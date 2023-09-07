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В Нидерландах осудили решение США поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном

В Нидерландах осудили решение США поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном - РИА Новости, 07.09.2023

В Нидерландах осудили решение США поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном

Лидер голландской партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде заявил, что США своим решением поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном встали на путь... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T18:54

2023-09-07T18:54

2023-09-07T18:55

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ГААГА, 7 сен - РИА Новости. Лидер голландской партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде заявил, что США своим решением поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном встали на путь ядерной эскалации. Ранее Пентагон сообщил, что США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. "После Великобритании на путь ядерной эскалации встали и США. Страна будет поставлять на Украину боеприпасы с обедненным ураном", - написал Боде в соцсети X (бывшая Twitter). Как отметил политик, эти боеприпасы будут использованы против России, в то время как Великобритания и США "будут наблюдать с безопасного расстояния как война на европейском континенте становится еще более смертоносной". "У меня столько вопросов в этой связи… Кому это выгодно? Чьи интересы тут преследуются? И какова будет позиция Нидерландов? Собираемся ли мы молча ждать до тех пор, пока ситуация не выйдет из-под контроля? Или, подобно безрассудному (премьер-министру Нидерландов Марку - ред.) Рютте, мы сделаем еще один шаг в сторону разжигания войны?" - добавил лидер "Форума за демократию". Голландский политик также призвал остановить кровопролитие и начать мирные переговоры. Ранее Тьерри Боде назвал абсурдным решение голландского правительства направить Украине все 42 истребителя F-16, которые имеются в наличии у армии Нидерландов, и призвал провести дебаты в парламенте с целью запретить эти поставки.

https://ria.ru/20230906/primenenie-1894632637.html

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в мире, сша, министерство обороны сша, f-16, украина, цены на нефть, нидерланды, twitter