https://ria.ru/20230907/sberstrakhovanie-1894777732.html

СберСтрахование жизни за 11 лет работы оформило более 70 миллионов полисов

СберСтрахование жизни за 11 лет работы оформило более 70 миллионов полисов - РИА Новости, 07.09.2023

СберСтрахование жизни за 11 лет работы оформило более 70 миллионов полисов

Компания "СберСтрахование жизни" 7 сентября отмечает день рождения — 11 лет на российском страховом рынке. История страховщика началась в 2012 году. Сегодня... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T15:51

2023-09-07T15:51

2023-09-07T15:51

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789490184_0:163:3078:1894_1920x0_80_0_0_35dc696b4dfb2fa38710c0d231733e20.jpg

МОСКВА, 7 сен - Пресс-служба ООО СК "Сбербанк страхование жизни". Компания "СберСтрахование жизни" 7 сентября отмечает день рождения — 11 лет на российском страховом рынке. История страховщика началась в 2012 году. Сегодня компания специализируется на программах рискового и накопительного страхования жизни, а также на новом для российского рынка продукте unit-linked (юнит-линкед).За 11 лет почти 27 миллионов человек застраховали в компании жизнь и здоровье, они заключили 73,4 миллиона договоров страхования. Чаще договоры со СберСтрахованием жизни заключают женщины, при этом почти 40% держателей полисов — люди моложе 40 лет.СберСтрахование жизни выполняет свои обязательства и делает выплаты при наступлении неблагоприятных событий, помогает клиентам и их семьям сохранить привычный образ жизни в сложных ситуациях. За 11 лет было осуществлено 630 тысяч таких выплат: 60% из них — по случаю ухода из жизни, 20% — из-за потери здоровья (временная нетрудоспособность, болезни, диагностирование особо опасных заболеваний), по 10% — вследствие установления инвалидности и получения травм.Помимо выплат по страховым случаям, компания производит выплаты по завершившимся договорам накопительного страхования жизни. За 11 лет компания помогла клиентам накопить почти 35 миллиардов рублей. Финансовую подушку безопасности при помощи страхования со СберСтрахованием жизни сформировало 130 тысяч человек.Игорь Кобзарь, генеральный директор СберСтрахования жизни:"За последний год мы провели масштабную трансформацию продуктовой линейки с фокусом на клиентоцентричность. Наши достижения подтверждаются полученной нами премией CX World Awards — крупнейшего отраслевого мероприятия в индустрии клиентского опыта. Кроме этого, мы первыми на рынке отказались от продаж инвестиционного страхования жизни в пользу более понятного и ликвидного продукта — unit-linked. Также мы запустили трансформацию накопительного страхования жизни, направленную на повышение ликвидности продукта и его продажу только целевому сегменту при помощи AI.Мы продолжаем взаимодействие с госсервисами, чтобы клиенты получали выплаты быстро. В этом году мы привлекли на службу искусственный интеллект. Этот симбиоз помогает нам планомерно сокращать сроки урегулирования убытков. Раньше период от подачи заявления до получения выплаты составлял в среднем 30 календарных дней, до конца 2023 года наша цель — довести его до 5 календарных дней. Хочу также отметить высокий уровень нашей работы в области устойчивого развития. В подтверждение этого в конце прошлого года мы получили первый рейтинг ESG высокого уровня.Сегодня у нас новый этап развития компании. Мы продолжим выводить на рынок инновационные продуктовые решения, увеличивать ценность наших продуктов и сервисов, менять отношение и повышать уровень знаний о страховании жизни. Я верю, что этот этап мы пройдём достойно, а главное — рука об руку с клиентами".Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы