https://ria.ru/20230907/rossiya-1894770589.html

В МИД Армении не считают отношения с Россией напряженными

В МИД Армении не считают отношения с Россией напряженными - РИА Новости, 07.09.2023

В МИД Армении не считают отношения с Россией напряженными

Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян считает, что армяно-российские отношения не следует расценивать как напряженные. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T15:27

2023-09-07T15:27

2023-09-07T15:52

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армения

ереван

сергей рябков

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ЕРЕВАН, 7 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян считает, что армяно-российские отношения не следует расценивать как напряженные. "C Россией отношения рабочие. Как всегда бывает со всеми партнерами, есть разногласия, ведутся обсуждения, что не означает, что это можно трактовать как напряженность. С российской стороной ведутся работы по всем вопросам", - заявил Ованнисян журналистам. Отвечая на вопрос, есть ли у Еревана планы по выходу из Организации Договора о коллективной безопасности, замглавы МИД заявил, что Ереван критикует ОДКБ по разным вопросам. "Но сейчас этого вопроса (выхода из ОДКБ - ред.) в нашей повестке нет", - заявил он. Ранее в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя журналистам предстоящие военные учения Армении и США, высказал мнение, что партнерам по ОДКБ нужно придерживаться практики учений с теми, кто входит в это объединение. По его словам, Москва относится к этим учениям "с элементом озабоченности", о чем армянская сторона была проинформирована. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы властей Армении по проведению армяно-американских учений, ранее заявил, что они вызывают настороженность, особенно в нынешней ситуации. Он добавил, что Россия будет анализировать данную информацию и отслеживать ситуацию.

https://ria.ru/20230905/armeniya-1894260494.html

https://ria.ru/20230906/ucheniya-1894530967.html

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россия, армения, ереван, сергей рябков, одкб