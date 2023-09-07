Рейтинг@Mail.ru
На Саратовском водохранилище затонула лодка с рыбаками - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:20 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/rybaki-1894824420.html
На Саратовском водохранилище затонула лодка с рыбаками
На Саратовском водохранилище затонула лодка с рыбаками - РИА Новости, 07.09.2023
На Саратовском водохранилище затонула лодка с рыбаками
Следователи выясняют обстоятельства затопления маломерного судна с рыбаками в акватории Саратовского водохранилища вблизи Тольятти, сообщается в... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T18:20
2023-09-07T18:20
происшествия
россия
тольятти
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
САМАРА, 7 сен - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства затопления маломерного судна с рыбаками в акватории Саратовского водохранилища вблизи Тольятти, сообщается в телеграмм-канале Центрального межрегионального СУ на транспорте СК РФ. "По предварительной информации, днем 7 сентября 2023 года в акватории Саратовского водохранилища вблизи Тольятти из-за волн перевернулось и затонуло маломерное судно "Прогресс". В результате происшествия мужчина 1953 года рождения пропал без вести, а мужчина 1950 года рождения, находившийся в спасательном жилете, смог выбраться на берег", - говорится в сообщении. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном". Статья предусматривает наказание лишение свободы на срок до двух лет.
https://ria.ru/20230903/sudno-1893903637.html
россия
тольятти
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, тольятти, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тольятти, Следственный комитет России (СК РФ)
На Саратовском водохранилище затонула лодка с рыбаками

На Саратовском водохранилище около Тольятти затонуло маломерное судно с рыбаками

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 7 сен - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства затопления маломерного судна с рыбаками в акватории Саратовского водохранилища вблизи Тольятти, сообщается в телеграмм-канале Центрального межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
«
"По предварительной информации, днем 7 сентября 2023 года в акватории Саратовского водохранилища вблизи Тольятти из-за волн перевернулось и затонуло маломерное судно "Прогресс". В результате происшествия мужчина 1953 года рождения пропал без вести, а мужчина 1950 года рождения, находившийся в спасательном жилете, смог выбраться на берег", - говорится в сообщении.
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном". Статья предусматривает наказание лишение свободы на срок до двух лет.
Опрокинувшееся рыбацкое судно в заливе Петра Великого в Приморском крае
В Приморье возбудили дело после гибели человека на затонувшем судне
3 сентября, 09:40
 
ПроисшествияРоссияТольяттиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала