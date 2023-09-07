США ввели санкции против 11 россиян
США ввели санкции против 11 россиян за действия в киберсфере
© AP Photo / Patrick SemanskyВид на здание Министерства финансов США
© AP Photo / Patrick Semansky
Вид на здание Министерства финансов США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Вашингтон ввел санкции против одиннадцати россиян за действия в киберсфере, говорится в сообщении офиса по контролю за иностранными активами Минфина США.
Ведомство не раскрыло подробности причины ограничений.
Помимо имен, фамилий и мест рождения, у некоторых фигурантов указаны сетевые псевдонимы и адреса электронной почты. В списке числятся:
- Михаил Чернов 1986 года рождения;
- Максим Галочкин 1982 года рождения;
- Максим Халиуллин 1993 года рождения;
- Артем Куров 1993 года рождения;
- Сергей Логунцов 1983 года рождения;
- Александр Можаев 1978 года рождения;
- Дмитрий Путилин 1993 года рождения;
- Максим Руденский 1977 года рождения;
- Михаил Царев 1989 года рождения;
- Вадим Валиахметов 1981 года рождения;
- Андрей Жуйков 1982 года рождения.
В апреле президент США Джо Байден продлил на год действие исполнительного указа, предполагающего возможность введения новых санкций в отношении России. Ограничения предусматривают блокировку собственности и активов на территории Соединенных Штатов. Среди возможных причин их введения, в частности, числятся "подрыв проведения свободных и демократических выборов в США, а также у их союзников и партнеров", "злонамеренные действия в киберсфере", "поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства"
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.