения бывшему схиигумену Сергию (Николай Романов) за экстремизм, склонение к суициду и другие преступления,... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T13:15
2023-09-07T13:31
москва
московский городской суд
среднеуральский женский монастырь
бывший схимонах сергий (николай романов)
происшествия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг снизил на месяц срок заключения бывшему схиигумену Сергию (Николай Романов) за экстремизм, склонение к суициду и другие преступления, сообщили РИА Новости в суде. "Апелляционная коллегия смягчила приговор с 7 лет до 6 лет и 11 месяцев", - сказали в суде. Такое решение суд принял из-за смягчающих обстоятельств - занятия благотворительностью. В ноябре 2021 года Сергий был приговорен Измайловским судом Москвы к 3,5 годам колонии за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести. Позднее Бабушкинский суд Москвы удвоил этот срок, добавив обвинение в экстремизме. Помощник схиигумена Всеволод Могучев осужден на 5 лет колонии. Мосгорсуд снизил этот срок также на месяц. По версии следствия, Романов и его помощник Могучев, в канале которого в интернете выкладывались видеоролики, пропагандировали ненависть к иудеям и мусульманам. Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".
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москва, московский городской суд, среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), происшествия
Москва, Московский городской суд, Среднеуральский женский монастырь, Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), Происшествия
Суд снизил срок заключения бывшему схиигумену Сергию

Суд снизил на месяц срок заключения экс-схиигумену Сергию за экстремизм

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗаседание Мосгорсуда по делу об экстремизме в отношении экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) и его бывшего пресс-секретаря Всеволода Могучева. 7 сентября 2023
Заседание Мосгорсуда по делу об экстремизме в отношении экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) и его бывшего пресс-секретаря Всеволода Могучева. 7 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Заседание Мосгорсуда по делу об экстремизме в отношении экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) и его бывшего пресс-секретаря Всеволода Могучева. 7 сентября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг снизил на месяц срок заключения бывшему схиигумену Сергию (Николай Романов) за экстремизм, склонение к суициду и другие преступления, сообщили РИА Новости в суде.
"Апелляционная коллегия смягчила приговор с 7 лет до 6 лет и 11 месяцев", - сказали в суде. Такое решение суд принял из-за смягчающих обстоятельств - занятия благотворительностью.
В ноябре 2021 года Сергий был приговорен Измайловским судом Москвы к 3,5 годам колонии за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести. Позднее Бабушкинский суд Москвы удвоил этот срок, добавив обвинение в экстремизме. Помощник схиигумена Всеволод Могучев осужден на 5 лет колонии. Мосгорсуд снизил этот срок также на месяц. По версии следствия, Романов и его помощник Могучев, в канале которого в интернете выкладывались видеоролики, пропагандировали ненависть к иудеям и мусульманам.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы
"Это лагерь Сатаны": экс-схиигумену Сергию Романову вынесли приговор
30 ноября 2021, 18:01
 
МоскваМосковский городской судСреднеуральский женский монастырьБывший схимонах Сергий (Николай Романов)Происшествия
 
 
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