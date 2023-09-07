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Великобритания ввела санкции против 11 россиян - РИА Новости, 07.09.2023
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16:30 07.09.2023 (обновлено: 17:08 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/sanktsii-1894787927.html
Великобритания ввела санкции против 11 россиян
Великобритания ввела санкции против 11 россиян - РИА Новости, 07.09.2023
Великобритания ввела санкции против 11 россиян
Великобритания ввела санкции против 11 россиян, обвиняемых в кибератаках на критическую инфраструктуру, заявил МИД страны. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T16:30
2023-09-07T17:08
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россия
в мире
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 11 россиян, обвиняемых в кибератаках на критическую инфраструктуру, заявил МИД страны."Санкции введены против 11 членов российской кибергруппировки, которая атаковала больницы и другие объекты критической инфраструктуры", - говорится в заявлении МИД.В заявлении отмечается, что кибератаки на больницы осуществлялись в период пандемии COVID-19. Также, сообщается, что члены группировки Trickbot/Conti использовали программы-вымогатели."Эти киберпреступники процветают благодаря анонимности, действуя в тени интернета, чтобы нанести максимальный ущерб и вымогать деньги у своих жертв. Наши санкции показывают, что они не могут действовать безнаказанно. Мы знаем, кто они и что они делают", - прокомментировал решение о введении санкций министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.По данным национального агентства по борьбе с преступностью, указанные лица ответственны за вымогательство не менее 180 миллионов долларов по всего миру и не менее 27 миллионов фунтов стерлингов у 149 жертв в Великобритании.Санкции включают в себя запрет на въезд в страну, а также заморозку активов.Ранее стало известно, что против этих 11 человек ввели санкции и США.
https://ria.ru/20230831/sanktsii-1893523333.html
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великобритания, россия, в мире
Великобритания, Россия, В мире
Великобритания ввела санкции против 11 россиян

Великобритания ввела санкции против 11 россиян

© AP Photo / Manish SwarupПрохожие возле Тауэрского моста
Прохожие возле Тауэрского моста - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Manish Swarup
Прохожие возле Тауэрского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 11 россиян, обвиняемых в кибератаках на критическую инфраструктуру, заявил МИД страны.
"Санкции введены против 11 членов российской кибергруппировки, которая атаковала больницы и другие объекты критической инфраструктуры", - говорится в заявлении МИД.
В заявлении отмечается, что кибератаки на больницы осуществлялись в период пандемии COVID-19. Также, сообщается, что члены группировки Trickbot/Conti использовали программы-вымогатели.
"Эти киберпреступники процветают благодаря анонимности, действуя в тени интернета, чтобы нанести максимальный ущерб и вымогать деньги у своих жертв. Наши санкции показывают, что они не могут действовать безнаказанно. Мы знаем, кто они и что они делают", - прокомментировал решение о введении санкций министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.
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По данным национального агентства по борьбе с преступностью, указанные лица ответственны за вымогательство не менее 180 миллионов долларов по всего миру и не менее 27 миллионов фунтов стерлингов у 149 жертв в Великобритании.
Санкции включают в себя запрет на въезд в страну, а также заморозку активов.
Ранее стало известно, что против этих 11 человек ввели санкции и США.
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