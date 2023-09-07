https://ria.ru/20230907/sberbank-1894663672.html

Сбербанк запустил переводы в Иран

Сбербанк запустил переводы в Иран - РИА Новости, 07.09.2023

Сбербанк запустил переводы в Иран

Сбербанк запустил для россиян переводы в Иран по номеру счета, транзакции можно проводить как в пользу других физлиц, так и юрлиц, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T06:58

2023-09-07T06:58

2023-09-07T06:58

иран

сбербанк россии

экономика

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Сбербанк запустил для россиян переводы в Иран по номеру счета, транзакции можно проводить как в пользу других физлиц, так и юрлиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "В сентябре клиентам Сбербанка стали доступны переводы в Иран. Клиентам доступны как р2р-переводы, и так и переводы в пользу юридических лиц", - сообщили в банке. Отмечается, что переводы отправляются в рублях в "Пасаргад банк". Комиссия стандартная для международных переводов – 1% от суммы. "Сервис переводов в Иран новый, спрос на него еще предстоит оценить. В первую очередь услуга рассчитана на туристов", - добавили в банке.

https://ria.ru/20230821/rayffayzenbank-1891239894.html

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иран, сбербанк россии, экономика