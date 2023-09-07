Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал идею Минска организовать саммит БРИКС, ЕАЭС и ШОС - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/sammit-1894676820.html
МИД прокомментировал идею Минска организовать саммит БРИКС, ЕАЭС и ШОС
МИД прокомментировал идею Минска организовать саммит БРИКС, ЕАЭС и ШОС - РИА Новости, 07.09.2023
МИД прокомментировал идею Минска организовать саммит БРИКС, ЕАЭС и ШОС
Идея белорусской стороны организовать единый саммит БРИКС-ЕАЭС-ШОС находится на стадии проработки, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T09:43
2023-09-07T09:43
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр лукашенко
белоруссия
брикс
шос
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825493877_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9d80842de9409bd958fb34b5b956779.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Идея белорусской стороны организовать единый саммит БРИКС-ЕАЭС-ШОС находится на стадии проработки, сообщили РИА Новости в МИД РФ. "Все три структуры продвигают конструктивную повестку дня, объединяют страны, стремящиеся проводить независимую внешнюю политику, руководствуясь принципами взаимного уважения, учета интересов друг друга, равноправия и открытости", - указали в министерстве, добавив, что "государства-участники выступают со схожих позиций по широкому спектру вопросов экономического развития, исходят из неприемлемости нелегитимных односторонних ограничений и протекционистских мер". В МИД отметили, что "имеется большой потенциал для сотрудничества в части выстраивания независимой финансовой инфраструктуры, перехода на расчеты в национальных валютах, обмена лучшими практиками в регулировании торговли, транспортно-логистической и энергетической сфер, совместного проектного финансирования и создания технологических альянсов, реализации климатической повестки". Собеседник агентства считает, что "все это – хорошая основа для плодотворного диалога и углубления практического сотрудничества между странами-участницами указанных объединений". "Сейчас важно найти точки соприкосновения таким образом, чтобы взаимодействие государств-участников ЕАЭС, ШОС и БРИКС принесло максимум добавленной стоимости, прежде всего, для населения и бизнеса наших стран", - указали в ведомстве. "Идея белорусской стороны организовать единый саммит ЕАЭС-БРИКС-ШОС не нова (впервые она была озвучена президентом Белоруссии Александром Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета 9 декабря 2022 году). На текущем этапе она находится на стадии проработки", - заключили в МИД.
https://ria.ru/20230902/vozmozhnost-1893793427.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825493877_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_08c49a85d65a8321d62cf1e7e18ff6ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр лукашенко, белоруссия, брикс, шос, евразийский экономический союз
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Александр Лукашенко, Белоруссия, БРИКС, ШОС, Евразийский экономический союз
МИД прокомментировал идею Минска организовать саммит БРИКС, ЕАЭС и ШОС

МИД: идея Минска созвать единый саммит БРИКС-ЕАЭС-ШОС находится в проработке

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Идея белорусской стороны организовать единый саммит БРИКС-ЕАЭС-ШОС находится на стадии проработки, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"Все три структуры продвигают конструктивную повестку дня, объединяют страны, стремящиеся проводить независимую внешнюю политику, руководствуясь принципами взаимного уважения, учета интересов друг друга, равноправия и открытости", - указали в министерстве, добавив, что "государства-участники выступают со схожих позиций по широкому спектру вопросов экономического развития, исходят из неприемлемости нелегитимных односторонних ограничений и протекционистских мер".
В МИД отметили, что "имеется большой потенциал для сотрудничества в части выстраивания независимой финансовой инфраструктуры, перехода на расчеты в национальных валютах, обмена лучшими практиками в регулировании торговли, транспортно-логистической и энергетической сфер, совместного проектного финансирования и создания технологических альянсов, реализации климатической повестки".
Собеседник агентства считает, что "все это – хорошая основа для плодотворного диалога и углубления практического сотрудничества между странами-участницами указанных объединений". "Сейчас важно найти точки соприкосновения таким образом, чтобы взаимодействие государств-участников ЕАЭС, ШОС и БРИКС принесло максимум добавленной стоимости, прежде всего, для населения и бизнеса наших стран", - указали в ведомстве.
"Идея белорусской стороны организовать единый саммит ЕАЭС-БРИКС-ШОС не нова (впервые она была озвучена президентом Белоруссии Александром Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета 9 декабря 2022 году). На текущем этапе она находится на стадии проработки", - заключили в МИД.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
"Удачная возможность": в США нашли неожиданную выгоду от расширения БРИКС
2 сентября, 04:18
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр ЛукашенкоБелоруссияБРИКСШОСЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала