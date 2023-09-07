Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах осудили решение США поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 07.09.2023 (обновлено: 18:55 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/reshenie-1894832700.html
В Нидерландах осудили решение США поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном
В Нидерландах осудили решение США поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном - РИА Новости, 07.09.2023
В Нидерландах осудили решение США поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном
Лидер голландской партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде заявил, что США своим решением поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном встали на путь... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T18:54
2023-09-07T18:55
в мире
сша
министерство обороны сша
f-16
украина
цены на нефть
нидерланды
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877775153_0:185:3310:2047_1920x0_80_0_0_c2df4470e3b9207b1ce23548e6891758.jpg
ГААГА, 7 сен - РИА Новости. Лидер голландской партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде заявил, что США своим решением поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном встали на путь ядерной эскалации. Ранее Пентагон сообщил, что США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. "После Великобритании на путь ядерной эскалации встали и США. Страна будет поставлять на Украину боеприпасы с обедненным ураном", - написал Боде в соцсети X (бывшая Twitter). Как отметил политик, эти боеприпасы будут использованы против России, в то время как Великобритания и США "будут наблюдать с безопасного расстояния как война на европейском континенте становится еще более смертоносной". "У меня столько вопросов в этой связи… Кому это выгодно? Чьи интересы тут преследуются? И какова будет позиция Нидерландов? Собираемся ли мы молча ждать до тех пор, пока ситуация не выйдет из-под контроля? Или, подобно безрассудному (премьер-министру Нидерландов Марку - ред.) Рютте, мы сделаем еще один шаг в сторону разжигания войны?" - добавил лидер "Форума за демократию". Голландский политик также призвал остановить кровопролитие и начать мирные переговоры. Ранее Тьерри Боде назвал абсурдным решение голландского правительства направить Украине все 42 истребителя F-16, которые имеются в наличии у армии Нидерландов, и призвал провести дебаты в парламенте с целью запретить эти поставки.
https://ria.ru/20230906/primenenie-1894632637.html
https://ria.ru/20230907/boepripasy-1894753367.html
https://ria.ru/20230907/uran-1894722337.html
сша
украина
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877775153_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_bec04ac317e048db7b6b54118d462fb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, министерство обороны сша, f-16, украина, цены на нефть, нидерланды, twitter
В мире, США, Министерство обороны США, F-16, Украина, Цены на нефть, Нидерланды, Twitter
В Нидерландах осудили решение США поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном

Голландский политик осудил решение США поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном

© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas PerezСнаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США
Снаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas Perez
Снаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 7 сен - РИА Новости. Лидер голландской партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде заявил, что США своим решением поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном встали на путь ядерной эскалации.
Ранее Пентагон сообщил, что США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов.
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
ООН обеспокоена любым применением обедненного урана
6 сентября, 20:49
«
"После Великобритании на путь ядерной эскалации встали и США. Страна будет поставлять на Украину боеприпасы с обедненным ураном", - написал Боде в соцсети X (бывшая Twitter).
Как отметил политик, эти боеприпасы будут использованы против России, в то время как Великобритания и США "будут наблюдать с безопасного расстояния как война на европейском континенте становится еще более смертоносной".
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
В Германии осудили поставки боеприпасов с обедненным ураном Украине
Вчера, 14:27
«
"У меня столько вопросов в этой связи… Кому это выгодно? Чьи интересы тут преследуются? И какова будет позиция Нидерландов? Собираемся ли мы молча ждать до тех пор, пока ситуация не выйдет из-под контроля? Или, подобно безрассудному (премьер-министру Нидерландов Марку - ред.) Рютте, мы сделаем еще один шаг в сторону разжигания войны?" - добавил лидер "Форума за демократию".
Голландский политик также призвал остановить кровопролитие и начать мирные переговоры.
Ранее Тьерри Боде назвал абсурдным решение голландского правительства направить Украине все 42 истребителя F-16, которые имеются в наличии у армии Нидерландов, и призвал провести дебаты в парламенте с целью запретить эти поставки.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Песков высказался о передаче США боеприпасов с обедненным ураном Украине
Вчера, 12:36
 
В миреСШАМинистерство обороны СШАF-16УкраинаЦены на нефтьНидерландыTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала