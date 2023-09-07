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Во Владивостоке семьи погибших участников СВО получили квартиры - РИА Новости, 07.09.2023
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14:34 07.09.2023 (обновлено: 15:08 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/semi-1894755894.html
Во Владивостоке семьи погибших участников СВО получили квартиры
Во Владивостоке семьи погибших участников СВО получили квартиры - РИА Новости, 07.09.2023
Во Владивостоке семьи погибших участников СВО получили квартиры
Одиннадцать семей погибших участников спецоперации получили ключи от квартир во Владивостоке, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:34
2023-09-07T15:08
общество
владивосток
виктор лиина
жилье
приморский край
олег кожемяко
владимир путин
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Одиннадцать семей погибших участников спецоперации получили ключи от квартир во Владивостоке, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. "Одиннадцать семей участников специальной военной операции получили квартиры во Владивостоке... Жилье в районе Снеговой Пади предназначено для детей, чьи отцы героически погибли в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении. Ключи от 11 двухкомнатных и трехкомнатных квартир вручили командующий Тихоокеанским флотом РФ адмирал Виктор Лиина и губернатор Приморья Олег Кожемяко. По словам главы региона, близкие погибших участников СВО получили жилье в соответствии с краевым законом, принятым в мае. "Мы будем расширять работу по указу президента Владимира Путина по образованию детей, бесплатному посещению секций, проезду в транспорте. Сейчас нужно воспитать ребят так, чтобы они были достойны славы своих отцов", - добавил губернатор, слова которого цитируются в сообщении.
https://ria.ru/20230905/podderzhka-1894401616.html
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общество, владивосток, виктор лиина, жилье, приморский край, олег кожемяко, владимир путин, россия
Общество, Владивосток, Виктор Лиина, Жилье, Приморский край, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Россия
Во Владивостоке семьи погибших участников СВО получили квартиры

Во Владивостоке 11 семей погибших участников СВО получили квартиры

© Фото : Правительство Приморского краяСемьи погибших участников СВО из Владивостока, получившие квартиры
Семьи погибших участников СВО из Владивостока, получившие квартиры - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : Правительство Приморского края
Семьи погибших участников СВО из Владивостока, получившие квартиры
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Одиннадцать семей погибших участников спецоперации получили ключи от квартир во Владивостоке, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.
«
"Одиннадцать семей участников специальной военной операции получили квартиры во Владивостоке... Жилье в районе Снеговой Пади предназначено для детей, чьи отцы героически погибли в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.
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Ключи от 11 двухкомнатных и трехкомнатных квартир вручили командующий Тихоокеанским флотом РФ адмирал Виктор Лиина и губернатор Приморья Олег Кожемяко. По словам главы региона, близкие погибших участников СВО получили жилье в соответствии с краевым законом, принятым в мае.
«
"Мы будем расширять работу по указу президента Владимира Путина по образованию детей, бесплатному посещению секций, проезду в транспорте. Сейчас нужно воспитать ребят так, чтобы они были достойны славы своих отцов", - добавил губернатор, слова которого цитируются в сообщении.
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ОбществоВладивостокВиктор ЛиинаЖильеПриморский крайОлег КожемякоВладимир ПутинРоссия
 
 
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