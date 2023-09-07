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Первый замглавы МИД России обсудил с Алейником западные санкции - РИА Новости, 07.09.2023
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19:49 07.09.2023 (обновлено: 19:55 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/sanktsii-1894842450.html
Первый замглавы МИД России обсудил с Алейником западные санкции
Первый замглавы МИД России обсудил с Алейником западные санкции - РИА Новости, 07.09.2023
Первый замглавы МИД России обсудил с Алейником западные санкции
Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник обсудил с первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Владимиром Титовым координацию ведомств по... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T19:49
2023-09-07T19:55
союзное государство
белоруссия
россия
сергей алейник
владимир титов
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МИНСК, 7 сен – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник обсудил с первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Владимиром Титовым координацию ведомств по вопросам региональной и глобальной повестки, а также противодействие незаконным санкционным ограничениям со стороны стран Запада, сообщила в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. "Седьмого сентября 2023 года состоялась встреча министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Владимиром Титовым. Собеседники обсудили координацию между внешнеполитическими ведомствами по широкому кругу актуальных региональных и глобальных вопросов, взаимодействие на международных площадках", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе переговоров были затронуты вопросы реализации программы согласованных действий в области внешней политики и ход подготовки к совместному заседанию коллегий МИД Белоруссии и МИД России. "Алейник и Титов отдельно остановились на белорусско-российском взаимодействии в рамках союзного государства и сотрудничестве между регионами двух стран. В данном контексте особое внимание уделено противодействию незаконным санкционным ограничениям, импортозамещению и реализации кооперационных проектов", - сообщили в пресс-службе.
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белоруссия, россия, сергей алейник, владимир титов
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Сергей Алейник, Владимир Титов
Первый замглавы МИД России обсудил с Алейником западные санкции

Титов и Алейник обсудили противодействие санкционным ограничениям Запада

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Титов
Владимир Титов - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Титов. Архивное фото
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МИНСК, 7 сен – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник обсудил с первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Владимиром Титовым координацию ведомств по вопросам региональной и глобальной повестки, а также противодействие незаконным санкционным ограничениям со стороны стран Запада, сообщила в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Седьмого сентября 2023 года состоялась встреча министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Владимиром Титовым. Собеседники обсудили координацию между внешнеполитическими ведомствами по широкому кругу актуальных региональных и глобальных вопросов, взаимодействие на международных площадках", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе переговоров были затронуты вопросы реализации программы согласованных действий в области внешней политики и ход подготовки к совместному заседанию коллегий МИД Белоруссии и МИД России.
"Алейник и Титов отдельно остановились на белорусско-российском взаимодействии в рамках союзного государства и сотрудничестве между регионами двух стран. В данном контексте особое внимание уделено противодействию незаконным санкционным ограничениям, импортозамещению и реализации кооперационных проектов", - сообщили в пресс-службе.
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Союзное государствоБелоруссияРоссияСергей АлейникВладимир Титов
 
 
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