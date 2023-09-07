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В МИД Армении не считают отношения с Россией напряженными - РИА Новости, 07.09.2023
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15:27 07.09.2023 (обновлено: 15:52 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/rossiya-1894770589.html
В МИД Армении не считают отношения с Россией напряженными
В МИД Армении не считают отношения с Россией напряженными - РИА Новости, 07.09.2023
В МИД Армении не считают отношения с Россией напряженными
Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян считает, что армяно-российские отношения не следует расценивать как напряженные. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:27
2023-09-07T15:52
россия
армения
ереван
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ЕРЕВАН, 7 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян считает, что армяно-российские отношения не следует расценивать как напряженные. "C Россией отношения рабочие. Как всегда бывает со всеми партнерами, есть разногласия, ведутся обсуждения, что не означает, что это можно трактовать как напряженность. С российской стороной ведутся работы по всем вопросам", - заявил Ованнисян журналистам. Отвечая на вопрос, есть ли у Еревана планы по выходу из Организации Договора о коллективной безопасности, замглавы МИД заявил, что Ереван критикует ОДКБ по разным вопросам. "Но сейчас этого вопроса (выхода из ОДКБ - ред.) в нашей повестке нет", - заявил он. Ранее в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя журналистам предстоящие военные учения Армении и США, высказал мнение, что партнерам по ОДКБ нужно придерживаться практики учений с теми, кто входит в это объединение. По его словам, Москва относится к этим учениям "с элементом озабоченности", о чем армянская сторона была проинформирована. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы властей Армении по проведению армяно-американских учений, ранее заявил, что они вызывают настороженность, особенно в нынешней ситуации. Он добавил, что Россия будет анализировать данную информацию и отслеживать ситуацию.
https://ria.ru/20230905/armeniya-1894260494.html
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россия, армения, ереван, сергей рябков, одкб
Россия, Армения, Ереван, Сергей Рябков, ОДКБ
В МИД Армении не считают отношения с Россией напряженными

Замглавы МИД Армении назвал отношения с Россией рабочими

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Армении
Здание Министерства иностранных дел Армении - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства иностранных дел Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 7 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян считает, что армяно-российские отношения не следует расценивать как напряженные.
"C Россией отношения рабочие. Как всегда бывает со всеми партнерами, есть разногласия, ведутся обсуждения, что не означает, что это можно трактовать как напряженность. С российской стороной ведутся работы по всем вопросам", - заявил Ованнисян журналистам.
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Отвечая на вопрос, есть ли у Еревана планы по выходу из Организации Договора о коллективной безопасности, замглавы МИД заявил, что Ереван критикует ОДКБ по разным вопросам. "Но сейчас этого вопроса (выхода из ОДКБ - ред.) в нашей повестке нет", - заявил он.
Ранее в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя журналистам предстоящие военные учения Армении и США, высказал мнение, что партнерам по ОДКБ нужно придерживаться практики учений с теми, кто входит в это объединение. По его словам, Москва относится к этим учениям "с элементом озабоченности", о чем армянская сторона была проинформирована.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы властей Армении по проведению армяно-американских учений, ранее заявил, что они вызывают настороженность, особенно в нынешней ситуации. Он добавил, что Россия будет анализировать данную информацию и отслеживать ситуацию.
Военный эксперт, главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко
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