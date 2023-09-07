Суд снизил срок заключения бывшему схиигумену Сергию
Суд снизил на месяц срок заключения экс-схиигумену Сергию за экстремизм
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗаседание Мосгорсуда по делу об экстремизме в отношении экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) и его бывшего пресс-секретаря Всеволода Могучева. 7 сентября 2023
Заседание Мосгорсуда по делу об экстремизме в отношении экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) и его бывшего пресс-секретаря Всеволода Могучева. 7 сентября 2023
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг снизил на месяц срок заключения бывшему схиигумену Сергию (Николай Романов) за экстремизм, склонение к суициду и другие преступления, сообщили РИА Новости в суде.
"Апелляционная коллегия смягчила приговор с 7 лет до 6 лет и 11 месяцев", - сказали в суде. Такое решение суд принял из-за смягчающих обстоятельств - занятия благотворительностью.
В ноябре 2021 года Сергий был приговорен Измайловским судом Москвы к 3,5 годам колонии за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести. Позднее Бабушкинский суд Москвы удвоил этот срок, добавив обвинение в экстремизме. Помощник схиигумена Всеволод Могучев осужден на 5 лет колонии. Мосгорсуд снизил этот срок также на месяц. По версии следствия, Романов и его помощник Могучев, в канале которого в интернете выкладывались видеоролики, пропагандировали ненависть к иудеям и мусульманам.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".