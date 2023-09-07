https://ria.ru/20230907/sergiy-1894732733.html

Суд снизил срок заключения бывшему схиигумену Сергию

Суд снизил срок заключения бывшему схиигумену Сергию - РИА Новости, 07.09.2023

Суд снизил срок заключения бывшему схиигумену Сергию

Мосгорсуд в четверг снизил на месяц срок заключения бывшему схиигумену Сергию (Николай Романов) за экстремизм, склонение к суициду и другие преступления,... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T13:15

2023-09-07T13:15

2023-09-07T13:31

москва

московский городской суд

среднеуральский женский монастырь

бывший схимонах сергий (николай романов)

происшествия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг снизил на месяц срок заключения бывшему схиигумену Сергию (Николай Романов) за экстремизм, склонение к суициду и другие преступления, сообщили РИА Новости в суде. "Апелляционная коллегия смягчила приговор с 7 лет до 6 лет и 11 месяцев", - сказали в суде. Такое решение суд принял из-за смягчающих обстоятельств - занятия благотворительностью. В ноябре 2021 года Сергий был приговорен Измайловским судом Москвы к 3,5 годам колонии за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести. Позднее Бабушкинский суд Москвы удвоил этот срок, добавив обвинение в экстремизме. Помощник схиигумена Всеволод Могучев осужден на 5 лет колонии. Мосгорсуд снизил этот срок также на месяц. По версии следствия, Романов и его помощник Могучев, в канале которого в интернете выкладывались видеоролики, пропагандировали ненависть к иудеям и мусульманам. Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".

https://ria.ru/20211130/skhiigumen-1761506267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, московский городской суд, среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), происшествия