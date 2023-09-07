https://ria.ru/20230907/sanktsii-1894841981.html

Санкции ЕС против России рушат политический порядок Европы, считают в США

Санкции ЕС против России рушат политический порядок Европы, считают в США - РИА Новости, 07.09.2023

Санкции ЕС против России рушат политический порядок Европы, считают в США

Санкции европейских стран в отношении России разрушают политический порядок Европы, считают экс-глава миссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T19:45

2023-09-07T19:45

2023-09-07T19:45

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Санкции европейских стран в отношении России разрушают политический порядок Европы, считают экс-глава миссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и экс-советник американского Центрального командования Майкл Гфеллер. По мнению бывших чиновников, которое они выразили в статье для журнала Newsweek, Европа санкциями уничтожила доступ к недорогому продовольствию и энергоресурсам. Ее экономические трудности усугубляются прибытием украинских беженцев, которых необходимо содержать. Местные жители в свою очередь выражают недовольство, поскольку, по их мнению, беженцы получают преференции. Эксперты указывают на то, что за последние 18 месяцев более трети правительств в ЕС пали. И хотя во многих случаях это было преимущественно связано с проблемам местного значения, было бы ошибочно игнорировать гнев и опасения, вызванные экономическими трудностями, считают Гфеллер и Ранделл. По мнению экс-чиновников, санкции неэффективны, а победа Украины в конфликте с РФ сомнительна. Они ожидают, что еще больше правительств распадутся после того, как европейские избиратели осознают тщетность своих экономических жертв. Эксперты подчеркивают, что самым серьезным последствием войны НАТО с Россией может оказаться распространение на континенте консервативных "националистско-популистских" правительств.

https://ria.ru/20230906/sanktsii-1894582933.html

https://ria.ru/20230906/sanktsii-1894508021.html

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в мире, россия, евросоюз, нато, европа, сша, цены на нефть