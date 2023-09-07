https://ria.ru/20230907/sanktsii-1894772968.html

США ввели санкции против 11 россиян

США ввели санкции против 11 россиян - РИА Новости, 07.09.2023

США ввели санкции против 11 россиян

Вашингтон ввел санкции против одиннадцати россиян за действия в киберсфере, говорится в сообщении офиса по контролю за иностранными активами Минфина США. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T15:38

2023-09-07T15:38

2023-09-07T16:40

сша

россия

москва

вашингтон (штат)

европа

владимир путин

министерство финансов сша

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Вашингтон ввел санкции против одиннадцати россиян за действия в киберсфере, говорится в сообщении офиса по контролю за иностранными активами Минфина США.Ведомство не раскрыло подробности причины ограничений.Помимо имен, фамилий и мест рождения, у некоторых фигурантов указаны сетевые псевдонимы и адреса электронной почты. В списке числятся: В апреле президент США Джо Байден продлил на год действие исполнительного указа, предполагающего возможность введения новых санкций в отношении России. Ограничения предусматривают блокировку собственности и активов на территории Соединенных Штатов. Среди возможных причин их введения, в частности, числятся "подрыв проведения свободных и демократических выборов в США, а также у их союзников и партнеров", "злонамеренные действия в киберсфере", "поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства"После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.

https://ria.ru/20230906/proizvoditel-1894594387.html

https://ria.ru/20230831/sanktsii-1893521194.html

сша

россия

москва

вашингтон (штат)

европа

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сша, россия, москва, вашингтон (штат), европа, владимир путин, министерство финансов сша, санкции в отношении россии