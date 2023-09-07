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Россия стремится к свободному от ядерной угрозы миру, сообщил Рябков - РИА Новости, 07.09.2023
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07:50 07.09.2023 (обновлено: 09:33 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/ryabkov-1894666477.html
Россия стремится к свободному от ядерной угрозы миру, сообщил Рябков
Россия стремится к свободному от ядерной угрозы миру, сообщил Рябков - РИА Новости, 07.09.2023
Россия стремится к свободному от ядерной угрозы миру, сообщил Рябков
Россия сохраняет приверженность к поиску пути освобождения мира от ядерной угрозы, сообщил в четверг на семинаре "Укрепление режима ядерного нераспространения"... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T07:50
2023-09-07T09:33
россия
сша
бишкек
сергей рябков
нато
в мире
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БИШКЕК, 7 сен - РИА Новости. Россия сохраняет приверженность к поиску пути освобождения мира от ядерной угрозы, сообщил в четверг на семинаре "Укрепление режима ядерного нераспространения" в Бишкеке замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Россия неизменно сохраняет приверженность к поиску пути продвижения мира к миру, свободному от ядерной угрозы. Наша страна вносила и вносит весомый вклад в сокращение ядерных вооружений", - заявил замминистра.По его словам, на долю США приходится 40% от всех военных трат в мире, а если сложить вместе бюджеты вооруженных сил стран НАТО, то получится две трети от общемировых военных расходов. Как отметил дипломат, этот фактор "нельзя сбрасывать со счетов, говоря о перспективе отказа от ядерного оружия"."При этом не приходится говорить о каком-либо сокращении ядерного потенциала блока НАТО. Наоборот, на территории государств альянса размещено так называемое нестратегическое ядерное оружие США, в зоне досягаемости которого находятся жизненно-важные объекты России. В силу этого данное оружие обладает всеми свойствами стратегических ядерных сил", - подчеркнул замглавы МИД.Рябков уточнил, что по недавним сообщениям возможности для базирования американского нестратегическоо ядерного оружиям в Европе расширяются. При этом другой член НАТО Великобритания планирует увеличить свой ядерный потенциал почти на треть."В таких обстоятельствах становится вдвойне очевидна обоснованность последовательно отстаиваемого нами тезиса о контрпродуктивности тех подходов к ядерному разоружению, который предполагает немедленный и полный запрет ядерного оружия, либо установление жестких, но абсолютно искусственных сроков для выхода на "ядерный ноль"", - отметил замминистра.
https://ria.ru/20230907/ryabkov-1894665992.html
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россия, сша, бишкек, сергей рябков, нато, в мире
Россия, США, Бишкек, Сергей Рябков, НАТО, В мире
Россия стремится к свободному от ядерной угрозы миру, сообщил Рябков

Рябков: Россия продолжает искать путь для мира, свободного от ядерной угрозы

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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БИШКЕК, 7 сен - РИА Новости. Россия сохраняет приверженность к поиску пути освобождения мира от ядерной угрозы, сообщил в четверг на семинаре "Укрепление режима ядерного нераспространения" в Бишкеке замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Россия неизменно сохраняет приверженность к поиску пути продвижения мира к миру, свободному от ядерной угрозы. Наша страна вносила и вносит весомый вклад в сокращение ядерных вооружений", - заявил замминистра.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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По его словам, на долю США приходится 40% от всех военных трат в мире, а если сложить вместе бюджеты вооруженных сил стран НАТО, то получится две трети от общемировых военных расходов. Как отметил дипломат, этот фактор "нельзя сбрасывать со счетов, говоря о перспективе отказа от ядерного оружия".
"При этом не приходится говорить о каком-либо сокращении ядерного потенциала блока НАТО. Наоборот, на территории государств альянса размещено так называемое нестратегическое ядерное оружие США, в зоне досягаемости которого находятся жизненно-важные объекты России. В силу этого данное оружие обладает всеми свойствами стратегических ядерных сил", - подчеркнул замглавы МИД.
Рябков уточнил, что по недавним сообщениям возможности для базирования американского нестратегическоо ядерного оружиям в Европе расширяются. При этом другой член НАТО Великобритания планирует увеличить свой ядерный потенциал почти на треть.
"В таких обстоятельствах становится вдвойне очевидна обоснованность последовательно отстаиваемого нами тезиса о контрпродуктивности тех подходов к ядерному разоружению, который предполагает немедленный и полный запрет ядерного оружия, либо установление жестких, но абсолютно искусственных сроков для выхода на "ядерный ноль"", - отметил замминистра.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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