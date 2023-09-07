https://ria.ru/20230907/ryabkov-1894665992.html

Рябков предостерег от силового давления на Россию

Рябков предостерег от силового давления на Россию - РИА Новости, 07.09.2023

Рябков предостерег от силового давления на Россию

Открытое силовое давление на Россию опасно балансирует на грани вооруженного конфликта между ядерными державами, заявил в четверг на семинаре "Укрепление режима РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T07:41

2023-09-07T07:41

2023-09-07T07:41

россия

бишкек

сергей рябков

нато

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БИШКЕК, 7 сен - РИА Новости. Открытое силовое давление на Россию опасно балансирует на грани вооруженного конфликта между ядерными державами, заявил в четверг на семинаре "Укрепление режима ядерного нераспространения" в Бишкеке замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Страны НАТО сделали ставку на безостановочную и вредоносную экспансию и напористое военное и политическое освоение территорий непосредственно в зоне жизненно важных интересов РФ. Вынужденные ответные действия <…> были использованы нашими противниками как предлог для перехода к открытому силовому давлению на РФ, сейчас это давление опасно балансирует на грани вооруженного конфликта ядерных держав", - отметил замминистра.

https://ria.ru/20230907/ryabkov-1894665050.html

россия

бишкек

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россия, бишкек, сергей рябков, нато