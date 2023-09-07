https://ria.ru/20230907/ryabkov-1894666477.html

Россия стремится к свободному от ядерной угрозы миру, сообщил Рябков

Россия стремится к свободному от ядерной угрозы миру, сообщил Рябков - РИА Новости, 07.09.2023

Россия стремится к свободному от ядерной угрозы миру, сообщил Рябков

Россия сохраняет приверженность к поиску пути освобождения мира от ядерной угрозы, сообщил в четверг на семинаре "Укрепление режима ядерного нераспространения"... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T07:50

2023-09-07T07:50

2023-09-07T09:33

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БИШКЕК, 7 сен - РИА Новости. Россия сохраняет приверженность к поиску пути освобождения мира от ядерной угрозы, сообщил в четверг на семинаре "Укрепление режима ядерного нераспространения" в Бишкеке замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Россия неизменно сохраняет приверженность к поиску пути продвижения мира к миру, свободному от ядерной угрозы. Наша страна вносила и вносит весомый вклад в сокращение ядерных вооружений", - заявил замминистра.По его словам, на долю США приходится 40% от всех военных трат в мире, а если сложить вместе бюджеты вооруженных сил стран НАТО, то получится две трети от общемировых военных расходов. Как отметил дипломат, этот фактор "нельзя сбрасывать со счетов, говоря о перспективе отказа от ядерного оружия"."При этом не приходится говорить о каком-либо сокращении ядерного потенциала блока НАТО. Наоборот, на территории государств альянса размещено так называемое нестратегическое ядерное оружие США, в зоне досягаемости которого находятся жизненно-важные объекты России. В силу этого данное оружие обладает всеми свойствами стратегических ядерных сил", - подчеркнул замглавы МИД.Рябков уточнил, что по недавним сообщениям возможности для базирования американского нестратегическоо ядерного оружиям в Европе расширяются. При этом другой член НАТО Великобритания планирует увеличить свой ядерный потенциал почти на треть."В таких обстоятельствах становится вдвойне очевидна обоснованность последовательно отстаиваемого нами тезиса о контрпродуктивности тех подходов к ядерному разоружению, который предполагает немедленный и полный запрет ядерного оружия, либо установление жестких, но абсолютно искусственных сроков для выхода на "ядерный ноль"", - отметил замминистра.

https://ria.ru/20230907/ryabkov-1894665992.html

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россия, сша, бишкек, сергей рябков, нато, в мире