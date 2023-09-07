https://ria.ru/20230907/sammit-1894676820.html

МИД прокомментировал идею Минска организовать саммит БРИКС, ЕАЭС и ШОС

МИД прокомментировал идею Минска организовать саммит БРИКС, ЕАЭС и ШОС - РИА Новости, 07.09.2023

МИД прокомментировал идею Минска организовать саммит БРИКС, ЕАЭС и ШОС

Идея белорусской стороны организовать единый саммит БРИКС-ЕАЭС-ШОС находится на стадии проработки, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T09:43

2023-09-07T09:43

2023-09-07T09:43

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр лукашенко

белоруссия

брикс

шос

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Идея белорусской стороны организовать единый саммит БРИКС-ЕАЭС-ШОС находится на стадии проработки, сообщили РИА Новости в МИД РФ. "Все три структуры продвигают конструктивную повестку дня, объединяют страны, стремящиеся проводить независимую внешнюю политику, руководствуясь принципами взаимного уважения, учета интересов друг друга, равноправия и открытости", - указали в министерстве, добавив, что "государства-участники выступают со схожих позиций по широкому спектру вопросов экономического развития, исходят из неприемлемости нелегитимных односторонних ограничений и протекционистских мер". В МИД отметили, что "имеется большой потенциал для сотрудничества в части выстраивания независимой финансовой инфраструктуры, перехода на расчеты в национальных валютах, обмена лучшими практиками в регулировании торговли, транспортно-логистической и энергетической сфер, совместного проектного финансирования и создания технологических альянсов, реализации климатической повестки". Собеседник агентства считает, что "все это – хорошая основа для плодотворного диалога и углубления практического сотрудничества между странами-участницами указанных объединений". "Сейчас важно найти точки соприкосновения таким образом, чтобы взаимодействие государств-участников ЕАЭС, ШОС и БРИКС принесло максимум добавленной стоимости, прежде всего, для населения и бизнеса наших стран", - указали в ведомстве. "Идея белорусской стороны организовать единый саммит ЕАЭС-БРИКС-ШОС не нова (впервые она была озвучена президентом Белоруссии Александром Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета 9 декабря 2022 году). На текущем этапе она находится на стадии проработки", - заключили в МИД.

https://ria.ru/20230902/vozmozhnost-1893793427.html

белоруссия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр лукашенко, белоруссия, брикс, шос, евразийский экономический союз