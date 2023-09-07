https://ria.ru/20230907/sberbank-1894663672.html
Сбербанк запустил переводы в Иран
Сбербанк запустил переводы в Иран - РИА Новости, 07.09.2023
Сбербанк запустил переводы в Иран
Сбербанк запустил для россиян переводы в Иран по номеру счета, транзакции можно проводить как в пользу других физлиц, так и юрлиц, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T06:58
2023-09-07T06:58
2023-09-07T06:58
иран
сбербанк россии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850393787_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9edc92d740d7c4c8219d71d496e73dc0.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Сбербанк запустил для россиян переводы в Иран по номеру счета, транзакции можно проводить как в пользу других физлиц, так и юрлиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "В сентябре клиентам Сбербанка стали доступны переводы в Иран. Клиентам доступны как р2р-переводы, и так и переводы в пользу юридических лиц", - сообщили в банке. Отмечается, что переводы отправляются в рублях в "Пасаргад банк". Комиссия стандартная для международных переводов – 1% от суммы. "Сервис переводов в Иран новый, спрос на него еще предстоит оценить. В первую очередь услуга рассчитана на туристов", - добавили в банке.
https://ria.ru/20230821/rayffayzenbank-1891239894.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850393787_290:112:2872:2048_1920x0_80_0_0_d7320b447ac31120dd2df7e82a39e560.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, сбербанк россии, экономика
Иран, Сбербанк России, Экономика
Сбербанк запустил переводы в Иран
Сбербанк запустил для россиян переводы в Иран по номеру счета
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Сбербанк запустил для россиян переводы в Иран по номеру счета, транзакции можно проводить как в пользу других физлиц, так и юрлиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
«
"В сентябре клиентам Сбербанка стали доступны переводы в Иран. Клиентам доступны как р2р-переводы, и так и переводы в пользу юридических лиц", - сообщили в банке.
Отмечается, что переводы отправляются в рублях в "Пасаргад банк". Комиссия стандартная для международных переводов – 1% от суммы.
"Сервис переводов в Иран новый, спрос на него еще предстоит оценить. В первую очередь услуга рассчитана на туристов", - добавили в банке.
Райффайзенбанк введет комиссию 50 процентов на входящие переводы в долларах