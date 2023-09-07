https://ria.ru/20230907/rybaki-1894824420.html
На Саратовском водохранилище затонула лодка с рыбаками
На Саратовском водохранилище затонула лодка с рыбаками - РИА Новости, 07.09.2023
На Саратовском водохранилище затонула лодка с рыбаками
Следователи выясняют обстоятельства затопления маломерного судна с рыбаками в акватории Саратовского водохранилища вблизи Тольятти, сообщается в... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T18:20
2023-09-07T18:20
2023-09-07T18:20
происшествия
россия
тольятти
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 7 сен - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства затопления маломерного судна с рыбаками в акватории Саратовского водохранилища вблизи Тольятти, сообщается в телеграмм-канале Центрального межрегионального СУ на транспорте СК РФ. "По предварительной информации, днем 7 сентября 2023 года в акватории Саратовского водохранилища вблизи Тольятти из-за волн перевернулось и затонуло маломерное судно "Прогресс". В результате происшествия мужчина 1953 года рождения пропал без вести, а мужчина 1950 года рождения, находившийся в спасательном жилете, смог выбраться на берег", - говорится в сообщении. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном". Статья предусматривает наказание лишение свободы на срок до двух лет.
https://ria.ru/20230903/sudno-1893903637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, тольятти, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тольятти, Следственный комитет России (СК РФ)
На Саратовском водохранилище затонула лодка с рыбаками
На Саратовском водохранилище около Тольятти затонуло маломерное судно с рыбаками