В Нидерландах осудили решение США поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном
Голландский политик осудил решение США поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном
© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas PerezСнаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США
Снаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США. Архивное фото
ГААГА, 7 сен - РИА Новости. Лидер голландской партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде заявил, что США своим решением поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном встали на путь ядерной эскалации.
Ранее Пентагон сообщил, что США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов.
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"После Великобритании на путь ядерной эскалации встали и США. Страна будет поставлять на Украину боеприпасы с обедненным ураном", - написал Боде в соцсети X (бывшая Twitter).
Как отметил политик, эти боеприпасы будут использованы против России, в то время как Великобритания и США "будут наблюдать с безопасного расстояния как война на европейском континенте становится еще более смертоносной".
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"У меня столько вопросов в этой связи… Кому это выгодно? Чьи интересы тут преследуются? И какова будет позиция Нидерландов? Собираемся ли мы молча ждать до тех пор, пока ситуация не выйдет из-под контроля? Или, подобно безрассудному (премьер-министру Нидерландов Марку - ред.) Рютте, мы сделаем еще один шаг в сторону разжигания войны?" - добавил лидер "Форума за демократию".
Голландский политик также призвал остановить кровопролитие и начать мирные переговоры.
Ранее Тьерри Боде назвал абсурдным решение голландского правительства направить Украине все 42 истребителя F-16, которые имеются в наличии у армии Нидерландов, и призвал провести дебаты в парламенте с целью запретить эти поставки.