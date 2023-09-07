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СМИ: во Франции представили ровер, который запустят на Марс в 2027 году - РИА Новости, 07.09.2023
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22:42 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/rover-1894860584.html
СМИ: во Франции представили ровер, который запустят на Марс в 2027 году
СМИ: во Франции представили ровер, который запустят на Марс в 2027 году - РИА Новости, 07.09.2023
СМИ: во Франции представили ровер, который запустят на Марс в 2027 году
В Национальном центре космических исследований Франции (CNES) представили луноход, который отправится исследовать марсианские луны в 2027 году в рамках миссии... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T22:42
2023-09-07T22:42
космос - риа наука
марс
национальный центр космических исследований
земля
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ПАРИЖ, 7 сен - РИА Новости. В Национальном центре космических исследований Франции (CNES) представили луноход, который отправится исследовать марсианские луны в 2027 году в рамках миссии Martian Moons eXploration (MMX), сообщило агентство Франс Пресс. Мобильный ровер, получивший название Idefix, совместно разрабатывается CNES и Немецким аэрокосмическим центром (DLR). В начале 2027 года он должен будет собрать образцы грунта с крупнейшего спутника Марса, Фобоса. Луноход весит 25 килограмм, его размер составляет 51 сантиметр. Отмечается, что масса ровера на марсианской луне будет составлять не более 10 граммов, и он может быть легко поврежден при приземлении на ее поверхность. "У нас нет ни малейшего представления о его поведении на этой еще пока мало изученной поверхности. Собранные им образцы могут помочь ученым пролить свет на историю солнечной системы и окружающую среду на Марсе", - сообщил Патрик Мишель, французский ученый, отвечающий за разработку ровера. Если все пройдет успешно, ровер проедет несколько сотен метров и соберет образцы грунта, а также сделает фотографии. Питается он от солнечных батарей. Миссия MMX разрабатывается Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) с 2015 года. Космический аппарат должен выйти на орбиту Марса, совершить облет Фобоса, а затем меньшей марсианской луны, Деймоса, после чего возвращаемый модуль отправится обратно на Землю. Ожидается, что он приземлится в июле 2029 года. Главной целью Martian Moons eXploration является сбор грунта с Фобоса для его подробного изучения. Запуск миссии намечен на сентябрь 2024 года.
https://ria.ru/20230827/zelenyy-1892200712.html
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космос - риа наука, марс, национальный центр космических исследований, земля
Космос - РИА Наука, Марс, Национальный центр космических исследований, Земля
СМИ: во Франции представили ровер, который запустят на Марс в 2027 году

АФП: во Франции представили ровер, который запустят исследовать Марс в 2027 году

© NASA / JPL-CaltechПанорама Марса, снятая исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover
Панорама Марса, снятая исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© NASA / JPL-Caltech
Панорама Марса, снятая исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 сен - РИА Новости. В Национальном центре космических исследований Франции (CNES) представили луноход, который отправится исследовать марсианские луны в 2027 году в рамках миссии Martian Moons eXploration (MMX), сообщило агентство Франс Пресс.
Мобильный ровер, получивший название Idefix, совместно разрабатывается CNES и Немецким аэрокосмическим центром (DLR). В начале 2027 года он должен будет собрать образцы грунта с крупнейшего спутника Марса, Фобоса.
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Луноход весит 25 килограмм, его размер составляет 51 сантиметр. Отмечается, что масса ровера на марсианской луне будет составлять не более 10 граммов, и он может быть легко поврежден при приземлении на ее поверхность.
«
"У нас нет ни малейшего представления о его поведении на этой еще пока мало изученной поверхности. Собранные им образцы могут помочь ученым пролить свет на историю солнечной системы и окружающую среду на Марсе", - сообщил Патрик Мишель, французский ученый, отвечающий за разработку ровера.
Если все пройдет успешно, ровер проедет несколько сотен метров и соберет образцы грунта, а также сделает фотографии. Питается он от солнечных батарей.
Миссия MMX разрабатывается Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) с 2015 года. Космический аппарат должен выйти на орбиту Марса, совершить облет Фобоса, а затем меньшей марсианской луны, Деймоса, после чего возвращаемый модуль отправится обратно на Землю. Ожидается, что он приземлится в июле 2029 года. Главной целью Martian Moons eXploration является сбор грунта с Фобоса для его подробного изучения. Запуск миссии намечен на сентябрь 2024 года.
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