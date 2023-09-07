https://ria.ru/20230907/sanktsii-1894842450.html

Первый замглавы МИД России обсудил с Алейником западные санкции

Первый замглавы МИД России обсудил с Алейником западные санкции - РИА Новости, 07.09.2023

Первый замглавы МИД России обсудил с Алейником западные санкции

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник обсудил с первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Владимиром Титовым координацию ведомств по... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T19:49

2023-09-07T19:49

2023-09-07T19:55

союзное государство

белоруссия

россия

сергей алейник

владимир титов

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МИНСК, 7 сен – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник обсудил с первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Владимиром Титовым координацию ведомств по вопросам региональной и глобальной повестки, а также противодействие незаконным санкционным ограничениям со стороны стран Запада, сообщила в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. "Седьмого сентября 2023 года состоялась встреча министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Владимиром Титовым. Собеседники обсудили координацию между внешнеполитическими ведомствами по широкому кругу актуальных региональных и глобальных вопросов, взаимодействие на международных площадках", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе переговоров были затронуты вопросы реализации программы согласованных действий в области внешней политики и ход подготовки к совместному заседанию коллегий МИД Белоруссии и МИД России. "Алейник и Титов отдельно остановились на белорусско-российском взаимодействии в рамках союзного государства и сотрудничестве между регионами двух стран. В данном контексте особое внимание уделено противодействию незаконным санкционным ограничениям, импортозамещению и реализации кооперационных проектов", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230627/belorussiya-1880770332.html

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белоруссия, россия, сергей алейник, владимир титов