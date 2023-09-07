https://ria.ru/20230907/sammit-1894676820.html
МИД прокомментировал идею Минска организовать саммит БРИКС, ЕАЭС и ШОС
МИД прокомментировал идею Минска организовать саммит БРИКС, ЕАЭС и ШОС - РИА Новости, 07.09.2023
МИД прокомментировал идею Минска организовать саммит БРИКС, ЕАЭС и ШОС
Идея белорусской стороны организовать единый саммит БРИКС-ЕАЭС-ШОС находится на стадии проработки, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T09:43
2023-09-07T09:43
2023-09-07T09:43
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр лукашенко
белоруссия
брикс
шос
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Идея белорусской стороны организовать единый саммит БРИКС-ЕАЭС-ШОС находится на стадии проработки, сообщили РИА Новости в МИД РФ. "Все три структуры продвигают конструктивную повестку дня, объединяют страны, стремящиеся проводить независимую внешнюю политику, руководствуясь принципами взаимного уважения, учета интересов друг друга, равноправия и открытости", - указали в министерстве, добавив, что "государства-участники выступают со схожих позиций по широкому спектру вопросов экономического развития, исходят из неприемлемости нелегитимных односторонних ограничений и протекционистских мер". В МИД отметили, что "имеется большой потенциал для сотрудничества в части выстраивания независимой финансовой инфраструктуры, перехода на расчеты в национальных валютах, обмена лучшими практиками в регулировании торговли, транспортно-логистической и энергетической сфер, совместного проектного финансирования и создания технологических альянсов, реализации климатической повестки". Собеседник агентства считает, что "все это – хорошая основа для плодотворного диалога и углубления практического сотрудничества между странами-участницами указанных объединений". "Сейчас важно найти точки соприкосновения таким образом, чтобы взаимодействие государств-участников ЕАЭС, ШОС и БРИКС принесло максимум добавленной стоимости, прежде всего, для населения и бизнеса наших стран", - указали в ведомстве. "Идея белорусской стороны организовать единый саммит ЕАЭС-БРИКС-ШОС не нова (впервые она была озвучена президентом Белоруссии Александром Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета 9 декабря 2022 году). На текущем этапе она находится на стадии проработки", - заключили в МИД.
https://ria.ru/20230902/vozmozhnost-1893793427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр лукашенко, белоруссия, брикс, шос, евразийский экономический союз
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Александр Лукашенко, Белоруссия, БРИКС, ШОС, Евразийский экономический союз
МИД прокомментировал идею Минска организовать саммит БРИКС, ЕАЭС и ШОС
МИД: идея Минска созвать единый саммит БРИКС-ЕАЭС-ШОС находится в проработке
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Идея белорусской стороны организовать единый саммит БРИКС-ЕАЭС-ШОС находится на стадии проработки, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"Все три структуры продвигают конструктивную повестку дня, объединяют страны, стремящиеся проводить независимую внешнюю политику, руководствуясь принципами взаимного уважения, учета интересов друг друга, равноправия и открытости", - указали в министерстве, добавив, что "государства-участники выступают со схожих позиций по широкому спектру вопросов экономического развития, исходят из неприемлемости нелегитимных односторонних ограничений и протекционистских мер".
В МИД отметили, что "имеется большой потенциал для сотрудничества в части выстраивания независимой финансовой инфраструктуры, перехода на расчеты в национальных валютах, обмена лучшими практиками в регулировании торговли, транспортно-логистической и энергетической сфер, совместного проектного финансирования и создания технологических альянсов, реализации климатической повестки".
Собеседник агентства считает, что "все это – хорошая основа для плодотворного диалога и углубления практического сотрудничества между странами-участницами указанных объединений". "Сейчас важно найти точки соприкосновения таким образом, чтобы взаимодействие государств-участников ЕАЭС, ШОС и БРИКС принесло максимум добавленной стоимости, прежде всего, для населения и бизнеса наших стран", - указали в ведомстве.
"Идея белорусской стороны организовать единый саммит ЕАЭС-БРИКС-ШОС не нова (впервые она была озвучена президентом Белоруссии Александром Лукашенко
на заседании Высшего Евразийского экономического совета 9 декабря 2022 году). На текущем этапе она находится на стадии проработки", - заключили в МИД.
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