https://ria.ru/20230907/sayfullin-1894656188.html

Тяжело раненный в зоне СВО Герой России выразил желание вернуться на фронт

Тяжело раненный в зоне СВО Герой России выразил желание вернуться на фронт - РИА Новости, 07.09.2023

Тяжело раненный в зоне СВО Герой России выразил желание вернуться на фронт

Герой России полковник Рустам Сайфуллин, дважды раненный в ходе спецоперации, проходит восстановление после второго ранения и снова хочет вернуться на фронт. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T03:39

2023-09-07T03:39

2023-09-07T03:39

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Герой России полковник Рустам Сайфуллин, дважды раненный в ходе спецоперации, проходит восстановление после второго ранения и снова хочет вернуться на фронт. "Я вот честно признаюсь, и ребята, которые сейчас, в данный момент в госпиталях находятся с тяжелыми ранениями или кто уже прошел, - тяжелое не то, что ты, получив ранение, встаешь потом с трудом, начинаешь двигаться и передвигаться. Гораздо тяжелее когда ты, находясь в госпитале либо когда ты уже выписан из госпиталя, по своим физическим способностям не можешь находиться сейчас на передовой", - сообщил офицер в интервью РИА Новости."Я всей душой и телом, конечно, я хочу туда вернуться, но, понятно, по ряду объективных причин, а именно по физической составляющей… Я вот скажу, когда находился в госпитале, я через семь месяцев встал на ноги, просто встал на ноги. И многие врачи были, мягко так скажем, удивлены. Поэтому я сейчас прилагаю максимально усилия, чтобы как можно быстрее восстановится и встать в строй, потому что имея опыт, который приобретен за более чем двадцатилетний стаж, я не имею права, просто... я обязан передать данный опыт. Поэтому, конечно, сейчас, как я только восстановлюсь, я постараюсь, да. Если не на переднем крае, то, допустим, в том же штабе при принятии решений я могу где-то посодействовать, я могу где-то подсказать, если, конечно, нужна будет моя помощь. Я только за", - сказал Герой России. Полковник подчеркнул, что после второго, очень тяжелого ранения ему большую поддержку оказала жена, три месяца находившаяся с ним в госпитале. По его словам, иногда ему делали по две операции в неделю, из-за чего он резко начала терять в весе. "Супруга (была) со мной. Она там готовила по-домашнему и меня откармливала. И большая часть, большой процент, что я так быстро пошел на поправку и встал на ноги – это, конечно, ее заслуга. Когда родной человек рядом в таких тяжелых моментах, поверьте, восстановление идет быстрее", - сказал он. "Такие ребята, как мы, получившие тяжелые ранения - мы просто не имеем права сдаваться, потому что на нас молодое поколение офицеров смотрит, курсанты - будущие офицеры, будущие командиры - смотрят. Мы обязаны быть для них примером", - подчеркнул Сайфуллин. Полковник Рустам Сайфуллин в зоне СВО командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии и получил два ранения. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России. Первый раз офицер был ранен под Черниговом, где вместе со своим полком обеспечивал переправу для группировки войск РФ через Десну. Его подразделениями был наведен понтонный мост, по которому ВСУ начали вести артиллерийский огонь. Четыре звена моста были повреждены, однако их удалось оперативно заменить понтонами из резерва. Сайфуллин находился на противоположном берегу и был ранен близким взрывом кассетного суббоеприпаса украинской тактической ракеты "Точка-У". Офицера эвакуировали, он был отправлен на лечение в Москву. Однако уже через месяц он вернулся в расположение полка в зоне боевых действий. Второй раз Сайфуллина ранили в Донбассе, когда группировка российских войск освобождала Луганскую Народную Республику. Подразделения Сайфуллина наводили переправу через реку Северский Донец под шквальным огнем противника. В этот раз плотность огня была существенно выше, в том числе ВСУ применяли зажигательные боеприпасы. Сайфуллин находился на противоположном берегу, когда рядом с ним разорвалась минометная мина калибра 120 миллиметров. Взрывом офицеру сильно повредило обе ноги. Он сам себе оказал первую помощь, перетянув жгутом левую ногу, а правую – ремнем от автомата. Затем отполз от проезжей части, чтобы его не переехала российская бронетехника, и продолжил руководить переправой по рации. Позже его эвакуировали. Проходил лечение в госпитале Бурденко в Москве. В настоящее время назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

https://ria.ru/20230720/forum-1885361896.html

https://ria.ru/20230531/geroy-1875248391.html

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россия, москва, чернигов, вооруженные силы украины