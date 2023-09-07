https://ria.ru/20230907/schet-1894690449.html

Частные инвесторы могут открыть брокерский счет в ПСБ через "Госуслуги"

Частные инвесторы могут открыть брокерский счет в ПСБ через "Госуслуги" - РИА Новости, 07.09.2023

Частные инвесторы могут открыть брокерский счет в ПСБ через "Госуслуги"

erid: 4CQwVszH9pUkpdbPa2C РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T10:38

2023-09-07T10:38

2023-09-07T10:39

псб (банк псб)

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erid: 4CQwVszH9pUkpdbPa2CПСБ предоставил частным инвесторам возможность дистанционного открытия брокерского счета через портал "Госуслуги". Новый сервис доступен клиентам-физлицам, имеющим подтвержденную учетную запись на портале.Услуги открытия брокерского счета осуществляются ПАО "Промсвязьбанк".Для заключения брокерского договора и открытия счета достаточно зайти на сайт ПСБ (18+) в раздел "Инвестиции - брокерское обслуживание", выбрать опцию "Заключить договор через "Госуслуги" и подтвердить личные данные с помощью кода из СМС. Новый сервис позволяет открыть брокерский счет и начать инвестировать на фондовом и валютных рынках без визита в офис ПСБ."Наша главная цель – обеспечить клиентам быстрый, простой и надежный доступ к нашим продуктам и услугам, в том числе онлайн, без визита в офис. Дистанционное открытие брокерского счета расширяет возможности частных инвесторов и гарантирует безопасное проведение всех операций из любой точки России. Весь процесс займет не более 5 минут", - отмечает старший вице-президент - директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.ㅤРеклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, ОГРН 1027739019142Адрес: 109052, г.Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22erid: 4CQwVszH9pUkpdbPa2C

https://ria.ru/20230828/psb-1892627207.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, госуслуги, новости компаний - экономика