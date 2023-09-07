https://ria.ru/20230907/semi-1894755894.html

Во Владивостоке семьи погибших участников СВО получили квартиры

Во Владивостоке семьи погибших участников СВО получили квартиры - РИА Новости, 07.09.2023

Во Владивостоке семьи погибших участников СВО получили квартиры

Одиннадцать семей погибших участников спецоперации получили ключи от квартир во Владивостоке, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T14:34

2023-09-07T14:34

2023-09-07T15:08

общество

владивосток

виктор лиина

жилье

приморский край

олег кожемяко

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894763520_0:118:1024:694_1920x0_80_0_0_83d8df457840b900db58b7e26fdc9ed8.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Одиннадцать семей погибших участников спецоперации получили ключи от квартир во Владивостоке, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. "Одиннадцать семей участников специальной военной операции получили квартиры во Владивостоке... Жилье в районе Снеговой Пади предназначено для детей, чьи отцы героически погибли в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении. Ключи от 11 двухкомнатных и трехкомнатных квартир вручили командующий Тихоокеанским флотом РФ адмирал Виктор Лиина и губернатор Приморья Олег Кожемяко. По словам главы региона, близкие погибших участников СВО получили жилье в соответствии с краевым законом, принятым в мае. "Мы будем расширять работу по указу президента Владимира Путина по образованию детей, бесплатному посещению секций, проезду в транспорте. Сейчас нужно воспитать ребят так, чтобы они были достойны славы своих отцов", - добавил губернатор, слова которого цитируются в сообщении.

https://ria.ru/20230905/podderzhka-1894401616.html

https://ria.ru/20230901/obuchenie-1893530162.html

владивосток

приморский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владивосток, виктор лиина, жилье, приморский край, олег кожемяко, владимир путин, россия