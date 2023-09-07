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США ввели санкции против 11 россиян - РИА Новости, 07.09.2023
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15:38 07.09.2023 (обновлено: 16:40 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/sanktsii-1894772968.html
США ввели санкции против 11 россиян
США ввели санкции против 11 россиян - РИА Новости, 07.09.2023
США ввели санкции против 11 россиян
Вашингтон ввел санкции против одиннадцати россиян за действия в киберсфере, говорится в сообщении офиса по контролю за иностранными активами Минфина США. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:38
2023-09-07T16:40
сша
россия
москва
вашингтон (штат)
европа
владимир путин
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Вашингтон ввел санкции против одиннадцати россиян за действия в киберсфере, говорится в сообщении офиса по контролю за иностранными активами Минфина США.Ведомство не раскрыло подробности причины ограничений.Помимо имен, фамилий и мест рождения, у некоторых фигурантов указаны сетевые псевдонимы и адреса электронной почты. В списке числятся: В апреле президент США Джо Байден продлил на год действие исполнительного указа, предполагающего возможность введения новых санкций в отношении России. Ограничения предусматривают блокировку собственности и активов на территории Соединенных Штатов. Среди возможных причин их введения, в частности, числятся "подрыв проведения свободных и демократических выборов в США, а также у их союзников и партнеров", "злонамеренные действия в киберсфере", "поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства"После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
https://ria.ru/20230906/proizvoditel-1894594387.html
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сша
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москва
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сша, россия, москва, вашингтон (штат), европа, владимир путин, министерство финансов сша, санкции в отношении россии
США, Россия, Москва, Вашингтон (штат), Европа, Владимир Путин, Министерство финансов США, Санкции в отношении России
США ввели санкции против 11 россиян

США ввели санкции против 11 россиян за действия в киберсфере

© AP Photo / Patrick SemanskyВид на здание Министерства финансов США
Вид на здание Министерства финансов США - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Вид на здание Министерства финансов США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Вашингтон ввел санкции против одиннадцати россиян за действия в киберсфере, говорится в сообщении офиса по контролю за иностранными активами Минфина США.
Ведомство не раскрыло подробности причины ограничений.
Помимо имен, фамилий и мест рождения, у некоторых фигурантов указаны сетевые псевдонимы и адреса электронной почты. В списке числятся:
  • Михаил Чернов 1986 года рождения;
  • Максим Галочкин 1982 года рождения;
  • Максим Халиуллин 1993 года рождения;
  • Артем Куров 1993 года рождения;
  • Сергей Логунцов 1983 года рождения;
  • Александр Можаев 1978 года рождения;
  • Дмитрий Путилин 1993 года рождения;
  • Максим Руденский 1977 года рождения;
  • Михаил Царев 1989 года рождения;
  • Вадим Валиахметов 1981 года рождения;
  • Андрей Жуйков 1982 года рождения.
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В апреле президент США Джо Байден продлил на год действие исполнительного указа, предполагающего возможность введения новых санкций в отношении России. Ограничения предусматривают блокировку собственности и активов на территории Соединенных Штатов. Среди возможных причин их введения, в частности, числятся "подрыв проведения свободных и демократических выборов в США, а также у их союзников и партнеров", "злонамеренные действия в киберсфере", "поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства"
После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
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